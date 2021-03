TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Virtuální realita přiblíží práci montérů EG.D a zvýší bezpečnost práce

Virtuální realita přiblíží práci montérů EG.D a zvýší bezpečnost práce

Výměna nízkonapěťových pojistek je pro montéry distribuční energetické společnosti EG.D téměř každodenní činností. Přesto při ní může dojít k fatálním následkům, zejména nevhodnou manipulací nebo špatným použitím ochranných pomůcek. Správný postup si mohou nově vyzkoušet zájemci ve virtuálním prostředí.

Inovativní projekt, který by do budoucna mohl rozšířit možnosti školení bezpečnosti práce, připravila společnost EG.D ve spolupráci s českou firmou VRgineers, která dodává brýle pro virtuální realitu i do NASA.

„Bezpečnost práce a její zvyšování je jedním ze základních pilířů elektroenergetiky a virtuální realita má potenciál téma bezpečnosti ještě více akcentovat. Věděli jsme, že hlavní výzvou bude přijít s jednoduchým a intuitivním řešením, se kterým budou chtít lidé pracovat. S tím nám pomohla firma VRgineers, jejichž virtuální brýle platí za nejvyspělejší VR technologii na trhu. Snímají ruce bez nutnosti použití ovladačů, což byl pro nás hlavní důvod, proč jsme se rozhodli je vyzkoušet,“ říká Petr Lang, vedoucí oddělení Strategického Asset Managementu společnosti EG.D.

EG.D zpracovala ve virtuální realitě několik variant výměn nízkonapěťových pojistek, při kterých může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Po nasazení speciálních brýlí se člověk na chvíli stane montérem distribuční společnosti. Virtuální realita ho provází předepsaným postupem výměny pojistek. Začíná nasazením správných ochranných pomůcek ve správném pořadí a končí manipulací samotné pojistky vhodným nářadím. Zjistit může také to, co se stane, když udělá při práci pod napětím chybu.

Prostředí testovali samotní montéři





„Projekt jsme vyvíjeli a testovali v úzké spolupráci s techniky bezpečnosti práce, psychology a samotnými montéry. Všechny jejich připomínky jsme zpracovali, aby bylo prostředí maximálně reálné. Zaměřovali jsme se i na nejmenší detaily. Ve virtuální realitě musí montér například virtuálně fouknout do gumových rukavic, které bývají po vyjmutí ze sáčku slepené k sobě, a v realitě běžného provozu je montér tímto způsobem skutečně připravuje na nasazení,“ dodává Ondřej Plojhar z oddělení Strategického Asset Managementu společnosti EG.D. „Fakt, že jde vývoj technologicky správnou cestou, potvrdilo i jeho dobré přijetí u montérů a techniků,“ přibližuje také Lukáš Petýrek ze stejného oddělení.

Projekt výměny pojistek ve virtuální realitě začala společnost EG.D připravovat ve spolupráci s úspěšnou českou firmou VRgineers, která vymyslela a sama vyrábí unikátní VR brýle XTAL a dodává je například i do NASA, Boeingu nebo Letectva Spojených států. „Díky kvalitě virtuálního prostředí a použití XTAL headsetu, se nám společně podařilo vytvořit unikátní řešení, jehož realističnost je dechberoucí. Osobně si myslím, že virtuální realita je ideálním médiem pro simulace bezpečnosti práce,“ míní Marek Polčák, výkonný ředitel VRgineers.

Virtuální realita bude k vyzkoušení na veletrzích

Vyzkoušet si výměnu pojistek zatím budou moci hlavně studenti vysokých škol a zájemci o studium na středních školách na různých pracovních a studijních veletrzích, kterých se společnosti ze skupiny E.ON v České republice zúčastní. „Zájemci o středoškolské studium si vyzkouší přímo to, co by u nás dělali jako montéři. Těm ostatním přiblížíme moderní formou, co dělají někteří kolegové v naší společnosti,“ pochvaluje si Karolína Stoklasová z oddělení lidských zdrojů společnosti E.ON.





Už teď EG.D připravuje další scénář ve virtuálním prostředí. Jedná se o kontrolu a údržbu sítě, která bude simulovat montéra během pochůzky řádu preventivní údržby a hledání závad na distribučních zařízeních. Do budoucna EG.D plánuje ve virtuální realitě rozšířit i školení montérů a techniků na školicích polygonech v Sokolnicích u Brna a v Hluboké nad Vltavou. Tam si studenti i montéři mohou vyzkoušet různé činnosti nanečisto a virtuální realita nabízí další možnost prohloubit si v dané oblasti zkušenosti.

„Zkušenosti získané z projektu Virtuální reality využíváme již dnes ve spolupráci s našimi kolegy ze zahraničních jednotek E.ON. Věřím, že naše technologie bude napříč firmou výrazně rezonovat, a že bude mít na poli bezpečnosti práce významný úspěch,“ uzavírá Petr Lang.

Virtuální realita má tak potenciál zařadit se po bok úspěšných inovativních projektů, které se povedlo zavést do běžné provozní praxe, podobně jako tablety pro sběr závad během řádu preventivní údržby nebo použití dronů pro kontroly stožárů velmi vysokého napětí.