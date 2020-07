TZB-info / Elektrotechnika / Společnost Schneider Electric přidává nové funkce a kompatibilitu s PROFIBUS a PROFINET do systému digitálního řízení zátěží TeSys™ island

Společnost Schneider Electric, světový expert v řešení pro řízení a automatizaci energie, představuje novinky pro své univerzální řešení systému řízení digitální zátěže TeSys™ island. Jde o jeden z nejinovativnějších produktů, který při představení na veletrhu SPS v Norimberku v Německu získal třetí místo v kategorii Automation Awards.

Avatary aplikace přináší nové standardy snadného použití v prostředí čerpadel a dopravníků.

Ke stávající kompatibilitě s Ethernet/IP a Modbus TCP přibyla podpora protokolů PROFIBUS a PROFINET.

Flexibilní řízení zátěže nyní umožňuje autonomní provozní režim.

TeSys island změnil způsob řízení zátěží a vytvořil bezprecedentní možnosti pro efektivitu ve fázi návrhu, instalace i servisu strojů. TeSys island je plně digitalizovaný a objektově orientovaný systém řízení zátěže a poskytovatel dat splňující požadavky průmyslu 4.0. Díky pokročilé diagnostice a provozním datům zlepšuje výkonnost a ovládání zátěže a omezuje prostoje. Modulární provedení TeSys island se promítá do úspor OEM výrobců díky zjednodušení elektroinstalace během montáže, do úspor při implementaci díky snadné konektivitě v různých provozech, do úspor při údržbě, protože umožňuje vzdálenou údržbu. Koncoví uživatelé těží z bohaté sady funkcí, které zvyšují provozní efektivitu. Uživatelé i OEM mají nyní výhodu prediktivní údržby, která pomáhá snižovat prostoje.

Aplikační avatary TeSys island, které byly nově přidány do stávající knihovny funkčních avatarů, jsou digitální objekty s integrovanou předprogramovanou funkcí. Dva nové konfigurovatelné aplikační avatary, jeden pro čerpací aplikace a jeden pro dopravníkové aplikace, jsou navrženy tak, aby splňovaly snadnou integraci do stávajících systémů, a to připojením na vazební člen sběrnice TeSys island a na I/O moduly. Režimy ovládání si může uživatel zvolit buď jako dálkový (řízený PLC), autonomní (řízený procesní změnou) nebo místní (řízený operátorem).

Funkce aplikačního avataru umožňují flexibilní provoz systému řízení digitální zátěže TeSys island mnoha novými způsoby:

Autonomní režim ovládání – Autonomní režim umožňuje ovládat zátěže nezávisle na PLC. Logika avataru TeSys monitoruje hodnoty přicházející ze snímačů (tj. tlak, průtok) a porovnává s přednastavenými hodnotami s cílem zajistit optimální způsob práce zátěže. V tomto režimu např. může aplikace nepřetržitě běžet, i když připojení k PLC není k dispozici.

– Autonomní režim umožňuje ovládat zátěže nezávisle na PLC. Logika avataru TeSys monitoruje hodnoty přicházející ze snímačů (tj. tlak, průtok) a porovnává s přednastavenými hodnotami s cílem zajistit optimální způsob práce zátěže. V tomto režimu např. může aplikace nepřetržitě běžet, i když připojení k PLC není k dispozici. Prediktivní alarmy – Systém TeSys island nyní může generovat alarmy a upozorní na hrozící poruchu dříve, než k ní dojde na úrovni zátěže. Snižuje se počet prostojů. Prediktivní alarmy jsou spouštěny kombinací ochranných alarmů (generované z hodnot snímačů, jako je teplota nebo viskozita kapaliny) a proměnných vstupních podmínek procesu aplikace (jako je hladina kapaliny a hydrodynamický tlak v čerpadle). Systém může např. kombinovat obě výstrahy a varovat, že čerpadlo poběží s vysokou pravděpodobností na sucho.

Další komunikační protokoly, vylepšení ochrany a obohacená diagnostika

Kromě současných produktů, které umožňují komunikaci v prostředí EtherNet/IP a Modbus-TCP, je nyní TeSys island kompatibilní s PROFIBUS a PROFINET. Avatary prediktivní údržby jsou navíc vyhrazeny ochraně. Pokročilá diagnostika také pomáhá detekovat poruchu vnitřního zařízení v ovládacím panelu nebo poruchu připojené zátěže.

Integrace portálu TIA (Totally Integrated Automation – plně integrovaná automatizace)

TeSys island nyní funguje jako nativní zařízení na portálu TIA. Konfiguraci TeSys island definovanou v konfiguračním nástroji SoMove lze importovat přes rozhraní souborů AML. K dispozici je také knihovna funkčních bloků pro použití v portálu TIA. OEM a koncoví uživatelé tak nemusí trávit čas programováním a vývojem knihoven.

Systém TeSys island je v nabídce od 1. června 2020. Další informace naleznete v našem videu, na webové stránce nebo v brožuře systému TeSys island.