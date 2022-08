TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Zářivky se loučí

Zářivky se loučí Blíží se konec úspěšné éry jedné etapy vývoje osvětlovací techniky – nadcházející modernizace přináší nové příležitosti

Vadná zářivka se nesmí vyhazovat jako domácí odpad! Střepy pečlivě zameťte, otevřete okna, místnost vyvětrejte a nezdržujte se v ní! To jsou pokyny pro případ, že dojde k prasknutí zářivky v uzavřeném prostoru.

Zářivky používáme již více než 80 let. Během této doby jsme se naučili žít s potenciálním nebezpečím, že bychom mohli být vystaveni působení (malého množství) rtuti. Tento jed nyní stojí za koncem staré a extrémně úspěšné osvětlovací techniky. Směrnice EU o minimalizaci nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních požaduje, aby tyto důvěrně známé zdroje světla pro všeobecné využití nebyly od února 2023 uváděny na trh. Cílem je postupný odklon od jejich používání. Zářivky ze skladových zásob bude možné i nadále prodávat a používat. Zákaz však přináší uživatelům zastaralých zařízení také příležitost ke zvýšení kvality osvětlení v obytných i pracovních prostorách. Modernizací osvětlení se zvýší rovněž úroveň trvalé udržitelnosti.

„Je třeba reagovat na svět kolem nás a přicházet s novými udržitelnými řešeními. Jsem rád, že společnost Zumtobel Group i v tomto udává směr a nabízí svým zákazníkům řešení,“ komentuje aktuální plány Jan Vacek, generální ředitel společnosti ZG Lighting Czech Republic, která je členem skupiny Zumtobel Goup.

Vytváření světla prostřednictvím rtuti má své důsledky

Postupný odklon od používání zářivek již od příštího roku překvapil dokonce i odborníky, a to především s ohledem na tenké zářivky T5 (s průměrem cca 16 mm), které se používají v mnoha osvětlovacích systémech. Před pouhými 15 lety začaly zářivky postupně nahrazovat řešení založená na elektroluminiscenčních diodách (LED). Tyto zdroje světla nabízejí v různých druzích svítidel určených ke všeobecnému využití ještě vyšší hospodárnost.

Proč tedy budou zářivky zakázány již od roku 2023? Důvodem jsou páry rtuti, jejichž prostřednictvím vytvářejí zářivky světlo. Směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známá pod zkratkou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic Equipment), zakazuje přidávat do výrobků toxickou rtuť.

Řešení pro postupný odklon od používání zářivek



Přehledná tabulka ukončení produkce v roce 2023 a řešení pro rekonstrukci ( Přehledná tabulka ukončení produkce v roce 2023 a řešení pro rekonstrukci ( pdf ke stažení

Co dělat, až v dohledné budoucnosti nebude možné zakoupit ani kompaktní, ani lineární zářivky? Za určitých podmínek lze stávající řešení upravit. Dobrým začátkem je vylepšení systému osvětlení náhradou zastaralých zdrojů světla moderními. Tato řešení se již v minulých letech osvědčila při přechodu ze žárovek, a to především v domácnostech. Pro profesionální osvětlení budov se však z praktických důvodů nepoužívají (např. kvůli omezeným možnostem stmívání světla, bezpečnostním rizikům, nekoordinovanému řízení provozní teploty, jež zkracuje životnost, nebo nevhodným optickým systémům, které změní vyzařování světla. V případě pouhé modernizace osvětlení nelze totiž výhody nových zdrojů světla – například vylepšenou kvalitu světla a větší trvalou udržitelnost – využívat v plném rozsahu.

Někteří výrobci svítidel pro profesionální osvětlení budov někdy nabízejí speciální sady pro přestavbu starých řešení. Tyto přestavby, jsou-li vůbec možné, zahrnují montážní práce. Vzhledem k tomu, že jsou zářivky vybaveny specifickými řídicími a ovládacími systémy, musí být při přechodu na technologii LED nahrazeny a přizpůsobeny také tyto prvky. Modernizace je v zásadě trvale udržitelný způsob, jak zajistit dlouhodobé používání osvětlovacího zařízení. V této fázi však již mnoho komponentů ve svítidlech možná dosáhlo konce své životnosti – mohou být například křehké nebo zažloutlé. Dojde-li u starých svítidel ke změnám materiálů, je pak jedinou možností jejich likvidace, případně vrácení jednotlivých komponentů do surovinového cyklu (recyklace).

Lištový systém TECTON, který vyvinula společnost Zumtobel, představuje již více než 20 let možnosti univerzálního využití a prochází nepřetržitým vývojem. Toto řešení dokázalo, že příslib jeho potenciálu v době uvedení na trh nebyl vůbec přehnaný. „Systém je již dnes připraven na budoucí požadavky díky nosné liště s 11 vodiči v integrovaném profilu,“ tak znělo sdělení pro tehdejší zákazníky. Středem pozornosti byla připravenost na budoucnost a flexibilita. Systém proto nabízí snadnou montáž i demontáž svítidel. Ta lze díky tomu průběžně nahrazovat novými svítidly s nejmodernějšími technologiemi. Stejným způsobem je možné systém také rozšiřovat o svítidla pro nouzové osvětlení, řídicí a ovládací komponenty nebo senzory. Tak dokonalé podmínky pro výměnu nejsou obvyklé.

Kvalita nového světla

Zákaz zářivek není sporným útokem na investory a uživatele. Legislativní nároky na osvětlení se od doby instalace starých systémů v mnoha oblastech změnily. U nových řešení lze zohlednit požadavky na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Řešení založená na diodách LED mají delší životnost a jsou trvale udržitelnější. Odklon od zastaralých svítidel nabízí ve skutečnosti nové příležitosti, které umožňují zaujmout ke kvalitě osvětlení holistický přístup. Nové technologie LED, například „tunableWhite“, komfortně přizpůsobují atmosféru v místnosti potřebám lidí změnou barvy světla od teplé bílé až po bílou barvu denního světla. Architektura se tím probouzí k životu. Uvedené změny barvy světla, v kombinaci s jeho intenzitou a dalšími parametry, mají také podpůrný biologický efekt, např. v podobě stabilizace vnitřních biologických hodin při pobytu v místnosti, kdy umělé osvětlení funguje jako doplněk přirozeného světla v průběhu dne.

Kvalitu vizuálního vnímání a duševní pohody při práci zvyšují nové možnosti, jak omezit oslňování nebo optimalizovat rozložení světla v místnosti. Integrované ovládání osvětlení může probíhat manuálně nebo automatizovaně, prostřednictvím kabelu nebo bezdrátové technologie. Díky tomu lze v nejrůznějších situacích vytvářet správné osvětlení s vhodnou atmosférou pro příslušnou architekturu, vizuální úkol a individualitu přítomných lidí. Budova s integrovanými senzory pro internet věcí bude dobře připravena na digitální budoucnost. Osvětlení se v systému řízení budovy stane ekosystémem se schopností učit se, který bude podporovat lidi (např. snímáním okolního prostředí pro sledování kvality ovzduší), ale také provozovatele (např. prostorovým managementem pro efektivní plánování místností a úklidu). Je to způsob, jak dovést propojenou architekturu do flexibilní, úspěšné, a tím i trvale udržitelné budoucnosti.