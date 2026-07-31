RM AirSeT: Modulární vysokonapěťové rozvaděče bez SF₆ připravené na budoucnost
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RM AirSeT: Modulární vysokonapěťové rozvaděče bez SF₆ připravené na budoucnost
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Modernizace firemní energetiky v souladu s nejnovějšími ekologickými standardy vyžaduje spolehlivá technologická řešení. Nová generace kompaktních a modulárních vysokonapěťových rozvaděčů od společnosti Schneider Electric eliminuje skleníkové plyny a využívá kombinaci čistého vzduchu a vakua. Výsledkem je udržitelné, spolehlivé a bezpečné řešení.
V oblasti distribuce elektrické energie probíhá zásadní technologická obměna. Důvodem je legislativa Evropské unie, která postupně zakazuje používání skleníkového plynu SF₆ (fluoridu sírového) v nových vysokonapěťových zařízeních. Schválené harmonogramy se již naplno rozběhly, což pro provozovatele průmyslových areálů, budov a infrastrukturních projektů znamená nutnost investovat výhradně do technologií, které toto regulatorní riziko zcela odbourávají.
Plyn SF₆ se v energetice používal desítky let jako izolační a zhášecí médium díky svým spolehlivým technickým vlastnostem. Zároveň se však jedná o extrémně silný skleníkový plyn s 24 300krát vyšším oteplovacím potenciálem než CO₂ a s vysokým emisním dopadem, který v atmosféře přetrvává staletí.
Společnost Schneider Electric vyvinula řadu vysokonapěťových rozvaděčů RM AirSeT, která škodlivé plyny nahrazuje filtrovaným atmosférickým vzduchem a osvědčenou vakuovou technologií, což provozovatelům umožňuje na tyto legislativní změny reagovat bez jakýchkoli technologických kompromisů.
„Využití čistého vzduchu jako izolačního média pomáhá provozovatelům snížit regulatorní rizika spojená s fluorovanými plyny. RM AirSeT zároveň splňuje požadavky programů Green Premium™, RoHS a REACH,“ říká Luboš Konyvka, Head of Electro-intensive End Users ze Schneider Electric CZ & SK . „Od svého uvedení na trh navíc technologie AirSeT umožnila předejít 1,7 milionu tun emisí CO₂e a odstranit jeden z největších zdrojů nepřímých emisí v energetické infrastruktuře.“
Významnou roli hrají také nízké celkové provozní náklady, protože na konci životnosti rozvaděče zcela odpadá finančně i administrativně náročná likvidace plynu SF₆. Nový pohonný mechanismus CompoDrive navíc využívá špičkové kompozitní materiály, které zajišťují bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti zařízení, jež je navržena až na 40 let.
Technologie rozvaděčů RM AirSeT vyniká vysokou odolností v náročném prostředí, jelikož všechny živé části jsou hermeticky uzavřeny v nerezových nádobách s vysokým krytím IP67. Rozvaděč je díky vysokému stupni krytí IP67 chráněn před prachem, vlhkostí a nečistotami, což podporuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. RM AirSeT je od základu navržen jako digitálně propojené zařízení s integrovanými senzory, které nepřetržitě monitorují stav rozvaděče v reálném čase. Přes cloudovou platformu EcoStruxure lze sledovat kondici systému na dálku a pohodlně plánovat prediktivní údržbu dříve, než nastane jakákoli neplánovaná odstávka.
„V praxi vidíme, že provozovatelé potřebují řešení, které lze snadno přizpůsobit konkrétní rozvodně a zároveň rozšiřovat v čase. Modulární architektura RM AirSeT jim umožňuje začít s požadovanou konfigurací a později ji doplnit například o motorizaci, senzory nebo další přípojnice,“ vysvětluje Luboš Konyvka.
Velký důraz je současně kladen na bezpečnost obsluhy. Třípolohový odpínač mechanicky zabraňuje chybné manipulaci obsluhy, vakuové zhášení oblouku eliminuje vznik nebezpečných vedlejších produktů a celá konstrukce splňuje přísnou bezpečnostní klasifikaci IAC AFLR proti účinkům vnitřního oblouku. Řešením RM AirSeT tak Schneider Electric nabízí technologii, která spojuje ekologický provoz, nižší provozní náklady a připravenost na digitální řízení moderních energetických sítí.
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.