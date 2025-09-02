Efektivnější projektování profesí TZB: praktické inovace, které musíte vyzkoušet
Nová verze CADKON+ 2026 MEP přináší vedle řady specializovaných funkcí pro TZB (technická zařízení budov) také významné novinky v obecných CAD nástrojích. Verze 2026 reflektuje potřeby projektantů napříč všemi obory a zapracovává inovace, které zjednodušují každodenní práci. Tento článek představuje výběr nejpraktičtějších novinek, které doporučujeme využít v běžné projekční činnosti.
Převod PDF výkresů do vektorového formátu DWG
Výrazně jsme přepracovali a rozšířili možnosti importu vektorových PDF výkresů do podoby DWG. Jedná se především o možnosti zachování použitých hladin (vrstev), barev, tlouštěk čar, textů a mnoho dalších nastavení.
Import PDF nemusíte používat pouze na celé výkresy, ale např. i pro schémata zapojení kotlů, čerpadel atd. z PDF katalogů konkrétních výrobců.
Rychlé nastavení výkresových prostorů (rozvržení)
Pokud používáte pro tisk projektu výkresové prostory (rozvržení), bylo doposud vytvoření a hlavně nastavení např. uživatelských formátů papíru poměrně zdlouhavé.
V nové verzi jsme vše výrazně zautomatizovali, a hlavně se tento proces výrazně urychlili na pár kliknutí. Pokud ještě neznáte nástroj „publikovat“, určitě ho v těchto případech využijte. Jedná se o hromadný tisk vybraných rozvržení např. do PDF v jednom kroku.
Příprava stavebních slepých výkresů
Stavební podklady jsou vytvářené v mnoha různých programech a z toho vyplývá spousta komplikací při přípravě slepých matric pro projekty TZB.
Již v předchozích verzích CADKON+ MEP byla podpora pro přípravu slepých výkresů k dispozici, ale chyběla možnost nastavení vlastních barev, tlouštěk čar a mnoho dalšího. To jsme nyní dopracovali i na základě celé řady podnětů od našich zákazníků a nyní je vše mnohem praktičtější.
Více možností při návrhu a výpočtu vody a cirkulace
Již dříve byla v našem programu podpora pro návrh a výpočet potrubních rozvodů vody a cirkulace podrobnou metodou dle ČSN. V aktuální podobě CADKON+ MEP přidává také možnosti rozdělit jednu soustavu na více částí s rozdílnými rychlostmi proudění, přesnější zadání použitých materiálu potrubí, výpočet dimenzí nebo i ručně ovlivnit navržené dimenze nahoru i dolů dle Vašeho uvážení.
Snadné řešení výškových úrovní rozvodů otopných soustav
Dnešní doba vyžaduje od projektů co nejpodrobnější zpracování nejen kvůli přesnějším výpočtům, výkazům použitého materiálu, ale také častým nepochopením rozvodů otopných soustav při realizaci stavby.
Proto jsme doplnili možnost jednoduše definovat místní odskoky potrubí v rámci jednoho podlaží, kdy např. v suterénu rozvody střídavě vedou v podlaze, pod stropem atd.
Vše má potom samozřejmě návaznost na automatické vytvoření schémat, hydraulického návrhu atd.
Přesnější výpočet podlahového vytápění
Pro optimální funkčnost podlahového vytápění je velmi důležitý správný návrh a především výpočet. Optimalizovali jsme celou řadu vzorců, které vzájemně využívají různé vstupní a počítané hodnoty a vzájemně se ovlivňují.
Můžete tedy jednoduše navyšovat tepelný výkon kombinací roztečí, hodnotou vstupní a výstupní teploty, rozdílem teplot atd. Výsledkem je nejen stanovení požadovaných výkonů, ale také optimálních rychlostí proudění, délek smyček nebo tlakových ztrát na jednotlivých okruzích.
Pohodlnější vykreslení řezů a pohledů VZT
V CADKON+ MEP sice zpracováváte projekty vzduchotechnických rozvodů ve 2D zobrazení, ale nyní máte k dispozici také kombinaci nástrojů pro pohodlnější odvození řezů a pohledů např. ve stísněných prostorách jako jsou třeba strojovny.
V prvním kroku vykreslíte půdorysné rozvody a potom z nich poloautomaticky odvozujete boční pohledy, pro které si nastavíte u tvarovek půdorysný/boční/čelní pohled i s prohozením rozměrů šířky a výšky průřezu potrubí.
Automatizace použití dvojitých střídavých vypínačů
Poměrně robustní nástroj pro automatický návrh kabelových tras v projektech osvětlení jsme rozšířili o možnost používat dvojité střídavé vypínače např. v kombinaci s křížovými vypínači.
Program automaticky propojí kabelové trasy, navrhne typy a dimenze kabelů a následně graficky zobrazí rozvody pro lepší kontrolu.
Návrh kabelových žlabů a lávek se sortimentem nejpoužívanějších výrobců
Hlavně v suterénních prostorách je potřeba v místech, kde vede velké množství kabelů, optimálně navrhnout a posoudit kabelové žlaby.
Program CADKON+ MEP umí nejen počítat s průřezy kabelů, hmotností na běžný metr a maximální obsazeností, ale nově také s výrobními řadami od nejpoužívanější výrobců.
Závěr
Popsané novinky jsou jen částí všech vylepšení a změn v CADKON+ 2026 MEP. Naši zákazníci se mohou zapojit do dalšího vývoje prostřednictvím zpětné vazby a hlasování o prioritách. K dispozici je technická podpora, ucelený výukový program e-learning, trvalá licence i 30denní zkušební verze. Věříme, že nové funkce usnadní práci projektantům a podpoří efektivní spolupráci v týmu.
Zapojte se do komunity uživatelů CADKON+, přispějte svým názorem k dalšímu vývoji a využijte naplno všechny dostupné výhody, které naše řešení přináší.
