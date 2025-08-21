Obec může mít nové a úsporné osvětlení. I bez vlastních investic
Motivací pro změnu osvětlení jsou až 80% provozní úspory a výrazné zlepšení světelného komfortu ve městech. Svítidla si dlouhodobě pronajímají. Zájem obcí o úsporné osvětlení za poslední dva roky vzrostl o desítky procent.
Energetici po celé ČR vyměnili osvětlení ve zhruba 150 obcích či městech a další instalace připravují. V českých, moravských a slezských městech se dosud vyměnilo na 15 tisíc kusů pouličních svítidel. Celkem dostalo úspornější osvětlení 152 měst a obcí, které díky tomu výrazně snižují své výdaje na osvětlení ulic, památek i veřejných prostranství a také snižují emise CO2.
„Zájem obcí o úsporné osvětlení za poslední dva roky vzrostl o desítky procent. Vedle finančních úspor považuji výměnu osvětlení také za výrazné zlepšení světelného komfortu ve městech. Obcím modernizace přináší výraznou úsporu provozních nákladů – v průměru 80 %, a také po jejich rozpočtech nevyžaduje prvotní vysokou investici. Tu hradí ČEZ ESL, obce ji pak postupně splácí pod dobu 10 let. Věříme, že metu 200 obcí budeme atakovat už v příštím roce,“ vysvětluje Marcel Jančo, generální ředitel ČEZ ESL, dceřiné společnosti ČEZ ESCO, která modernizaci osvětlení realizuje.
Úsporné osvětlení za 1 Kč od ČEZ ESCO využívá už 150 obcí
- Žabeň, LED svítidla vybavená automatickým řídicím systémem
„Do programu Osvětlení za korunu jsme se rozhodli zapojit především proto, že nám to nabídlo možnost kompletní modernizace veřejného osvětlení bez výrazné finanční zátěže pro obecní rozpočet. Současně jsme hledali řešení, které nám pomůže dlouhodobě snížit spotřebu elektrické energie. V rámci projektu jsme vyměnili celkem 129 světelných bodů za moderní LED svítidla vybavená automatickým řídicím systémem. Ten nám umožnil flexibilně nastavit dobu a intenzitu svícení podle aktuálních potřeb. Oceňujeme, že realizace proběhla velmi rychle, organizovaně a bez jakýchkoliv problémů,“ říká starosta obce Žabeň Vladan Válek.
- Železná Ruda, roční cenová úspora elektrické energie cca 85 %
„U nás V Želené Rudě a spádových obcích Špičáku, Hojsově Stáži a Alžbětíně dosahuje po zhruba ročním provozu cenová úspora elektrické energie po kompletní výměně veřejného osvětlení cca 85 procent. Výhodné pro nás také bylo, že jsme z městského rozpočtu nemuseli jednorázově vydat investici přes 5 milionů korun do modernizace veřejného osvětlení, která už byla nutná. Nyní ji splácíme ve 120 měsíčních splátkách, což nás přijde na cca 42,5 tisíc korun měsíčně během 10 let,“ doplňuje starosta Železné Rudy Filip Smola.
Svítidla v pronájmu, bez starostí se servisem a údržbou
Výhodu pro obce je, že svítidla nemusí koupit, ale dlouhodobě si je pronajímají. Servis a údržba je zodpovědností dodavatele. Obce ušetří nejen na provozu energií, ale také vlastní kapacity v technické a administrativní práci. Proces dodávky začíná zpracováním aktuálních potřeb veřejného osvětlení dané obce. Na jeho základě poté technici realizace, provedou analýzu stavu v terénu a vyhodnotí stávající stav soustavy osvětlení. Následuje vyhodnocení a návrh nového technického stavu a postupu řešení. Realizace výměny veřejného osvětlení probíhá průměrně do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
„V tomto případě po deseti letech pronájmu, kdy se staráme také o provoz a servis, přejde osvětlení do jejich majetku, a pak samy profitují z nižší spotřeby. Životnost dodávaných svítidel je 80–100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20–25 let,“ doplňuje Pavel Dlugi, vedoucí odboru Osvětlení ČEZ ESL.
Staré sodíkové × moderní LED s regulací
V řadě obcí, většinou těch malých, dosluhují výbojková svítidla se sodíkovými zdroji, které jsou nákladné na provoz, vyžadují časté opravy, zbytečně osvětlují celé okolí (obtěžují světelným smogem) a zároveň mají nižší účinnost a zkreslují barvy. Naopak moderní LED svítidla, která energetici instalují, svítí přímo jen tam, kde je potřeba, a navíc se intenzita jejich svícení dá regulovat, například v noci v době nižší intenzity dopravy až na 50 procent původního příkonu, což se projeví na nižších nákladech.
„K regulaci osvětlení dochází v nočních hodinách, dle navrženého standardu anebo požadavku obcí a měst. Dochází ke snížení intenzity osvětlení a ke snížení příkonu a spotřeby energie. Tato regulace je součástí každého svítidla a v nastavený čas dochází k aktivaci regulace,“ dodává Pavel Dlugi.
Na každém stožáru je umístěn QR kód, který po načtení umožňuje hlásit závady a poruchy na zařízení přes aplikaci Načti.to, evidovat poruchy a v rámci servisu zaznamenávat opravy a informace o jednotlivých světelných místech. Vedení obce následně vidí v reálném čase např. nefungující svítidla v mapové aplikaci.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. ČEZ ESL byla založena v roce 2007 jako firma pro komplexní zajištění služeb v oblasti provozování energetických hospodářství, veřejného osvětlení, dodávek plynů, pitné vody, odpadní vody a provozování čistíren odpadních vod.