AMPER hlásí návrat velkých značek i programové novinky
AMPER hlásí návrat velkých značek i programové novinky
Od 17. do 19. března veletrh AMPER 2026 rozsvítí svou energií brněnské výstaviště. Do Brna míří silná jména světové elektrotechniky i zcela nové programové formáty, které nabídnou spoustu odborné inspirace a možnosti pro networking.
Vstupenky na AMPER 2026 jsou již v prodeji a stihnete (si) je pořídit i jako dárek pod vánoční stromeček.
- seznam vystavovatelů k 1. 12. 2025
- vstupenky na AMPER 2026 online
Návrat velkých značek
Veletrh AMPER vstupuje do nové etapy. Ta znamená i příchod nových či návrat velkých značek, které zásadně posílí odborný rozměr a mezinárodní význam veletrhu. Na AMPER se vrací firmy ABB, Rittal a Eplan, které naposledy vystavovaly v roce 2022. Své expozice po roční pauze představí také BALLUFF a TURCK.
„Návrat ABB na veletrh AMPER potvrzuje naši důvěru v nové vedení této tradiční akce. AMPER je pro nás ideální platformou pro osobní setkání, sdílení odborných informací a prezentaci žhavých novinek, s nimiž se chceme ucházet o ocenění Zlatý AMPER. Zároveň chceme jako globální technologický lídr podpořit budování mezinárodní prestiže tohoto významného setkání,“ Vladimír Janypka, ředitel obchodní jednotky ABB Elektrotechnika.
„Veletrh AMPER vnímáme jako nejvýznamnější národní veletrh v oblasti elektrotechniky. Pro společnosti Rittal a Eplan je to skvělá příležitost, jak představit odborné veřejnosti kompletní produktové portfolio včetně letošních novinek. Zároveň se budeme aktivně podílet na přednáškách a konferencích v průběhu veletrhu, které považujeme za důležitou platformu pro rozvoj a edukaci celého trhu,“ říká Jan Pína, Marketing & Product manager Rittal, s.r.o.
„Veletrh AMPER vnímáme jako příležitost k prezentaci našich inovací a navázání nových partnerství v oboru průmyslové automatizace. Těšíme se na inspirativní setkání s odbornou veřejností, zákazníky a obchodními partnery, která nám pomohou v dalším rozvoji našich produktů a služeb,“ říká Jan Branšovský, Head of Field Sales CZ&SK Team, Balluff CZ s.r.o.
„Po roční přestávce se společnost Turck opět vrací na veletrh AMPER. Přestože jsme v uplynulém roce realizovali řadu regionálních akcí a školení, nadále vnímáme AMPER jako platformu s nejvyšší přidanou hodnotou pro naše zákazníky – zejména díky jedinečnému přehledu celého trhu na jednom místě. Jsme přesvědčeni, že koncentrace odborníků i moderních technologií přiláká širokou odbornou veřejnost, a proto srdečně zveme všechny návštěvníky k objevení našich nejnovějších řešení,“ říká Štěpánka Fišerová, marketing manažer, Turck, s.r.o.
Novinky v doprovodném programu
AMPER 2026 se rozroste o zajímavé odborné bloky, možnosti pro networking i nové formáty prezentací.
17. 3. KONFERENCE SMART INDUSTRY – AMPER EDITION
Celodenní program přinese témata jako průmyslová umělá inteligence, automatizace výroby, efektivita údržby, digitalizace dokumentace, energetické úspory. Těšte se na konkrétní case studies z českých i zahraničních firem.
18. 3. KONFERENCE DRONYX
Trendy ve vývoji a výrobě bezpilotních prostředků a souvisejících systémů. Tematické bloky, přednášky a diskuse vedené českými i zahraničními experty. Program je určen zejména odborníkům z oblasti průmyslu, bezpečnosti, energetiky, logistiky a výzkumu. Registrujte se.
AMPER STAGE – PAVILON P – PO CELOU DOBU VELETRHU
Panelové diskuze a rozhovory s atraktivními speakry přímo na pódiu uprostřed pavilonu P. Kyberbezpečnost, energetika, digitální transformace a mnoho dalších elektrizujících témat.
KONTAKT-KONTRAKT
Úspěšná matchmakingová akce nově i na veletrhu AMPERu. Propojte se s potenciálními obchodními partnery z Česka i zahraničí. Registrace a více info
Testovací jízdy a poradenské centrum pro e-mobilitu
AMPER E-MOBILITY 2026 v pavilonu F nabídne výrazně rozšířený program. Vyzkoušíte si nejnovější elektromobily a zkušení odborníci vám poradí v otázkách výběru elektromobilu, každodenního provozu, možností nabíjení i ekonomických aspektů vlastnictví elektromobilu. Více info
