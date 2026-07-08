Rozvody plynu: od grafického návrhu k přesnému výpočtu
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Rozvody plynu: od grafického návrhu k přesnému výpočtu
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Nová verze CADKON+ MEP 2027 funguje jako komplexní výpočetní systém, který nahrazuje izolované tabulky v Excelu. Spojením grafického návrhu, inteligentního trasování struktury bytů, exaktního hlídání rychlostí a automatických výstupů získává projektant nástroj, který garantuje vysokou rychlost, technickou přesnost a maximální ekonomickou efektivitu návrhu od prvního náčrtu až po finální specifikaci.
Limity výpočtů v Excelu
Většina projektantů zdravotechniky a plynu dnes výpočty vnitřních plynovodů a soudobosti podle TPG 704 01 řeší pomocí vlastních tabulek v Excelu. Určit redukované průtoky je však pouze začátek. Skutečnou projekční výzvou je dimenzování sítě – tedy zdlouhavý proces, při kterém se pro každý úsek hledá optimální průměr potrubí tak, aby vyhověl limitním rychlostem a zajistil předepsaný přetlak u všech spotřebičů.
Protože rekurzivní sledování toku plynu a zpětná kontrola tlakových ztrát vyžadují v Excelu velmi složité vazby, projektanti jsou nuceni úseky zjednodušovat a paušalizovat. Výsledkem bývá buď pracné ruční přepisování dimenzí po každé změně, nebo vědomé naddimenzování průměrů „pro jistotu“. Nová verze CADKON+ MEP 2027 tento stav kompletně mění a přináší plnou automatizaci v několika optimalizačních vlnách přímo nad výkresem v CADu.
Jak algoritmus v CADKON+ MEP 2027 zrychluje práci?
- Automatická detekce bytových souběhů: Výpočetní jádro rekurzivně prochází stromovou strukturu sítě přímo z výkresu (od spotřebičů k HUP). Program sám rozpozná hranice jednotlivých bytů – pro kombinaci vaření a topení uplatní plný souběh uvnitř bytu, ale na společných stoupačkách a svodech automaticky zkrátí průtok koeficientem 0,5.
- Hlídání rychlostí a tlakových tolerancí v několika vlnách: Změna průměru na začátku sítě okamžitě ovlivní tlakové poměry v celé budově. CADKON+ MEP 2027 proto provádí výpočet ve třech automatických krocích na pozadí:
- 1. vlna: Navrhne výchozí průměry potrubí na základě redukovaných průtoků a ekonomických rychlostí.
- 2. vlna: Spočítá skutečné rychlosti a detailní tlakové ztráty třením i místními odpory (včetně specifických armatur jako jsou filtry a havarijní uzávěry s vysokým odporem). Současně kalkuluje s přirozeným tlakovým ziskem z titulu gravitačního vztlaku plynu ve stoupačkách.
- 3. vlna (optimalizační smyčka): Zkontroluje dispoziční přetlak u každého spotřebiče vůči zadanému minimálnímu a maximálnímu povolenému přetlaku. Pokud hrozí pokles tlaku, algoritmus se automaticky vrátí, lokálně navýší dimenzi klíčového úseku a celou síť bleskově přepočítá, dokud vše nevyhovuje zadání.
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Komplexní grafické zpracování: Od výpočtu k hotovému výkresu
CADKON+ MEP 2027 se však nevěnuje pouze výpočetní hydraulice. Síla programu spočívá v tom, že výpočet je stoprocentně propojen s grafickým zpracováním projektu. Jakmile výpočtové jádro schválí dimenze potrubí, program je automaticky uloží na trasy ve výkrese a projektant má k dispozici nástroje pro bleskové dokončení dokumentace:
- Popisy dimenzí: Projektant může do výkresu automatizovaně vkládat popisy dimenzí na odkazovou čáru, a to přesně do míst, kde je to z hlediska čitelnosti dokumentace potřeba.
- Generování axonometrických pohledů: Jedním kliknutím program z půdorysných rozvodů vytvoří axonometrický pohled, což je u plynofikace klíčová součást dokumentace pro schválení.
- Automatické legendy a specifikace: Program sám analyzuje použité značky a typy potrubí a vygeneruje grafickou legendu přímo do výkresu.
- Přesný výkaz použitého materiálu: Konec ručního odměřování. CADKON+ MEP vygeneruje kompletní tabulku potrubí dle dimenzí a komponentů, kterou lze ihned exportovat do Excelu pro tvorbu rozpočtu.
Závěr
Nová verze CADKON+ MEP 2027 funguje jako komplexní výpočetní systém, který nahrazuje izolované tabulky v Excelu. Spojením grafického návrhu, inteligentního trasování struktury bytů, exaktního hlídání rychlostí a automatických výstupů získává projektant nástroj, který garantuje vysokou rychlost, technickou přesnost a maximální ekonomickou efektivitu návrhu od prvního náčrtu až po finální specifikaci.
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