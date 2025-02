TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Termokamera jako doplněk k mobilu. Již brzy v nabídce testo

Termokamera jako doplněk k mobilu. Již brzy v nabídce testo

Testo bude uvádět na trh variantu pro klasickou termokameru. Malou termokameru na bázi chytré sondy, která spolupracuje s mobilním telefonem přes Bluetooth a mobilní telefon slouží jako zobrazovací jednotka.

Konferenci Dobré domy, domy s víziou v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu Aquatherm Nitra 2025 zahájila přednáška o úsporných domech jako o celku, který tvoří stavební řešení a s ním ruku v ruce systémy HVAC. Nicméně jakékoliv úspory představují stav, kdy něco musíme umět změřit. Proto bylo druhým tématem měření, kontroly a k nim potřebné přístroje. Hostem je pan Jakub Mokrý, produkt manažer pro vytápění a chlazení společnosti testo.

V provozu potřebujeme změřit původní stav, potřebujeme změřit nový stav, potřebujeme záznam z měření atd. S nadsázkou lze říci, že měřicí technika testo by se hodila na Aquathermu k exponátům na každém stánku.

„Testo je německá firma s českým zastoupením, partnery na Slovensku a skutečně širokým portfoliem. Pokud vybereme sortiment TZB, tak nosnými produkty jsou analyzátory spalin pro topenáře a termokamery, které mají i mnohem širší užití než topenařina a chlaďařina.

Například úniky tepla, údržba strojů atd. Z chlazení bych jmenoval např. vakuové pumpy, váhy chladiva, servisní přístroje, detektory úniku atd., dále přístroje pro elektrické veličiny nebo měření pro vzduchotechniku,“ jmenuje ze sortimentu příklady Jakub Mokrý s tím, že cílem novinek je vždy uspořit servisním technikům čas a práci. A tím pádem peníze jim i zákazníkům.

Novinka v termokamerách 2025

„Termokamery pomáhají v řadě oborů. V samotném stavebnictví termokamery slouží např. k odhalení úniků tepla, u fotovoltaických panelů odhalí netěsné komponenty, chlaďaři využívají naše termokamery pro odhalení anomálií v rozvaděčích nebo v elektrických částech tepelných čerpadel, u chillerů a tak dále. Topenáři např. k odhalení poruch v podlahovém vytápění. A to jsou jen příklady, na které jsem si teď vzpomněl,“ říká Jakub Mokrý.

„Poměrně velký zájem o termokamery pro chlaďařinu a topenařinu nás přivedl k úvaze, že v těchto oborech je klasická termokamera poměrně jednoúčelové zařízení. Takže v polovině března budeme uvádět na trh novinku, malou termokameru na bázi chytré sondy, která spolupracuje s mobilním telefonem přes Bluetooth a mobilní telefon slouží jako zobrazovací jednotka,“ avizuje Jakub Mokrý.

Digitalizace i v servisní technice, testo smart znají všichni servisáci s našimi přístroji

„Aplikace testo Smart pro mobilní telefony se systémem Android i Apple je zcela zdarma, je bez reklam a je kompatibilní vlastně téměř s veškerými našimi přístroji. Pomocí aplikace servisní technik přímo na místě vytvoří report, může ho odeslat zákazníkovi pořídit do něj fotografie, přidat si vlastní logo atd. Vypadá to opravdu profesionálně. Ten výstup je okamžitý, bezpapírový, takže zase to je něco, co urychlí a zjednoduší práci. Technik se k zakázce nemusí vracet, protokoly udělal rovnou na místě a odjíždí s čistou hlavou,“ popisuje Jakub Mokrý.

Servisní smlouvy

Servisní smlouvy pro analyzátory jsou poměrně čerstvě na trhu.

„Testo každý rok pořádá letní servisní akci na analyzátory spalin. Servisní smlouva umožňuje zákazníkovi zvýhodněné podmínky po celý rok a zákazníci nemusí čekat na akci. Za zvýhodněnou cenu servisují kdykoliv podle potřeby. V rámci servisní smlouvy je i zápůjčka analyzátoru zdarma. Pravidelný servis je důležitý jako u každého jiného zařízení, jako u tepelných čerpadel jako u auta. Je potřeba provádět i kalibraci senzorů,“ vysvětluje Jakub Mokrý.

Upgrade techniky topenáře bez obav z novinek

„Na jednu stranu je složité, když přijde zákazník a řekne nic nového nepotřebuji, už to mám 14 let, což je reálná a častá zkušenost. Na druhou stranu je to nějaká indikace toho, že naše přístroje jsou extrémně kvalitní a vydrží. Naše přístroje nejsou investice na rok, dva, ale životnost dělá i již zmiňovaný pravidelný servis,“ říká Jakub Mokrý a ze zkušenosti shrnuje, že důvodem výměny přístrojů je s novinkou si ušetřit práci, čas a posunout se někam dál.

I u těch, kteří by o novinku stáli, ale určitě panuje obava z nového ve stylu: zase se budu muset něco učit, to bude zase všechno jinak, to bude zase návod na x stránek. Jak moc se k tomu přihlíží při vývoji novinek?

„Snažíme se držet logiku ovládání pořád stejnou, jen se to aktualizuje a ovládání našich přístrojů je velice jednoduché a intuitivní. V podstatě každý, kdo zvládne ovládat chytrý telefon, tak zvládne,“ říká v závěru rozhovoru Jakub Mokrý.