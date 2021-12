TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Rozhovor: k čemu analyzátor spalin potřebuje dotykový displej?

Rozhovor: k čemu analyzátor spalin potřebuje dotykový displej?

Představujeme analyzátor spalin, tlakoměr pro měření tepelných čerpadel nebo nejnovější termokameru německé firmy testo.

Analyzátor spalin – pro každého něco

Srdcem každého analyzátoru spalin jsou chemické senzory. Životnost těchto senzorů je u analyzátoru testo 300 šest let, přičemž výrobce dává až 5 let záruku. To znamená, že přístroj vydrží 6 let bez zásadních investic.

Takový přístroj samozřejmě něco stojí. Jeho protipólem je jednodušší testo 310, který je dlouhodobě nejlevnějším analyzátorem spalin na trhu. Zákazník si tak může vybrat, jestli chce dražší a sofistikovaný měřák, nebo jednoduchý, levný, ale dostačující základní model.

Další inovací analyzátoru spalin testo 300 je vestavěný mobilní telefon s dotykovým displejem. Co se může vedle jednoduchého analyzátoru spalin jevit jako zbytečný rozmar nebo inovace za každou cenu, je ve skutečnosti velmi praktické. Díky dotykovému displeji lze protokoly z měření odeslat ve formátu pdf přímo z analyzátoru, a to hned několika způsoby. Není tak potřeba tiskárna. Analyzátor díky vestavěnému telefonu umí i fotografovat a fotky zobrazit v protokolu z měření.

Měření tepelných čerpadel a chlazení

Pro servis tepelných čerpadel nebo obecně chladicích systémů testo nabízí přístroj testo 557s. Speciální tlakoměr umožňuje proměřit chladicí okruh tepelného čerpadla. I zde patří mezi inovace velký displej, který zobrazuje všechny potřebné hodnoty najednou – nemusí se přepínat zobrazení. Co nezměří samotný přístroj, umí změřit přídavné sondy – vakuová a teplotní, které se k měřidlu připojí přes bluetooth.

Měřák se umí propojit s mobilním telefonem nebo tabletem, kam si lze měření uložit, vytvořit z něj protokol v pdf a odeslat ho. Případně lze data přetáhnout do PC a tam si údaje dále zpracovávat.

Termokamera pro diagnostiku elektrozařízení nebo fotovoltaických elektráren

Novinkou v sortimentu termografie je kamera testo 883. Tento model disponuje vysokým rozlišením a dobrou citlivostí. Termokamera má široké možnosti využití, kam nepatří jen hledání tepelných mostů u budov, ale především údržba elektrozařízení, různých strojů, ložisek, motorů a dalších. K termokameře lze připojit i vlhkostní sondu pro snazší hledání místa kondenzace vzdušné vlhkosti. Dalším příslušenstvím termokamery je klešťový multimetr, který pomáhá při přesnější diagnostice rozvaděčů.

Termokamera je častým pomocníkem při kontrole fotovoltaických elektráren. U těch větších se hodí funkce siterecognition, která s pomocí QR kódu umí přiřadit termosnímek konkrétnímu místu měření. Tato funkce pak přispívá ke snadnější správě pořízených termogramů.

Jak se přístroje testo udržují nebo kalibrují? Kde najdete servis? Tyto a další podrobnosti se dozvíte ve videu.