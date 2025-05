TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Zumtobel získal ocenění iF Design Award a Red Dot Design Award 2025

Zumtobel získal ocenění iF Design Award a Red Dot Design Award 2025 Za svítidla PANOS III a SLOTLIGHT LynX® activated

Dva produkty, čtyři ocenění: řada svítidel PANOS III a SLOTLIGHT LynX® activated byla oceněna prestižními cenami iF Design Award 2025 a Red Dot Design Award 2025 za vynikající produktový design.

PANOS III se vyznačuje špičkovou kvalitou světla, flexibilitou a energetickou účinností, což z něj činí ideální řešení pro kanceláře, vzdělávací instituce a kulturní prostory. SLOTLIGHT LynX® activated propojuje osvětlení s orientačním systémem a nabízí jak statické barevné signály, tak dynamickou navigaci a lokalizační funkce.

Společnost Zumtobel staví design do centra vývoje svých produktů – společně s důrazem na udržitelnost. Odborné poroty prestižních designových soutěží opět ocenily inovativní přístup tohoto výrobce svítidel. PANOS III i SLOTLIGHT LynX® activated získaly ocenění Red Dot Design Award 2025 v nejvyšší kategorii „Red Dot: Best of the Best“. Obě svítidla navíc přesvědčila porotu ceny iF Design Award. Ocenění v kategorii „Osvětlení“ byla předána 28. dubna 2025 v Berlíně.

PANOS III: Maximální variabilita při zachování konstantní kvality světla

S řadou PANOS III představuje společnost Zumtobel svítidla, která kombinují vysoce kvalitní osvětlení, široké možnosti využití a udržitelný design. Návrh designéra Christophera Redferna se vyznačuje čistými liniemi a minimalistickým vzhledem, který se harmonicky začleňuje do různorodých architektonických konceptů – ať už jako výrazný prvek v recepci nebo nenápadná orientační pomůcka v muzeích a veřejných budovách. Plochá, kulatá závěsná varianta vytváří příjemnou atmosféru v pracovním prostředí, čímž odpovídá současným požadavkům moderních kanceláří. Nabídku doplňuje štíhlá, válcová závěsná verze, která bez problémů splňuje funkční i estetické požadavky.

PANOS III nabízí maximální tvůrčí svobodu díky široké škále velikostí, tvarů a LED verzí. Možnosti montáže zahrnují zapuštěnou, polozapuštěnou, přisazenou nebo závěsnou instalaci, a to jak na pevný strop, tak do lištového systému.

Udržitelnost je klíčovou součástí této produktové řady: předřadníky, LED moduly, reflektory, montážní rámečky i chladiče jsou snadno vyměnitelné, což výrazně usnadňuje modernizaci a opravy a prodlužuje životnost svítidla. Po 50 000 hodinách provozu klesá světelný tok maximálně o deset procent (L90), po 100 000 hodinách až o dvacet procent (L80). Se svítidly PANOS III nabízí společnost Zumtobel řešení osvětlení budoucnosti, které spojuje estetiku, účinnost a udržitelnost.

SLOTLIGHT LynX® activated: Orientace v komplikovaných budovách

Se svítidlem SLOTLIGHT LynX® activated přebírá osvětlení klíčovou roli v nemocnicích, domovech pro seniory a dalších zdravotnických zařízeních – ku prospěchu personálu, návštěvníků, pečovatelů i pacientů. Tato světelná linie, vyvinutá ve spolupráci se společností Unmatched, využívá barevně odlišený systém pro komunikaci různých stavů místností. I při zavřených dveřích je okamžitě zřejmé, co se uvnitř děje: Je potřeba sestra? Je vyžadován lékař? Je zasedací místnost obsazená? Je nemocniční pokoj v karanténě?

Barevné LED diody světelné linie vysílají jasné, statické signály, které lze snadno a individuálně naprogramovat pomocí systému LynX®. Světelné signály jsou nenápadné, ale účinné – vnímatelné i osobami se sluchovým postižením a zároveň eliminují stres, který může být způsoben akustickými výstrahami.

SLOTLIGHT LynX® activated dále napomáhá rychlejší lokalizaci důležitého technického vybavení, zefektivnění pracovních postupů, vyvolání nouzových volání nebo sledování pohybu rizikových pacientů. Pomocí systému LynX® lze osoby a objekty lokalizovat s přesností přibližně na dva metry.

Chytrá integrace osvětlení, nouzových volání, signalizace, navigace a služeb založených na lokalizaci v rámci jednotné platformy přináší skutečnou přidanou hodnotu. Základní software systému LynX® funguje jako digitální rozhraní („connected API“), které umožňuje propojení různých, na sobě nezávislých systémů. Výsledkem je systematický sběr, analýza a vizualizace dat z budovy – s cílem optimalizovat provoz a snížit náklady.

SLOTLIGHT LynX® activated je vhodný pro jakoukoli budovu využívající lineární svítidla, která chce svou osvětlovací infrastrukturu rozšířit o funkce signalizace, navigace a lokalizačních služeb.