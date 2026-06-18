Letní servisní akce analyzátorů spalin
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Letní servisní akce analyzátorů spalin
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Dopřejte Vašemu analyzátoru spalin ozdravný pobyt v letovisku Testo ať je připraven na další topnou sezónu. Akce probíhá u vybraných prodejců a společnosti Testo Česká republika v období od 15. 6. 2026 do 15. 9. 2026.
- Neváhejte ani okamžik a odešlete Váš analyzátor spalin Testo na kalibraci s vyplněnou objednávkou1), za kterou od nás obdržíte praktický dárek.
- Zkontrolujeme všechny jeho funkce, vyčistíme jej a seřídíme.
- Kalibrace a kompletní servisní kontrola analyzátoru spalin je namísto původních 2.700,- Kč za zvýhodněnou cenu 1.740,- Kč.
- Pro průmyslové analyzátory spalin (testo 340 a testo 350) vybavené senzory NO2/HC/CO2, platí jednotná cena 3.750,- Kč za přístroj.
- Uvedená cena platí pouze pro kalibrace analyzátoru spalin.
- Za kalibraci každého dalšího senzoru (NO/SO2) účtujeme 510,- Kč.
- Po dobu konání této akce Vám bude poskytnuta sleva ve výši 15 % na výměnu nezbytných dílů a senzorů.
- Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH. Při odesílání bude účtováno poštovné ve výši 160,- Kč.
1) Objednávací formulář si můžete stáhnout zde
Při odevzdání vyplněného formuláře
od nás zdarma obdržíte
48 kusů záslepek měřicího otvoru.
Termíny ozdravných pobytů začínají již od 15. 6. 2026 a potrvají do 15. 9. 2026.
Této akce se mohou zúčastnit všichni majitelé analyzátorů spalin Testo.
V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj přístroj včetně vyplněné objednávky 1) na adresu:
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pouze po dobu trvání dané akce. Ceny nezahrnují náhradní díly či náklady na případnou opravu.
Vyměňte svůj starý měřicí přístroj za nový
Rychlá a snadná modernizace Vaší měřicí techniky
Společnost Testo Česká republika Vám nabízí atraktivní cestu, jak efektivně a ekonomicky obnovit Váš park měřicích přístrojů.
Naše výměnná akce je koncipována tak, aby byla co nejpřístupnější – bez zbytečných podmínek a komplikací.
Jak to funguje?
Princip je jednoduchý: vrátíte nám starý přístroj a získáte mimořádnou 15% slevu na nový kus z našeho sortimentu.
Ať už se jedná o starší přístroje značky Testo nebo konkurenčních výrobců, my Vám za ně poskytneme výraznou slevu na moderní náhradu.
A co je nejdůležitější – stav původního zařízení vůbec není rozhodující. Máte doma starší přístroj, který už léta neslouží?
Nebo přístroj, který už není zcela spolehlivý? I takový můžete využít k nákupu nového vybavení.
Čím si polepšíte?
Výměna starého přístroje za nový Vám přinese nejen slevu, ale i další výhody:
- Vyšší přesnost měření – moderní přístroje dosahují přesnějších výsledků.
- Intuitivnější ovládání – nové generace přístrojů jsou uživatelsky přívětivější.
- Pokročilé možnosti připojení – digitalizace, export dat, cloud, mobilní aplikace.
- Snadnější dokumentaci – automatické ukládání a sdílení měřicích dat.
- Lepší servis a podporu – prodloužená záruka a technická podpora.
Proč se rozhodnout právě nyní?
Pokud jste zvažovali modernizaci svého vybavení, právě teď je ta správná chvíle. Kombinace 15% slevy s flexibilními podmínkami výměny Vám umožní udělat toto rozhodnutí za výhodných finančních podmínek.
Stačí nás kontaktovat, domluvit si sběr starého přístroje a vybrat si to nejlepší z našeho současného sortimentu.
Modernější měření začíná – a Testo Vám v tom pomůže.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...