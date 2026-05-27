Profesionální měřicí přístroje Testo pro optimální klima budov
Profesionální měřicí přístroje Testo pro optimální klima budov
Měřicí přístroje Testo představují spolehlivé řešení pro monitorování a kontrolu vnitřního klimatu budov. Jejich přesné senzory umožňují měřit teplotu, vlhkost, rychlost proudění vzduchu a další klíčové parametry, které jsou nezbytné pro vytvoření zdravého a komfortního prostředí. Díky jejich vysoké kvalitě a jednoduchému ovládání jsou ideální volbou pro stavbyvedoucí, techniky údržby i odborníky na energetiku, kteří se podílejí na optimalizaci klimatizačních a ventilačních systémů.
Klimatizační a ventilační systémy jednoduše pod kontrolou
Bezproblémový a energeticky úsporný provoz klimatizačních a ventilačních systémů lze zajistit pouze pravidelným měřením příslušných veličin. S kompaktními měřicími přístroji testo 417, testo 416 a testo 425 hravě zvládnete měření proudění a objemového průtoku ve ventilačních kanálech, na přívodech vzduchu a vzduchových vyústkách, i nastavení vyváženého větrání bytových prostor.
Správný měřicí přístroj pro každou aplikaci: to jsou kompaktní ruční měřicí přístroje od společnosti Testo, které jsou zárukou přesných výsledků všude tam, kde je potřebujete. Jsou rychlé, flexibilní, uživatelsky přívětivé a propojené s chytrým telefonem nebo tabletem.
Ať už se jedná o instalaci a údržbu klimatizačních a ventilačních systémů, zajištění kvality vzduchu v místnosti a pohody prostředí, nebo měření tlaku v průmyslových aplikacích – světový lídr v oblasti měřicí techniky má pro každou relevantní veličinu ten správný měřicí přístroj a svými kompaktními produkty nastavuje nové standardy v každodenní práci řemeslníků a techniků.
Málo času, nekonečné seznamy činností a složité úkoly – to jsou okamžiky, kdy se uživatel může na měřicí přístroje Testo spolehnout. Jsou rychlé při měření a zobrazování naměřených hodnot, flexibilní a uživatelsky přívětivé při používání s chytrou podporou aplikace testo Smart App. Protože s aplikací jsou nejen všechna menu měření vždy s Vámi – ukládání naměřených hodnot, analýza a dokumentace, nebo také praktická funkce druhé obrazovky jsou v chytrém asistentovi kdykoliv k dispozici.
Příjemnější vnitřní klima
Každý den trávíme téměř 90 % času ve vnitřních prostorách. Kvalita vzduchu v místnosti a pohoda prostředí jsou proto pro minimalizaci zdravotních rizik a zajištění výkonnosti na pracovišti zásadní. S kompaktními měřicími přístroji testo 535, testo 545 a testo 625 máte koncentraci CO2, intenzitu osvětlení, teplotu a vlhkost vzduchu vždy rychle, snadno a přesně pod kontrolou a zajistíte si tak zdravé klima v místnosti, které podporuje výkonnost.
Jednoduché a kompaktní měření tlaku
Dva diferenční tlakoměry testo 512-1 a testo 512-2 můžete použít k rychlému a přesnému měření nízkých a vysokých tlaků, například při kontrole systémů vytápění a hořáků. Přístroj testo 512 je také spolehlivým partnerem při měření tlaku v průmyslových aplikacích nebo při kontrole filtrů a měření Pitotovou trubicí u klimatizačních a ventilačních systémů.
Ventilační systémy hrají klíčovou roli v pohodě prostředí zaměstnanců, zákazníků a obyvatel ve firmách, veřejných prostorech a stále častěji také v obytných budovách. Pro optimalizaci ventilační techniky je nezbytně nutné přesně měřit objemový průtok u všech přívodů a odvodů vzduchu v budově.
Testo 440 v kombinaci se 100 mm vrtulkovou sondou nebo vrtulkový anemometr testo 417 jsou ideální měřicí přístroje pro přesné měření objemového průtoku na vyústkách domovních ventilačních systémů. Oba anemometry je možné kombinovat se sadou trychtýřů testovent 417 pro měření jak na talířových ventilech a větracích mřížkách, tak pro měření turbulentního proudění (díky usměrňovači objemového průtoku). Podporu při všech měřeních Vám poskytuje aplikace testo Smart App s intuitivními menu měření pro všechna použití v oblasti vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení, která umožňuje rychlou konfiguraci, tabulkové a grafické zobrazení naměřených hodnot, funkci druhé obrazovky a dokumentaci bez komplikací. Tato aplikace je pravidelně aktualizována a lze ji zdarma stáhnout a používat ve Vašich zařízeních.
