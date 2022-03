TZB-info / Elektrotechnika / Elektromateriály - materiály a komponenty pro elektrotechniku / Výroba firmy Rathgeber a udržitelný rozvoj

Jak vyvážit poměr mezi ekonomickou a ekologickou stránkou podnikání výrobní firmy? Nejde přitom jen o nová nařízení, ale především o uvědomělé jednání, které přispívá k vyšší kvalitě ovzduší a ochraně životního prostředí. Příkladem firmy, která investuje do moderních energetických systémů a technologických postupů ve výrobě je i Rathgeber.

V Rathgeberu vyrábí značení pro průmysl a marketing, funkční díly, čelní panely a foliové klávesnice. Je vysoce pravděpodobné, že jste se s jejich produkty setkali, neboť patří mezi přední evropské dodavatele značení pro firmy vyrábějící kotle a tepelná čerpadla, elektronické přístroje, průmyslový nábytek nebo příslušenství pro automotive. Aktivní ochrana klimatu a životního prostředí je jedním z pilířů firemní filozofie Rathgeberu již bezmála 25 let. Mezi zásadní změny ve výrobě, které si tato firma z Bystřice nad Pernštejnem nastavila, je zpracování materiálů šetrnějších k životnímu prostředí, omezování výroby produktů z PVC či úplné odstranění rtuti z polyuretanové směsi, používané při výrobě 3D značení Royalplast®.



Certifikát spolupráce se společností ClimatePartner Certifikát spolupráce se společností ClimatePartner

Produkce plastového a kovového značení je vysoce energeticky náročná, a proto se v Rathgeberu snaží o maximální využívání ekologických zdrojů. Za tímto účelem byly na střechu výrobních hal namontovány fotovoltaické panely. Pro vytápění obou podniků v Česku a Německu se používají moderní systémy tepelných čerpadel. Vlastní výroba je energeticky pokryta zemním plynem a energií z bateriových uložišť, která dokážou krátkodobě pokrýt případný výpadek plynu. Vyprodukované odpadní teplo ve výrobních halách se pak používá k následné klimatatizaci, zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců.

Téma udržitelného rozvoje rezonuje ve společnosti čím dál více. Proto se i mnoho stávajících zákazníků společnosti Rathgeber dotazuje na klimaneutrální výrobu, energetickou účinnost a dodržení environmentálního managementu dle ISO certifikátu 14001. Po ukončení výroby jednotlivých zakázek je ze strany Rathgeberu zákazníkovi vystaven klimaneutrální certifikát s informací, jaké množství C0 2 bylo při výrobě kompenzováno. Počet zákazníků, požadujících takový certifikát postupně narůstá a tento trend bude mít v budoucnu vzestupnou tendenci i kvůli zpřísnění ekologických norem ze strany Evropské unie. Na základě rozhodnutí o snižování produkce emisí uhlíku z roku 2010 změnila společnost Rathgeber svůj přístup k ochraně životního prostředí a stala se průkopníkem klimaneutrality v polygrafickém průmyslu.

Jako klimaneutrální se označují společnosti, procesy nebo produkty, jejichž nevyhnutelné emise CO 2 byly spočítány a vykompenzovány nákupem certifikátů. Tato kompenzace se provádí prostřednictvím projektů na ochranu klimatu. Pokud jsou všechny emise kompenzovány, včetně surovin, obalů a logistiky, mohou být vyráběné výrobky rovněž uváděny na trh z uhlíkově neutrálního hlediska. Rathgeber se snaží vlastní emise maximálně eliminovat a tam kde to není možné, investuje ve spolupráci se společností ClimatePartner do opatření na ochranu klimatu, provedených na jiném místě. V tuto chvíli například v Brazílii, kde se takto chrání amazonské pralesy a odsouhlasen je i nový projekt v Indii.

V dnešní době, která je energeticky velice nevypočítavá, je třeba začít čím dál více počítat s energií z obnovitelných zdrojů. Udržitelný rozvoj je jednoznačně krok správným směrem, kterým je třeba se vydat. Pokud tedy zvažujete výrobu značení pro vaše produkty kvalifikovanou a ekologicky smýšlející firmou, tak Rathgeber je správnou volbou.



Rozvody rekuperace odpadního tepla sloužícího k následné klimatizaci výrobních prostor Rozvody rekuperace odpadního tepla sloužícího k následné klimatizaci výrobních prostor