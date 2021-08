TZB-info / Elektrotechnika / Elektromateriály - materiály a komponenty pro elektrotechniku / Štítky na kotle a tepelná čerpadla

Štítky na kotle a tepelná čerpadla

Zkombinovat vzhled a funkčnost štítků určených pro kotle a tepelná čerpadla není jednoduché. Firma Rathgeber z Bystřice nad Pernštejnem tento výrobní proces precizně zvládá, na což se spoléhají přední výrobci jako jsou KWB, Verner, Neota či Attack. Pojďte se podívat, jaké jsou dnešní možnosti značení.

Štítky můžeme rozdělit do dvou kategorií. Na designové, které mají za úkol prezentovat značku a na technické, sdělující výrobní a servisní informace vlastního produktu. Mnoho výrobců již zareagovalo na nejnovější trendy a snaží se doplňovat své modely designovými štítky, které se vzhledově hodí do interiéru. Je to otázka vkusu a samozřejmě i forma komunikace se zákazníkem. I kotle a tepelná čerpadla zkrátka mohou vypadat zajímavě, čemuž designový štítek jednoznačně napomáhá.

Technické štítky jsou nejčastěji vyrobeny z kovů. Do nedávné doby dominoval hliník, který je však stále častěji nahrazován odolnější nerezovou ocelí. Využití jiných materiálů je závislé na tom, kam se bude daný štítek lepit a jak je místo exponované teplotní zátěží. Pokud je štítek umístěn v prostoru s extrémní teplotou, pak nemáme jinou možnost, než použít kovy a upevnění s otvory. Se střední a menší teplotní zátěží už můžeme nabídku rozšířit i o plasty s vyšší teplotní odolností. To se týká i lepidel. V případě použití štítků v oblasti teplotních extrémů, jsme schopni pracovat i se speciálními materiály na keramické bázi, což se však projeví na vysoké ceně. Kovy se používají i z důvodu požadavků na mechanickou odolnost při vysoké zátěži např. u kotlů na dřevo, kdy se manipuluje s tuhým palivem.



Příklad odlepujícího se štítku kde výrobce zvolil nevhodné lepidlo.

Nekvalitní tisk způsobí vyblednutí a nečitelnost textu. Dobře viditelné je pouze embosování.

Nevhodná povrchová úprava zapříčiní rychlé mechanické poškození štítku a jeho postupnou nečitelnost.



Především výrobci kotlů řeší upevnění štítků. Teplotně nejodolnější a rovněž nejbezpečnější je řešení pomocí vyvrtaných otvorů ve štítku, sloužících k následnému přišroubování či přinýtování. Pokud není možné mechanické upevnění, musíme vybrat vhodné lepidlo s vysokou mírou teplotní odolnosti až do výše +230 °C. Nesmí se však jednat o trvalou teplotní zátěž. Lepidla dokáží tak vysoké teplotě odolávat opakovaně avšak po dobu maximálně 1 h. Lepidlo je bezesporu nejslabším článkem štítku s ohledem na teplotní odolnost. Proto je tato forma upevnění daleko vhodnější pro tepelná čerpadla, kde vysoké teploty nemusíme řešit.

Výrobní štítky kotlů nesou zásadní provozní informace, které musí být dlouhodobě viditelné. V případě kovového materiálu jsou nejvhodnějšími technologiemi laserové gravírování nebo embosování, zajišťující nejvyšší trvanlivost. U složitějších vícebarevných grafických motivů lze využít kvalitní eloxování formou sítotisku nebo digitálního tisku. U barevných štítků je kladen důraz na stálobarevnost při vysokých teplotách, která je garantována až do výše +150 °C. Nad touto hladinou může docházet ke ztrátě odstínu barvy.



Štítek z produkce Rathgeberu využívající moderní QR kód pro zobrazení servisních informací a disponující dírami pro přinýtování.

Designový štítek určený pro tepelná čerpadla firmy Neota.

Kvalitní štítek s odolným lepidlem na kotlích firmy KWB.



V poslední době začali renomovaní výrobci využívat moderních komunikačních technologií, což se projevilo i na vzhledu štítků. Pro rychlou a efektivní komunikaci mezi zákazníkem a servisem, nebo mezi servisem a výrobcem lze využít potištění štítků čárovým či QR kódem. A pro pokročilejší komunikaci nově i vložit integrované NFC/RFID čipy. Rychlé načtení pomocí chytrého telefonu usnadní zákazníkovi kontaktovat servis, upozorní na blížící se servisní prohlídku, zobrazí uživatelskou příručku či informaci o vlastním výrobku. Pomocí čtečky pak servisní technik snadno odhalí chybová hlášení, vidí přehled servisních prohlídek s rozsahem údržby a může automaticky zapsat výstupní servisní protokol. V tomto ohledu záleží pouze na výrobci, jaké informace do kódů nebo čipů nechá naprogramovat. O zbytek se již postará výrobce štítků.

Štítky jsou důležitou součástí kotlů a tepelných čerpadel. Nevhodně zvolený materiál, technologie tisku či způsob upevnění může vést k odlupování štítku, jeho povrchové korozi nebo ztrátě informace. Jakékoliv z těchto selhání zajisté nemá vliv na funkci samotného kotle. Nicméně negativním způsobem ovlivňuje spokojenost uživatele, na niž by měl výrobce myslet především. Kvalitní značení spokojenosti jednoznačně pomůže.