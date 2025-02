TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Řešení automatizace MOSAIC HOUSE Design Hotel Praha

Mezinárodní setkání partnerů HDL probíhalo v týdnu od 13. do 17. ledna 2025 v čínském Guangzhou. Česká společnost HDL Automation s.r.o. přihlásila do soutěže „Project of the Year“ řešení automatizace hotelu Mosaic House Design Praha a získala v náročné konkurenci významné ocenění.