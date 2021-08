TZB-info / Elektrotechnika / Informační a telekomunikační technologie / Největší tuzemské online tržiště Merxu chce digitalizovat velkoobchod

Zakladatel největšího tuzemského online tržiště Aukro Václav Liška se v rámci svého nejnovějšího projektu Merxu snaží digitalizovat velkoobchod, a to převážně v zemích střední a východní Evropy. Platforma se světu představila loni v listopadu.

V maloobchodu probíhá vlna digitalizace již několik let, a to zejména díky rozvoji celé e-commerce. Nástup moderních trendů a komunikace se až donedávna relativně vyhýbal související oblasti velkoobchodu, což se však začíná měnit a příležitost obsadit velký trh se snaží logicky využít stále více firem. Do boje se nově přidává Václav Liška, zakladatel největšího tuzemského online tržiště Aukro, jenž se v posledních letech věnoval také investicím ve skupině Leverage Technology či vzdělávací platformě Kideo. Teď se čtyřicetiletý Liška pokusí digitalizovat svět velkoobchodu v rámci nově vzniklé platformy Merxu.

Za startupem Merxu stojí tým specialistů na elektronický obchod pod vedením Przemysława Budkowského, který působil jako CEO polské skupiny Allegro. Právě pod ni dříve Aukro nějakou dobu patřilo, a tak se Liška s Budkowským nesetkávají v pracovní kariéře poprvé. Ambice jejich nového projektu nejsou malé, a to i vzhledem k mnohem většímu objemu peněz v segmentu B2B oproti segmentu e-commerce.

„B2B trh se rychle mění a prochází změnami jako maloobchod. Chceme umožnit všem firmám, které vyrábí a prodávají nespotřební zboží, prodávat online, aniž by kvůli tomu musely investovat miliony do stavby svého e-shopu a do marketingu,“ říká Liška z oficiální pozice country manažera Merxu pro Českou republiku.

„Platformu a její jednotlivé funkce jsme navrhli s cílem odstranit hlavní překážky obchodu. Věříme, že si vybudujeme silnou pozici na trhu a že Merxu bude obchodní potřeby společností z této části světa řešit nejlépe,“ doplňuje Liška s tím, že Merxu je zaměřeno zejména na výrobce, velkoobchodníky a distributory zboží.



Úkolem platformy je tak zjednodušení každodenní práce obchodníků, kteří na ní mohou přidávat katalogy produktů. Aktuálně umožňuje obchodování s nespotřebním zbožím z kategorií jako chemikálie, stavebnictví, elektrotechnika, instalace, průmyslové výrobky, zdraví a bezpečnost při práci či nástroje pro profesionály.

Merxu umožňuje výrobky zakoupit ve velkoobchodním i maloobchodním množství a také prostřednictvím hromadných transakcí nebo prostřednictvím poptávky, což využívají zejména společnosti ze stavebního průmyslu. Platforma aktuálně funguje v Polsku, České republice, na Slovensku, v Litvě a Estonsku.

„Zaměřujeme se na střední a východní Evropu, protože věříme, že náš region má velký potenciál. Místní společnosti jsou cenově konkurenceschopné, profesionální a nabízejí kvalitní výrobky,“ míní zakladatel Aukra.

„Každá země má zároveň svou vlastní specifičnost, právní požadavky a v důsledku toho i jinou vývozní a dovozní politiku. Díky platformě Merxu usnadňujeme efektivní obchodní výměnu: export zboží s největším prodejním potenciálem a import produktů vyhledávaných společnostmi,“ dodává Liška.