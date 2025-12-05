Představujeme Unipi Edge: Nejnovější výkonné kontroléry s Raspberry Pi Compute Module 4 a stovkami variant
Nejnovější produktová řada Unipi Edge kombinuje PLC, RTU, edge zařízení, IPC a IoT/IIoT gateway – vše v jediném, výkonném produktu. Objevte tři hlavní modely Edge E410, E411 a E413 vybavené Raspberry Pi Compute Module 4, který poskytuje dostatek výkonu i pro ty nejnáročnější aplikace. Kontroléry jsou plně variabilní: kromě nabídky na e-shopu Unipi si můžete libovolně nakombinovat RAM/eMMC a bezdrátové technologie a vybírat tak až ze stovek dalších provedení.
Klíčové vlastnosti
- Výkonný výpočetní modul Raspberry Pi Compute Module 4
- Volitelně až 8 GB RAM a 32 GB eMMC paměti
- Široké možnosti drátové i bezdrátové komunikace – Ethernet, RS485, WiFi, Bluetooth, LTE včetně varianty s GNSS
- Zvýšená kybernetická bezpečnost díky TPM 2.0
- Kompaktní provedení, vysoká hustota I/O a konektivity
- Rozsah provozních teplot od −20 °C až do +60 °C
- Otevřené softwarové řešení
- Speciální funkce jako nezávislý hardwarový Watchdog, čítačové vstupy, uživatelské LED nebo retain paměť
- Velmi přesné univerzální analogové vstupy pro měření napětí, proudu či odporu
- Vstupy, výstupy a komunikační linky RS485 jsou galvanicky oddělené
- Široký rozsah napájení a ochrana proti přepólování
- Rozšíření I/O skrze produktovou řadu xS
- Možnost produktového brandingu a zakázkových úprav
- Vývoj a výroba v České republice
Vysoká hustota konektivity: maximum funkcí v kompaktním provedení
Na pouhých 6 modulech (108 mm) získáte až 11× digitální a analogové I/O, 2× Ethernet, 2× RS485, 2× USB, µHDMI a bezdrátové technologie LTE (Cat1/Cat4), dvoupásmovou WiFi, Bluetooth 5.0 či GNSS. Díky svému form factoru sedí kontrolér perfektně do standardních rozvaděčů. Robustní hliníkové šasi zajistí dodatečný odvod tepla a ochranu před elektromagnetickým rušením.
Přehled modelů a variant řady Unipi Edge
Plně variabilní Edge kontrolér pro váš projekt
Nejnovější řada Unipi Edge nabízí tři hlavní modely – E410, E411 a E413. Každý z nich si však můžete individuálně přizpůsobit. Díky unikátní variabilitě této produktové řady můžete vybírat až ze stovek různých provedení přesně podle požadavků vašeho projektu.
Tato flexibilita vám umožňuje kromě několika základních variant dostupných v e-shopu Unipi sestavit jakoukoliv kombinaci RAM/eMMC a bezdrátové technologie (LTE, WiFi/BT, GNSS).
Otevřená platforma pro vaši plnou kontrolu
Kontroléry Unipi Edge jsou dodávány s operačním systémem Base OS postaveným na linuxové distribuci Debian 13. Tento otevřený operační systém zajišťuje snadnou integraci hardwaru Unipi do vašeho vlastního softwaru či do řešení třetích stran.
- Podpora Linux, Node-RED, IEC 61131-3 (Mervis), EVOK API, Yocto
- Možnost tvorby vlastního OS založeného na Debian
Příklady využití
Řada kontrolérů Unipi Edge je navržená pro automatizaci, regulaci a monitoring řídicích systémů budov (BMS), MaR, řízení fotovoltaických elektráren a domácí i průmyslové automatizační systémy.
Produktový branding a zakázkové úpravy
Produkt s vaším brandem a barvami již od 20 ks objednávky. Navíc máte možnost implementace specifických komunikačních technologií, rozšíření I/O, přidání speciálních funkcí, nahrávání vlastního operačního systému nebo nastavení Secure Boot již během výroby.
Zjistěte více o nové produktové řadě Unipi Edge
Vývoj a výroba programovatelných řídicích jednotek (PLC), převodníků, senzorů a systémů pro technická zařízení budov, BMS, chytré domácnosti, výrobu, průmysl a automatizaci.