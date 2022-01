TZB-info / Elektrotechnika / Měřicí a regulační technika / Pozvánka na online webinář TESTOTHERMA 2022

Pozvánka na online webinář TESTOTHERMA 2022

Jelikož se letos opět neuskuteční tradiční výstava vytápění INFOTHERMA, rozhodla se společnost Testo Česká republika společně se svým partnerem firmou ZAM-Servis, s.r.o. přestavit své novinky a akce z oboru ve formě webináře.

Tento již druhý ročník informativního webináře je připraven pro zájemce z řad odborníků a servisních techniků vytápění, chlazení a klimatizace, jakož i pro pracovníky z oborů facility managementu, údržby a dalších souvisejících oborů.

Webinář se bude konat v těchto třech termínech:

25. 1. 2022 od 10.00 do 11.30 hodin

26. 1. 2022 od 10.00 do 11.30 hodin

27. 1. 2022 od 10.00 do 11.30 hodin

Program webináře je sestaven z těchto čtyř témat:

analyzátory spalin

termokamery

přístroje pro měření na chladicích systémech a tepelných čerpadlech

přístroje pro měření na ventilačních a klimatizačních systémech

Zájemci o účast na tomto odborném webináři se mohou registrovat zde:

https://forms.gle/uENi2v2DxaJZ4kGY7

Po úspěšné registraci následně obdrží každý účastník své přihlašovací údaje.

Účastníkům webináře bude poskytnuta sleva na zakoupení přístrojů testo ve výši – 15 %, která bude platná do 15. 2. 2022.

Na webinář Vás srdečně zvou Testo Česká republika

Tel.: 222 266 700

e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz ZAM-Servis, s.r.o.

Tel.: 733 187 042

e-mail: sido@zam.cz

www.zam.cz