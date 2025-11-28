Black Friday – 20% sleva na všechny přístroje Testo
Přehrát audio verzi
Black Friday – 20% sleva na všechny přístroje Testo
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Black Friday v Testo e-shopu – jedinečná příležitost! 28. 11. 2025 – jen tento jeden den!
Připravte se na naši největší akci roku! V rámci Black Friday nabízíme slevu 20 % na všechny přístroje Testo, které jsou dostupné v našem e-shopu.
Tuto výjimečnou akci jsme připravili speciálně pro naše zákazníky jako jedinečnou možnost pořídit si profesionální přístroje Testo za mimořádně výhodnou cenu.
- Sleva 20 % na celý sortiment měřicí techniky.
- Pouze 24 hodin – akce platí pouze 28. 11. 2025 do půlnoci.
- Exkluzivně online – slevy platí pouze v Testo e-shopu.
- Žádné kompromisy – špičková kvalita za výjimečnou cenu.
Neváhejte a využijte této mimořádné příležitosti pro pořízení profesionální měřicí techniky.
Pro uplatnění 20% slevy uvádějte u své objednávky v e-shopu heslo FRIDAY.
Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...