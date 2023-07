TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Innomotics – nová značka předního světového dodavatele motorů a velkých pohonů zahájila činnost

Společnost Innomotics, která působí jako přední dodavatel motorů a velkých pohonů, zahájila činnost pod novou identitou značky. Od 1. července 2023 se firma Innomotics stala samostatně řízenou dceřinou společností koncernu Siemens v Německu.

Globální vyčlenění probíhá podle plánu a mělo by být z velké části dokončeno k 1. říjnu 2023

Provozní ústředí nové společnosti s ročními tržbami přes tři miliardy eur, která celosvětově zaměstnává na 15 000 pracovníků, je v německém Norimberku

Společnost Innomotics zahájila v Německu činnost jako samostatně řízený právní subjekt k 1. červenci 2023. Jako dodavatel motorů a velkých pohonů tak zastřešuje portfolio od nízkonapěťových až po vysokonapěťové motory, převodovky, měniče středního napětí a motorové hřídele či projektovou a servisní činnost související s těmito produkty. Provozní ústředí společnosti se nachází v německém Norimberku. Vyčlenění aktivit v Německu již bylo dokončeno a celosvětově by měl být celý proces z velké části završen do začátku nového fiskálního roku, tj. do 1. října 2023. Innomotics bude do budoucna zahrnovat obchodní aktivity dosavadních jednotek Large Drives Applications a Digital Industries a samostatně řízených společností Siemens Sykatec a Weiss Spindeltechnologie. Innomotics zaměstnává po celém světě zhruba 15 000 lidí, kteří představují potenciál pro další růst, a zajišťují tak budoucí úspěch společnosti jako inovátorského specialisty na trhu s motory a velkými pohony.

V rámci nového uspořádání jako samostatně řízeného právního subjektu představila společnost Innomotics i nové firemní logo. Nová značka klade důraz na zaměření na technologie a inovace a zároveň na tým lidí, kteří pro ni pracují. Kromě toho má díky nové image značky „Time for a new green“ dobrou pozici utvářet a využívat klíčové trendy na trhu, tj. dekarbonizaci a digitalizaci.

Portfolio společnosti Innomotics zahrnuje produkty, systémy, kompletní řešení a služby. Zákazníkům pomáhá zvyšovat úroveň účinnosti jejich závodů, efektivněji využívat tato aktiva, a tím snižovat emise a šetřit cenné zdroje. Tato nabídka platí nejen pro nové závody, ale i pro oblast údržby, oprav či modernizace stávajících zařízení. Díky těmto možnostem mohou zákazníci z nejrůznějších průmyslových odvětví zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise skleníkových plynů a minimalizovat uhlíkovou stopu svých provozů.

Innomotics bude navíc v budoucnu úzce spolupracovat i s dalšími podniky v rámci koncernu Siemens, například v podobě produktových partnerství v oblasti technologií, vývoje a prodeje nebo v rámci dodavatelsko-servisních smluv.

„Nová značka představuje naši snahu být předním inovátorem v oblasti motorů a velkých pohonů. Zároveň vyjadřuje způsob, jakým sami sebe vnímáme jako firmu, která si udržuje blízký vztah k zákazníkům a má za sebou více než 150letou historii. Vysoce účinnými elektrickými systémy velkých pohonů můžeme nahradit konvenční systémy, které nejsou tolik udržitelné. Takto můžeme zákazníkům pomoci snižovat emise skleníkových plynů, a to zejména v oblastech, kde ještě dnes vznikají velmi vysoké emise uhlíku,“ uvedl Michael Reichle, generální ředitel společnosti Innomotics.

Michael Reichle vidí potenciál růstu v oblasti vývoje, jako je například výroba vodíku, rozvody energie na pevnině pro pobřežní plošiny a lodě, nebo v moderní oblasti vodohospodářství.

„Jsme velice rádi, že se s námi od 1. července 2023 pod novým názvem vydávají naši vysoce motivovaní zaměstnanci na cestu do budoucnosti, kde se před námi otevírají nejrůznější perspektivy růstu. S obratem více než tři miliardy máme ideální pozici pro další rozšiřování našeho vedoucího postavení,“ uvedl finanční ředitel Innomotics Christoph Salentin.

Společnost Innomotics se specializuje na výrobu motorů a elektrických systémů pro velké pohony. Název Innomotics v sobě spojuje příslib inovativní síly, spolehlivost a zkušenosti a důvěryhodnost získané za 150 let praxe ve výrobě elektromotorů a měničů. Toto úsilí se odráží i ve sloganu společnosti: „Redefining reliable motion for a better tomorrow“.