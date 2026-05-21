TaHoma® switch: Strategický nástroj pro váš byznys a moderní instalace
Rekonstrukce budov a následná instalace prvků chytré domácnosti představují pro zhotovitele komplexní úkol, který vyžaduje skloubení technických možností objektu s vysokými očekáváními klienta na flexibilitu a budoucí variabilitu systému. Zásadním faktorem pro úspěšnou realizaci je volba modulárního a otevřeného řešení, které dokáže propojit široké spektrum periferií bez nutnosti invazivních zásahů do stavebních prvků nebo stávající elektroinstalace.
Řešení, která dokážou propojit více periferií a koncových zařízení včetně těch, která jsou v domácnosti už nainstalovaná bez nutnosti zásadních zásahů do stavebních prvků a která jsou i dostatečně modulární, představují pro montážní firmy, architekty či správce budov výraznou konkurenční výhodu. Právě v tomto ohledu představuje TaHoma® switch od Somfy strategický nástroj, který umožňuje implementovat moderní technologie i v hotových stavbách, kde je vyžadováno doplnění automatizace bez poškození fasády či interiéru.
Pro profesionály v oboru, montážní firmy či architekty je schopnost centralizovat řízení stínicí techniky, osvětlení, vytápění a zabezpečení do jednoho celku výraznou konkurenční výhodou. Automatizované stínění se v tomto kontextu stává navíc aktivním prvkem energetického managementu budovy, který v letním období dokáže snížit teplotu v interiéru o 4–7 stupňů bez využití klimatizace a v zimě efektivně omezuje tepelné ztráty. Tato funkcionalita nejen zvyšuje komfort uživatelů, ale také zásadně zvyšuje hodnotu nemovitosti.
Díky podpoře bezdrátových protokolů io-homecontrol®, RTS a Zigbee 3.0 je navíc možné do systému integrovat i zařízení jiných výrobců, jako jsou Philips Hue, Velux, Danfoss nebo Yale, což vytváří skutečně otevřený ekosystém.
Kromě uživatelských přínosů má nasazení systému TaHoma® switch také praktické výhody v oblasti servisu a dlouhodobé udržitelnosti instalací. Inteligentní řízení totiž aktivně chrání stínicí techniku před poškozením vlivem větru nebo přehřátí, čímž se prodlužuje životnost koncových zařízení.
Podpora pro profesionály a síť Somfy Expert
Somfy poskytuje partnerům technické poradenství, školení i marketingové materiály a umožňuje zapojení do certifikované sítě Somfy Expert. To zvyšuje důvěryhodnost dodavatelů a usnadňuje implementaci chytrých technologií do projektů různého rozsahu – od novostaveb přes rekonstrukce až po prémiové rezidenční realizace.
Ačkoliv je TaHoma® switch prezentována jako řešení pro domácnosti, její přínos pro B2B segment je zřejmý. Umožňuje profesionálům odlišit se na trhu, nabídnout komplexnější služby a přinést zákazníkům měřitelný užitek v podobě vyššího komfortu, bezpečnosti a energetických úspor. V době, kdy se digitalizace stává nedílnou součástí stavebnictví a technických instalací, představuje Somfy strategický nástroj, který posouvá exteriérové stínění do nové éry inteligentního řízení.