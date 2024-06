TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Pohony okenních závěsů značky HDL

Pohony okenních závěsů značky HDL

HDL je výrobcem komponentů pro domovní automatizaci systému KNX a svého firemního standardu Buspro. Mezi nabízenými výrobky jsou také pohony okenních závěsů s vodorovným pohybem, ve standardu KNX, Buspro a Wireless (Wireless je bezdrátový systém HDL fungující nezávisle anebo s napojením ke sběrnici Buspro).

Pohon okenních závěsů nebo záclon značky HDL slouží k posunu závěsů/záclon po jejich dráze. Na jednom okně mohou být instalovány oba dva systémy. Zařízení se sestává z bloku pohonu, který obsahuje řídicí elektroniku, motor a převodovku a z vodicí lišty, ke které se blok pohonu uchytí bajonetovým zámkem. Nastavení se provádí pomocí software pro uvedení do provozu, ovládání pomocí nástěnných ovladačů nebo mobilní aplikací. Zařízení lze začlenit do širšího systému automatizace domu, čímž umožní snadno a pohodlně ovládat okenní stínění automaticky nebo na dálku.

Mezi základní funkce pohonu patří:

Ovládání záclon: Otevřít do koncové polohy, zavřít do koncové polohy, zastavit, pootevřít nebo přivřít do určité pozice.

Spustit ručním tahem: Zařízení ve výchozím nastavení podporuje „Touch Start“. To znamená, že po lehkém popotažení za záclonu v libovolném směru se motor aktivuje a automaticky dokončí přednastavený pohyb.

Automatické nastavení krajních poloh.

Automatický stop při detekci překážky: Když záclona narazí na překážku, motor se automaticky zastaví.

Prostřednictvím softwaru pro uvedení do provozu mohou uživatelé provést pokročilá nastavení, včetně konfigurace funkcí, zálohování nastavení a jeho obnovení ze zálohy.

Inovací roku 2024 jsou typy takzvané řady C1:

HDL-M/WC1-BP.10 pro sběrnici Buspro a

HDL-M/WC1-KT.10 pro sběrnici KNX.

Funkce obou verzí jsou totožné a oproti předchozím typům jsou rozšířeny o:

Pozvolný rozběh a zastavení: Motor před cílovou pozicí zpomalí postupně, čímž se sníží hlučnost a zvýší životnost pohonu.

Možnost ovládání dálkovým ovladačem. Kromě ovládání přes sběrnici (KNX nebo Buspro) lze závěsový pohon provozovat i bezdrátovým (radiofrekvenčním) ovladačem. Jde o ovladač HDL-YR2188, který je dvoukanálový, a lze jím tedy ovládat nezávisle dva pohony. Dálkový ovladač lze použít pro pohon připojený na sběrnici i bez sběrnice. V tomto případě je ale třeba kromě 230 V~ napájet pohon ještě napětím 24 V=. Odběr ze zdroje 24 V činí 4 mA.

Další nezanedbatelná inovace se netýká přímo bloku pohonu, ale vodicích lišt (kolejnic). Až dosud se lišty objednávaly na míru. Tato možnost zůstává, ale současně se v nabídce objevily vodicí lišty se stavitelnou délkou. Lišty se dodávají v zasunutém stavu. Zákazník je snadno, povolením jediného šroubku, roztáhne do žádoucí délky a šroub zase utáhne. V nabídce jsou dvě varianty: s délkou nastavitelnou od 1,8 do 3,0 m a s délkou od 2,5 do 4.0 m. To přináší dvě výhody. Jednak není nutné odměřovat stavební délky přesně s rizikem, že vodicí lišta nebude přesně odpovídat rozměrům interiéru. Kromě toho jsou lišty dostupné z pražského skladu HDL, zatímco lišty na míru se kompletují ve výrobním závodě a jejich dodací lhůta je 4 týdny.

Z cenového pohledu je zajímavé zmínit, že zmíněné dva nové pohony jsou zhruba o 20 % levnější oproti předchozím typům. Nové verze pohonů i vodicích lišt jsou již v nabídce na e-shopu HDL.

HDL je čínská značka, věnující se elektronice pro domovní automatizaci od roku 1985. O výrobcích HDL Buspro více na b2b.hdl-automation.cz a hdl-automation.cz.