Efektivní údržba elektroinstalací s termokamerou testo 883
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Efektivní údržba elektroinstalací s termokamerou testo 883
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Termografie elektrických zařízení může zabránit jejich poškození a může pomoci předejít provozním poruchám, zároveň však vyžaduje odborné znalosti. Co musí termokamera umět a jaké dovednosti musí technik mít? Jaké výhody a možnosti nabízí termografie elektrických zařízení a jaké zdroje chyb se skrývají při záznamu a vyhodnocení termogramů?
Termografie, jako zobrazovací metoda měření, umožňuje bezkontaktní vizuální měření povrchových teplot elektrických zařízeních. Díky tomu je možné pomocí jediného záznamu přímo za provozu zařízení, v reálných provozních podmínkách a z bezpečné vzdálenosti lokalizovat a zdokumentovat tepelně slabá místa. Můžete rychle a včas odhalit problematická a slabá místa a díky tomu minimalizovat nebezpečí vzniku požáru a poškození a předcházet následným škodám a prostojům ve výrobě.
Dokumentace stavu zařízení a potenciálních rizik zvyšuje spolehlivost zařízení a zajišťuje jejich provozuschopnost. Díky tomu je možné lépe plánovat a realizovat nezbytné opravy nebo modernizace. Termografie je součástí moderního řízení rizik ve firmách. Pokud tyto výhody vyčíslíte jako úsporu nákladů a porovnáte je s výdaji na termografická měření, dostanete se rychle k poměru až 20:1. A pokud se pomocí termografie zabrání požáru nebo úplnému výpadku provozu výrobního zařízení, a tím i případným milionovým škodám, tato hodnota se násobí.
Termografie hraje významnou roli také při sjednávání pojištění, neboť může být podmínkou pro uzavření smlouvy a v některých případech může také snížit pojistné. Pro provozovatele elektrických zařízení vytváří termografie větší právní jistotu díky dokumentaci teplotních stavů kontrolovaného zařízení a také díky digitálnímu zpracování naměřených výsledků na počítači ve formě termografických zpráv.
Kde se termografie elektrických zařízení používá?
Vzhledem k tomu, že se zvýšený přechodový odpor a další závady projevují atypickým zahříváním, je možné termografii v zásadě použít pro všechna zařízení s vodiči, kterými prochází elektrický proud. Proto se termokamery využívají v mnoha provozních oblastech:
- vedení nízkého, středního a vysokého napětí,
- měřicí a řídicí rozvaděče,
- pojistkové skříně,
- rozvaděčové kanály,
- transformátory,
- elektrické přístroje,
- fotovoltaika atd.
Přehřáté součástky těchto zařízení mohou způsobit nejen škody, ale mohou se stát zdrojem nebezpečí pro uživatele nebo obsluhu zařízení a způsobit požár. Mohou také snižovat výkon, což může ovlivnit dlouhodobou ziskovost zařízení. Pomocí termografie je možné rychleji odhalit a odstranit případné poruchy, takže jsou zařízení opět brzy v provozu a minimalizují se provozní prostoje.
Optimalizací intervalů údržby a servisu je možné také snížit provozní náklady, a tím zvýšit spolehlivost a hospodárnost zařízení. Termografie se dá využít také ve výzkumu a vývoji – například pro optimalizaci elektrosoučástek.
Možné oblasti použití
Kontroly vysokonapěťových systémů
Většině známek opotřebení, únavy materiálu nebo porušení kabelů při přenosu elektrického proudu předchází zahřívání v důsledku zvýšeného přechodového odporu.
S termokamerami Testo je možné zahřívání bezdotykově a z bezpečné vzdálenosti kontrolovat, aniž by došlo k ohrožení uživatele nebo by bylo nutné zařízení vypínat.
Údržba elektrických zařízení
Vadné elektroinstalace nebo přetížení elektrických zařízení mohou způsobit nákladné odstávky. Pravidelné kontroly všech elektrických zařízení s termokamerami Testo pomáhají minimalizovat rizika poruch. Umožňují okamžitá a přesná odhalení jak stávajících závad, tak potenciálních zdrojů poruch a nebezpečí.
Monitorování a kontroly solárních a fotovoltaických zařízení
U velkých fotovoltaických elektráren jsou nezbytné pravidelné a důkladné kontroly, protože porucha již jediného solárního článku může mít negativní vliv na výkon celé elektrárny. Pomocí termografie je možné tyto kontroly provádět efektivně a bezkontaktně na velkých plochách.
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