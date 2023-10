TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Od příštího léta musí distributoři začít s instalací chytrých elektroměrů do sítě. EG.D jich má už přes 33 000

Energetický svět se mění. Přibývá obnovitelných zdrojů energie a dochází k čím dál tím větší decentralizaci energetiky. Klíčovou roli do budoucna hraje robustní a moderní distribuční síť a jejím důležitým prvkem jsou chytré elektroměry. Podle zákona musí už od července příštího roku distribuční společnosti začít osazovat všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh ročně chytrým měřidlem. Distribuční společnost EG.D, která je součástí skupiny E.ON v České republice, se na tuto situaci připravuje dlouhodobě a do sítě už v rámci pilotních projektů nainstalovala v několika lokalitách zhruba 33 000 chytrých elektroměrů.

„V energetice aktuálně vidíme velké změny směrem k její decentralizaci. Tradiční toky energie od konvenčních zdrojů ke spotřebitelům se mění. Lidé už nejsou pouze konzumenti, ale jsou také producenti. Do sítě se zapojuje obrovské množství obnovitelných zdrojů a díky nově schválené legislativě budou lidé moci od příštího roku energii nejen přijímat a vyrábět, ale také sdílet. Základem tohoto nového energetického světa je i nadále distribuční síť a naše poslání je stále ji spolehlivě řídit. Abychom toho byli schopni, potřebujeme detailní a rychlé informace o tom, co se v síti děje a klíčové tak jsou chytré technologie, které už do sítě dlouhodobě instalujeme a každý rok jde na jejich implementaci značná část investičních prostředků,“ vysvětluje David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Společnost EG.D začala s implementací chytrých elektroměrů do sítě už na podzim 2020 v několika vybraných lokalitách, kde už nyní funguje přes 33 000 chytrých elektroměrů. Jednou z lokalit, kde už chytré elektroměry jsou ve velkém množství, je třeba Písecko. V jižních Čechách je další podobnou lokalitou Blatensko a třetí významnou oblastí je pak Pacovsko na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Ukázkou využíti chytrých elektroměrů je pak projekt první chytré vesnice v České republice ve Starovicích na jižní Moravě. I tam EG.D osadila chytré elektroměry do nově budované části, aby je následně rozšířila do celé obce a vybavila jimi 500 odběrných míst.

EG.D osadí chytrými elektroměry přes půl milionu zákazníků

Vyhláška určuje pro distribuční společnosti, aby od 1. července nadcházejícího roku začali osazovat chytrými elektroměry všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh ročně. „My jsme se rozhodli, že půjdeme ještě nad rámec této povinnosti a plánujeme osadit chytrým měřením všechna dvoutarifní odběrná místa, což aktuálně činní vyměnit elektroměr u zhruba 560 000 odběratelů,“ konstatuje Tomáš Samuel, projektový manažer EG.D zodpovědný právě za projekt roll outu chytrého měření. S prvními výměnami by chtěla EG.D začít už během jara příštího roku. Hotovo by mělo být do konce roku 2027. „Na roll out chytrého měření se připravujeme už řadu let a jsme nachystaní tak, abychom ho zvládli,“ dodává Tomáš Samuel.

Smartmeter přinese zákazníkům řadu výhod

Výměna klasického elektroměru za chytrý bude pro klienty zcela zdarma. A kromě výhod pro řízení sítě přinese mnoho pozitivních prvků i pro samotné zákazníky.

Jedním z nich je fakt, že ubyde klasické odečítání elektroměrů, jak ho lidé znají. Elektroměry budou posílat data o spotřebě každý den samy a lidé budou mít přehled o své spotřebě. S tím souvisí i řada dalších věcí. Chytré elektroměry umožní v téměř reálném čase optimalizovat vlastní spotřebu, využívat energii efektivně, a v důsledku tak snížit náklady či dopady na životní prostředí. Vždy aktuální informace o naměřených hodnotách se budou hodit například při změně dodavatele, při přepisu odběrného místa, při mimořádné fakturaci nebo při změně cen.

Chytré elektroměry jsou také potřeba pro klienty s FVE elektrárnou nebo například s wallboxem pro dobíjení elektromobilů.