Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Elektrotechnika / Modernizace ochran vn v průmyslových rozvodnách

Modernizace ochran vn v průmyslových rozvodnách

Řešení Schneider Electric po ukončení podpory ochranných relé Sepam a MiCOM

28.11.2025
Schneider Electric CZ, s. r. o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Modernizace ochran vn v průmyslových rozvodnách

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Ochrany vysokého napětí (vn) představují klíčový prvek bezpečnosti a provozní spolehlivosti v rozvodnách průmyslových podniků. V souvislosti s ukončením výroby a technické podpory ochranných relé SEPAM řady 20/40 a MiCOM, nabízí společnost Schneider Electric řešení pro jejich efektivní a rychlou náhradu.

Nová generace digitálních ochran

Jako globální lídr v oblasti energetického managementu přicházíme s modernizačním řešním EcoFit™ Life Extension Advanced pro ochranná relé vn, které umožňuje rychlou a bezpečnou migraci na novou generaci digitálních relé PowerLogic™ P3/P5.

Tato ochranná relé poskytují:

  • vyšší úroveň ochrany a provozní spolehlivosti,
  • pokročilé digitální funkce pro konfiguraci, monitoring a údržbu,
  • podporu kybernetické bezpečnosti a konektivitu s moderními systémy řízení.

Modernizace je navržena tak, aby minimalizovala zásahy do stávající infrastruktury a umožnila hladký přechod k bezpečnější, flexibilnější a digitálně řízené elektroenergetické síti.

Proč modernizovat?

Ochrany vn na konci životnosti představují významná provozní rizika:

  • zvýšenou poruchovost a nedostupnost náhradních dílů,
  • omezenou konektivitu a nízkou úroveň kybernetické bezpečnosti,
  • nekompatibilitu s moderními systémy řízení a monitoringu.

Modernizace pomocí PowerLogic™ P3/P5 není pouze náhradou, ale i výrazné technologické vylepšení.

Řešení EcoFit™ Life Extension Advanced s PowerLogic™ P3/P5

Zahrnuje komplexní servisní balíček:

  • Analýzu stávajících ochran a stažení parametrů technikem Schneider Electric bez nutnosti odstávky.
  • Dodávku nových relé PowerLogic™ P3 nebo P5 s nahranými původními parametry.
  • Montáž a výměnu ochran technikem Schneider Electric.
  • Protokolární test a uvedení do provozu.

Většina činností probíhá bez nutnosti odstávky vývodů, což minimalizuje dopad na provoz.

Zajímá vás jak probíhá výměna? Podívejte se na video: Řešení EcoFit™ pro modernizaci ochran vn | Schneider Electric
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Výhody pro provozovatele:

  • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
  • Zjednodušená údržba díky digitálním nástrojům.
  • Nižší náklady na provoz a servis.
  • Rychlá návratnost investice díky minimalizaci odstávek.
  • Možnost výběru mezi P3 a P5 dle náročnosti aplikace.
PowerLogic™ P3 vs. P5
PowerLogic™ P3 vs. P5 – dvě úrovně modernizace

Konverzní modul: Klíč k bezproblémové modernizaci

Jedním z hlavních přínosů „retrofit“ řešení EcoFit™ s PowerLogic™ P3 a P5 je využití konverzního modulu, který umožňuje instalaci nové ochrany na původní pozici bez nutnosti její úpravy.

Výhody konverzního modulu:

  • Zachování stávající mechanické struktury – není nutné upravovat původní výřez nebo přepojovat kabeláž.
  • Zkrácení doby odstávky – výměna probíhá rychle, často bez nutnosti vypnutí celého rozváděče.
  • Bezpečnost a kompatibilita – konverzní modul je navržen přesně pro daný typ ochrany a zajišťuje správné propojení signálů.
  • Minimalizace rizika chyb – díky zachování původního rozhraní se snižuje riziko chybného zapojení.

Tento přístup umožňuje rychlou a efektivní modernizaci bez nutnosti kompletní rekonstrukce rozváděče, což je ideální řešení pro průmyslové podniky, které potřebují zachovat provozní kontinuitu.

Ochrany Micom PX2X v rozměru 20 TE a 30 TE jsou rozměrově shodné s PowerLogic™ P5 v rozměrech 20 TE nebo 30 TE.

Náhrada MiCOM s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P5
Náhrada MiCOM s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P5
Náhrada Sepam řady 20 / 40 s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P3
Náhrada Sepam řady 20/40 s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P3

Modulární konstrukce s možností rozšíření pomocí zásuvných komunikačních karet PowerLogic™ P5


Životnost inteligentních elektronických zařízení činí přibližně 15 let, a proto musí být konstrukčně připraveno na adaptaci na měnící se komunikační infrastrukturu.

Naše řešení

Zásuvné komunikační moduly lze snadno přidávat nebo vyměňovat bez nutnosti demontáže ochranného relé PowerLogic™ P5. Tyto moduly jsou relé automaticky rozpoznány během spouštěcí sekvence.

  • Komunikační moduly lze objednat jako součást konfigurace PowerLogic™ P5 nebo samostatně jako příslušenství.
  • Umožňují dodatečné přizpůsobení zařízení dle potřeb zákazníka i po instalaci.
  • Moduly lze zaměňovat (např. výměna metalického rozhraní za optické vlákno).
  • Konektivitu relé P5 lze rozšířit přidáním dalších komunikačních modulů (např. druhý Ethernet port).

Výkonné komunikační možnosti pro náročné síťové aplikace

Využijte svou síť k vyšší inteligenci a rychlejšímu provozu ve vašich zařízeních.

Naše řešení: Rozšířené komunikační možnosti


PowerLogic™ P5 je navržen pro náročné síťové prostředí a podporuje pokročilé komunikační architektury:

  • Až 2 MAC adresy
  • Až 3 IP adresy
  • Až 3 současně aktivní komunikační protokoly
  • 8 komunikačních protokolů nativně integrovaných
  • Podpora IEC 61850 Ed.1, Ed.2, Ed.2.1
  • Dual IP režim pro IEC 61850 (oddělené IP pro MMS a GOOSE)
  • EtherNet/IP protokol pro průmyslové aplikace
  • Redundantní komunikace pomocí RSTP
  • PRP nebo HSR protokoly s přesnou synchronizací času dle IEEE 1588 (PTP)

Výhody:

  • Jasné oddělení inženýrské a provozní (SCADA) sítě
  • Možnost víceúrovňové redundance s různými protokoly
  • Přesná synchronizace času pro ochranné, řídicí a automatizační funkce
  • Propojení distribuční sítě a průmyslových procesů přes Ethernet/IP

Snadné přizpůsobení díky flexibilní a intuitivní konstrukci

Dodatečné přizpůsobení díky flexibilní konstrukci PowerLogic™ P5

Konstrukce relé PowerLogic™ P5 umožňuje snadné přizpůsobení i v pozdější fázi – přímo na místě instalace. To přináší vysokou flexibilitu při plánování, montáži i skladování.

Obr.: Připraveno na budoucnost díky flexibilnímu a uživatelsky přívětivému řešení
Obr.: Připraveno na budoucnost díky flexibilnímu a uživatelsky přívětivému řešení

Jak to funguje:

  • Rychlá reakce na změny požadavků – není nutné držet velké množství variant skladem.
  • Objednáte základní jednotku podle aplikace a požadovaného počtu vstupů/výstupů.
  • Příslušenství pořídíte samostatně:
    - Komunikační moduly a rozšiřující porty
    - Moduly pro měření teploty (RTD) a synchronizaci času (IRIG-B)
  • Relé si nakonfigurujete podle aktuálních potřeb přímo ve výrobě nebo na místě instalace.

Výhody:

  • Snížení skladových zásob a investičních nákladů (CAPEX)
  • Zjednodušená logistika a plánování
  • Možnost dodatečné konfigurace pro systémové integrátory a partnery
  • Maximální flexibilita bez kompromisů v oblasti funkčnosti

Další výhody řešení

  • Kompatibilní s proudovými a napěťovými senzory (LPCT/LPVT)
  • Připraveno pro komplexní projektování a konfiguraci dle normy IEC 61850
  • Rozsáhlé možnosti automatizace a řízení
  • Sdílení signálu z transformátoru napětí nízkého výkonu (LPVT) pomocí přídavného modulu
  • Sekundární testování vstupů pro LPCT/LPVT senzory

EcoStruxure™ Power Device App

Použijte aplikaci Power Device App pro ovládání PowerLogic™ P3 a P5 a získejte vyšší bezpečnost, jednodušší obsluhu a údržbu, a úsporu cenného provozního času.

Bezpečnost

Aplikace Power Device zvyšuje bezpečnost tím, že umožňuje obsluze provádět operace na dálku, bez nutnosti přímého kontaktu s rozváděčem, výkonovým vypínačem nebo i jističem nn. Tato aplikace je plně kompatibilní i s jističi MasterPact MTZ.

Obr. Aplikace Power Device – Ukázky obrazovek
Obr. Aplikace Power Device – Ukázky obrazovek

Jednoduchost

Aplikace poskytuje snadný přístup ke stavu zařízení, ovládání a monitorování pole rozváděče vn nebo i jističe nn. Umožňuje přístup k měřeným hodnotám, nastavením, událostem a dalším funkcím – prostřednictvím zrcadleného HMI nebo zjednodušeného zobrazení.

  • Zrcadlené HMI: Zobrazuje displej zařízení přímo v aplikaci pro snadnější a bezpečnější ovládání.
  • Zjednodušené zobrazení: Uspořádaný přehled všech funkcí zařízení pro rychlý přístup k datům. Získáte tak lepší přehled o stavu rozváděče, rychlejší řešení problémů a bezpečnější provoz.

Plná integrace s řešením EcoStruxure – kompatibilní s Power Operation a Power Monitoring Expert

Chci spravovat své vn a nn napájecí systémy v jednom SCADA systému.

Naše řešení:

Díky integraci s Power Operation a Power Monitoring Expert umožňuje PowerLogic™ P5 efektivní využití hlavních aplikací v rámci EcoStruxure Power

  • Elektrická bezpečnost:
    Chraňte zařízení a personál → Aktivní ochrana proti obloukovému zkratu
  • Dostupnost energie:
    Minimalizujte výpadky → Monitorování sítě, analýza událostí, řízení a automatizace napájení
  • Energetická účinnost:
    Snižte spotřebu energie a náklady → Energetický monitoring, alokace nákladů, porovnávání a vyhodnocování spotřeby

Vaše výhody

  • Nepřetržité 24/7 monitorování vn/nn systému z jedné platformy
  • Zkrácení doby odstávky
  • Vyšší provozní efektivita

Leták ke stažení (pdf)

Nabízíme pokročilé modernizační řešení EcoFit™M Life Extension Advanced pro ochranná relé vysokého napětí, které obsahuje:

  • Identifikaci ochran vn v místě instalace a stažení nastavených parametrů naším technikem
  • Dodávku nových ochran s nahranými původními parametry
  • Výměnu ochran v místě instalace
  • Protokolární sekundární test nové ochrany (je součástí dodávky nové ochrany)

Poznámka: S výjimkou výměny původní ochrany za novou se jedná o činnosti, které nevyžadují odstávku dotčených vývodů.

Chcete mít jistotu spolehlivého a moderního řešení?

Ozvěte se nám a společně najdeme to nejlepší řešení pro váš provoz.
Požadavky a podklady zasílejte na email: cz-servis@se.com.
Jakékoliv konzultace směrujte na tel. číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda


Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.

Více o firměChci další informaceWebové stránky 
 
 