Modernizace ochran vn v průmyslových rozvodnách
Řešení Schneider Electric po ukončení podpory ochranných relé Sepam a MiCOM
Ochrany vysokého napětí (vn) představují klíčový prvek bezpečnosti a provozní spolehlivosti v rozvodnách průmyslových podniků. V souvislosti s ukončením výroby a technické podpory ochranných relé SEPAM řady 20/40 a MiCOM, nabízí společnost Schneider Electric řešení pro jejich efektivní a rychlou náhradu.
Nová generace digitálních ochran
Jako globální lídr v oblasti energetického managementu přicházíme s modernizačním řešním EcoFit™ Life Extension Advanced pro ochranná relé vn, které umožňuje rychlou a bezpečnou migraci na novou generaci digitálních relé PowerLogic™ P3/P5.
Tato ochranná relé poskytují:
- vyšší úroveň ochrany a provozní spolehlivosti,
- pokročilé digitální funkce pro konfiguraci, monitoring a údržbu,
- podporu kybernetické bezpečnosti a konektivitu s moderními systémy řízení.
Modernizace je navržena tak, aby minimalizovala zásahy do stávající infrastruktury a umožnila hladký přechod k bezpečnější, flexibilnější a digitálně řízené elektroenergetické síti.
Proč modernizovat?
Ochrany vn na konci životnosti představují významná provozní rizika:
- zvýšenou poruchovost a nedostupnost náhradních dílů,
- omezenou konektivitu a nízkou úroveň kybernetické bezpečnosti,
- nekompatibilitu s moderními systémy řízení a monitoringu.
Modernizace pomocí PowerLogic™ P3/P5 není pouze náhradou, ale i výrazné technologické vylepšení.
Řešení EcoFit™ Life Extension Advanced s PowerLogic™ P3/P5
Zahrnuje komplexní servisní balíček:
- Analýzu stávajících ochran a stažení parametrů technikem Schneider Electric bez nutnosti odstávky.
- Dodávku nových relé PowerLogic™ P3 nebo P5 s nahranými původními parametry.
- Montáž a výměnu ochran technikem Schneider Electric.
- Protokolární test a uvedení do provozu.
Většina činností probíhá bez nutnosti odstávky vývodů, což minimalizuje dopad na provoz.
Výhody pro provozovatele:
- Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Zjednodušená údržba díky digitálním nástrojům.
- Nižší náklady na provoz a servis.
- Rychlá návratnost investice díky minimalizaci odstávek.
- Možnost výběru mezi P3 a P5 dle náročnosti aplikace.
PowerLogic™ P3 vs. P5 – dvě úrovně modernizace
Konverzní modul: Klíč k bezproblémové modernizaci
Jedním z hlavních přínosů „retrofit“ řešení EcoFit™ s PowerLogic™ P3 a P5 je využití konverzního modulu, který umožňuje instalaci nové ochrany na původní pozici bez nutnosti její úpravy.
Výhody konverzního modulu:
- Zachování stávající mechanické struktury – není nutné upravovat původní výřez nebo přepojovat kabeláž.
- Zkrácení doby odstávky – výměna probíhá rychle, často bez nutnosti vypnutí celého rozváděče.
- Bezpečnost a kompatibilita – konverzní modul je navržen přesně pro daný typ ochrany a zajišťuje správné propojení signálů.
- Minimalizace rizika chyb – díky zachování původního rozhraní se snižuje riziko chybného zapojení.
Tento přístup umožňuje rychlou a efektivní modernizaci bez nutnosti kompletní rekonstrukce rozváděče, což je ideální řešení pro průmyslové podniky, které potřebují zachovat provozní kontinuitu.
Ochrany Micom PX2X v rozměru 20 TE a 30 TE jsou rozměrově shodné s PowerLogic™ P5 v rozměrech 20 TE nebo 30 TE.
Náhrada MiCOM s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P5
Náhrada Sepam řady 20/40 s řešením EcoFit™ s PowerLogic™ P3
Modulární konstrukce s možností rozšíření pomocí zásuvných komunikačních karet PowerLogic™ P5
Životnost inteligentních elektronických zařízení činí přibližně 15 let, a proto musí být konstrukčně připraveno na adaptaci na měnící se komunikační infrastrukturu.
Naše řešení
Zásuvné komunikační moduly lze snadno přidávat nebo vyměňovat bez nutnosti demontáže ochranného relé PowerLogic™ P5. Tyto moduly jsou relé automaticky rozpoznány během spouštěcí sekvence.
- Komunikační moduly lze objednat jako součást konfigurace PowerLogic™ P5 nebo samostatně jako příslušenství.
- Umožňují dodatečné přizpůsobení zařízení dle potřeb zákazníka i po instalaci.
- Moduly lze zaměňovat (např. výměna metalického rozhraní za optické vlákno).
- Konektivitu relé P5 lze rozšířit přidáním dalších komunikačních modulů (např. druhý Ethernet port).
Výkonné komunikační možnosti pro náročné síťové aplikace
Využijte svou síť k vyšší inteligenci a rychlejšímu provozu ve vašich zařízeních.
Naše řešení: Rozšířené komunikační možnosti
PowerLogic™ P5 je navržen pro náročné síťové prostředí a podporuje pokročilé komunikační architektury:
- Až 2 MAC adresy
- Až 3 IP adresy
- Až 3 současně aktivní komunikační protokoly
- 8 komunikačních protokolů nativně integrovaných
- Podpora IEC 61850 Ed.1, Ed.2, Ed.2.1
- Dual IP režim pro IEC 61850 (oddělené IP pro MMS a GOOSE)
- EtherNet/IP protokol pro průmyslové aplikace
- Redundantní komunikace pomocí RSTP
- PRP nebo HSR protokoly s přesnou synchronizací času dle IEEE 1588 (PTP)
Výhody:
- Jasné oddělení inženýrské a provozní (SCADA) sítě
- Možnost víceúrovňové redundance s různými protokoly
- Přesná synchronizace času pro ochranné, řídicí a automatizační funkce
- Propojení distribuční sítě a průmyslových procesů přes Ethernet/IP
Snadné přizpůsobení díky flexibilní a intuitivní konstrukci
Dodatečné přizpůsobení díky flexibilní konstrukci PowerLogic™ P5
Konstrukce relé PowerLogic™ P5 umožňuje snadné přizpůsobení i v pozdější fázi – přímo na místě instalace. To přináší vysokou flexibilitu při plánování, montáži i skladování.
Jak to funguje:
- Rychlá reakce na změny požadavků – není nutné držet velké množství variant skladem.
- Objednáte základní jednotku podle aplikace a požadovaného počtu vstupů/výstupů.
- Příslušenství pořídíte samostatně:
- Komunikační moduly a rozšiřující porty
- Moduly pro měření teploty (RTD) a synchronizaci času (IRIG-B)
- Relé si nakonfigurujete podle aktuálních potřeb přímo ve výrobě nebo na místě instalace.
Výhody:
- Snížení skladových zásob a investičních nákladů (CAPEX)
- Zjednodušená logistika a plánování
- Možnost dodatečné konfigurace pro systémové integrátory a partnery
- Maximální flexibilita bez kompromisů v oblasti funkčnosti
Další výhody řešení
- Kompatibilní s proudovými a napěťovými senzory (LPCT/LPVT)
- Připraveno pro komplexní projektování a konfiguraci dle normy IEC 61850
- Rozsáhlé možnosti automatizace a řízení
- Sdílení signálu z transformátoru napětí nízkého výkonu (LPVT) pomocí přídavného modulu
- Sekundární testování vstupů pro LPCT/LPVT senzory
EcoStruxure™ Power Device App
Použijte aplikaci Power Device App pro ovládání PowerLogic™ P3 a P5 a získejte vyšší bezpečnost, jednodušší obsluhu a údržbu, a úsporu cenného provozního času.
Bezpečnost
Aplikace Power Device zvyšuje bezpečnost tím, že umožňuje obsluze provádět operace na dálku, bez nutnosti přímého kontaktu s rozváděčem, výkonovým vypínačem nebo i jističem nn. Tato aplikace je plně kompatibilní i s jističi MasterPact MTZ.
Obr. Aplikace Power Device – Ukázky obrazovek
Jednoduchost
Aplikace poskytuje snadný přístup ke stavu zařízení, ovládání a monitorování pole rozváděče vn nebo i jističe nn. Umožňuje přístup k měřeným hodnotám, nastavením, událostem a dalším funkcím – prostřednictvím zrcadleného HMI nebo zjednodušeného zobrazení.
- Zrcadlené HMI: Zobrazuje displej zařízení přímo v aplikaci pro snadnější a bezpečnější ovládání.
- Zjednodušené zobrazení: Uspořádaný přehled všech funkcí zařízení pro rychlý přístup k datům. Získáte tak lepší přehled o stavu rozváděče, rychlejší řešení problémů a bezpečnější provoz.
Plná integrace s řešením EcoStruxure – kompatibilní s Power Operation a Power Monitoring Expert
Chci spravovat své vn a nn napájecí systémy v jednom SCADA systému.
Naše řešení:
Díky integraci s Power Operation a Power Monitoring Expert umožňuje PowerLogic™ P5 efektivní využití hlavních aplikací v rámci EcoStruxure Power
- Elektrická bezpečnost:
Chraňte zařízení a personál → Aktivní ochrana proti obloukovému zkratu
- Dostupnost energie:
Minimalizujte výpadky → Monitorování sítě, analýza událostí, řízení a automatizace napájení
- Energetická účinnost:
Snižte spotřebu energie a náklady → Energetický monitoring, alokace nákladů, porovnávání a vyhodnocování spotřeby
Vaše výhody
- Nepřetržité 24/7 monitorování vn/nn systému z jedné platformy
- Zkrácení doby odstávky
- Vyšší provozní efektivita
Nabízíme pokročilé modernizační řešení EcoFit™M Life Extension Advanced pro ochranná relé vysokého napětí, které obsahuje:
- Identifikaci ochran vn v místě instalace a stažení nastavených parametrů naším technikem
- Dodávku nových ochran s nahranými původními parametry
- Výměnu ochran v místě instalace
- Protokolární sekundární test nové ochrany (je součástí dodávky nové ochrany)
Poznámka: S výjimkou výměny původní ochrany za novou se jedná o činnosti, které nevyžadují odstávku dotčených vývodů.
Chcete mít jistotu spolehlivého a moderního řešení?
Ozvěte se nám a společně najdeme to nejlepší řešení pro váš provoz.
Požadavky a podklady zasílejte na email: cz-servis@se.com.
Jakékoliv konzultace směrujte na tel. číslo: +420 603 884 332, Milan Klimenda
Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.