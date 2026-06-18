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TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Letní servisní akce analyzátorů spalin

Letní servisní akce analyzátorů spalin

18.6.2026
Testo s.r.o.
Sponzorováno

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Letní servisní akce analyzátorů spalin

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Dopřejte Vašemu analyzátoru spalin ozdravný pobyt v letovisku Testo ať je připraven na další topnou sezónu. Akce probíhá u vybraných prodejců a společnosti Testo Česká republika v období od 15. 6. 2026 do 15. 9. 2026.


  • Neváhejte ani okamžik a odešlete Váš analyzátor spalin Testo na kalibraci s vyplněnou objednávkou1), za kterou od nás obdržíte praktický dárek.
  • Zkontrolujeme všechny jeho funkce, vyčistíme jej a seřídíme.
  • Kalibrace a kompletní servisní kontrola analyzátoru spalin je namísto původních 2.700,- Kč za zvýhodněnou cenu 1.740,- Kč.
  • Pro průmyslové analyzátory spalin (testo 340 a testo 350) vybavené senzory NO2/HC/CO2, platí jednotná cena 3.750,- Kč za přístroj.
  • Uvedená cena platí pouze pro kalibrace analyzátoru spalin.
  • Za kalibraci každého dalšího senzoru (NO/SO2) účtujeme 510,- Kč.
  • Po dobu konání této akce Vám bude poskytnuta sleva ve výši 15 % na výměnu nezbytných dílů a senzorů.
  • Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH. Při odesílání bude účtováno poštovné ve výši 160,- Kč.

1) Objednávací formulář si můžete stáhnout zde

Při odevzdání vyplněného formuláře
od nás zdarma obdržíte
48 kusů záslepek měřicího otvoru.


Termíny ozdravných pobytů začínají již od 15. 6. 2026 a potrvají do 15. 9. 2026.

Této akce se mohou zúčastnit všichni majitelé analyzátorů spalin Testo.
V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj přístroj včetně vyplněné objednávky 1) na adresu:



Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pouze po dobu trvání dané akce. Ceny nezahrnují náhradní díly či náklady na případnou opravu.

Vyměňte svůj starý měřicí přístroj za nový

Rychlá a snadná modernizace Vaší měřicí techniky


Společnost Testo Česká republika Vám nabízí atraktivní cestu, jak efektivně a ekonomicky obnovit Váš park měřicích přístrojů.

Naše výměnná akce je koncipována tak, aby byla co nejpřístupnější – bez zbytečných podmínek a komplikací.

Jak to funguje?

Princip je jednoduchý: vrátíte nám starý přístroj a získáte mimořádnou 15% slevu na nový kus z našeho sortimentu.

Ať už se jedná o starší přístroje značky Testo nebo konkurenčních výrobců, my Vám za ně poskytneme výraznou slevu na moderní náhradu.

A co je nejdůležitější – stav původního zařízení vůbec není rozhodující. Máte doma starší přístroj, který už léta neslouží?

Nebo přístroj, který už není zcela spolehlivý? I takový můžete využít k nákupu nového vybavení.

Čím si polepšíte?

Výměna starého přístroje za nový Vám přinese nejen slevu, ale i další výhody:

  • Vyšší přesnost měření – moderní přístroje dosahují přesnějších výsledků.
  • Intuitivnější ovládání – nové generace přístrojů jsou uživatelsky přívětivější.
  • Pokročilé možnosti připojení – digitalizace, export dat, cloud, mobilní aplikace.
  • Snadnější dokumentaci – automatické ukládání a sdílení měřicích dat.
  • Lepší servis a podporu – prodloužená záruka a technická podpora.

Proč se rozhodnout právě nyní?

Pokud jste zvažovali modernizaci svého vybavení, právě teď je ta správná chvíle. Kombinace 15% slevy s flexibilními podmínkami výměny Vám umožní udělat toto rozhodnutí za výhodných finančních podmínek.

Stačí nás kontaktovat, domluvit si sběr starého přístroje a vybrat si to nejlepší z našeho současného sortimentu.

Modernější měření začíná – a Testo Vám v tom pomůže.


Testo s.r.o.
logo Testo s.r.o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...

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