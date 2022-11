TZB-info / Elektrotechnika / Inteligentní budovy / Niceboy představil novou řadu senzorů ORBIS ION do chytré domácnosti

Niceboy představil novou řadu senzorů ORBIS ION do chytré domácnosti

Do vlastního systému chytré domácnosti přidává značka Niceboy nově řadu chytrých senzorů Niceboy ION ORBIS. Šest chytrých senzorů a jejich společnou řídicí jednotku, která senzory propojí s ekosystémem Niceboy ION a ostatními produkty chytré domácnosti. Senzory jsou užitečnými pomocníky, kteří monitorují prostředí a umí vás informovat o změnách stavu, nebo je můžete využít pro vytváření chytrých scénářů. Vše pohodlně ovládáte ze svého mobilního telefonu s aplikací Niceboy ION.

Domácnost pod kontrolou a v bezpečí

Nejen cennosti pomůže ochránit ultrazvukové čidlo ION ORBIS Vibration Sensor. Můžete jej umístit na okna, dveře, ale i na úložné prostory nebo přímo na cenné předměty. Ochránit majetek pomůže i citlivý infračervený pohybový senzor ION ORBIS Motion Sensor. Ten snímá pohyb v úhlu 150° a dosah má 7 metrů.

Další prvek, který ochrání domácnost, je ION ORBIS Windows & Door Sensor. Jak už název napovídá, instaluje se na dveře či okna a máte tak pod kontrolou, zda jsou otevřená nebo zavřená. Pokud tyto senzory zachytí změnu, umí vám odeslat okamžité upozornění na váš mobilní telefon nebo je můžete využít jako impuls pro spuštění akcí dalších chytrých zařízení v rámci chytrých scénářů.

Pro útulný domov

Je třeba přitopit nebo naopak vyvětrat? O sledování domovní teploty a vlhkosti se postará ION ORBIS Meteo Sensor, který pracuje v rozmezí −20 °C až 60 °C. Druhé obdobné čidlo ION ORBIS Meteo+ Sensor je navíc osazeno displejem a ukazuje i čas, úroveň signálu a momentální stav baterie. Oba senzory pak po připojení k centrální jednotce ION ORBIS Bridge můžete nastavovat v aplikaci Niceboy ION, která vás zpočátku krok za krokem jednoduše provede návodem k užívání a ukáže vám všechny své možnosti.



O havárii vody nebo vytopení budete vědět hned

Když vás vytopí sousedi, při dešti vám zateče oknem dovnitř voda nebo se vám na podlahu nečekaně vypustí pračka, nebude to nic příjemného. Díky čidlu ION ORBIS Water Sensor se o tom ovšem dozvíte okamžitě, takže budete moci zasáhnout dřív, než vylitá voda stihne způsobit větší škody.

Automatizovaná domácnost

Všechny senzory fungují ve spojení s řídicí jednotkou ION ORBIS Bridge, prostřednictvím které je můžete ovládat a nastavovat v mobilní aplikaci Niceboy ION. Senzory řady ION ORBIS přitom můžete využít i pro chvíle, kdy je vše v pořádku a naopak si s jejich pomocí můžete usnadnit nebo zpříjemnit život. Prostřednictvím řídicího centra ION ORBIS Bridge totiž lze jak přijímat informace ze senzorů Niceboy ION ORBIS, tak z dalších zařízení, která pak lze v mobilní aplikaci nastavit podle vašeho přání.

U senzorů a dalších chytrých zařízení si navíc můžete stvořit i své vlastní scénáře: například když senzor na dveřích zaznamená pohyb, může to znamenat povel pro žárovky, aby se rozsvítily. Když tedy vstoupíte do bytu, přivítá vás příjemná atmosféra – přesně tak, jak jste si to sami naprogramovali.

Předností řady chytrých senzorů ION ORBIS je otevřenost systému, jelikož podporují protokoly ZigBee 3.0, Bluetooth i MESH. To přináší širší kompatibilitu a vy tak můžete do péče o domácnost zapojit ještě více zařízení.



Senzory Niceboy pořídíte za:

ION ORBIS Vibration Sensor – 549 Kč

ION ORBIS Motion Sensor – 499 Kč

ION ORBIS Windows & Door Sensor – 499 Kč

ION ORBIS Meteo Sensor – 499 Kč

ION ORBIS Meteo+ Sensor – 799 Kč

ION ORBIS Water Sensor – 499 Kč

ION ORBIS Bridge – 899 Kč

O značce Niceboy První produkty uvedla značka Niceboy na evropský trh v roce 2016. Od té doby se stala úspěšnou nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí Evropy. Ve vybraných kategoriích zaujímá přední příčky v prodejích a je jedním z lídrů na trhu. Mezi produkty značky Niceboy patří akční kamery, autokamery, různé typy sluchátek, přenosné reproduktory, fitness náramky, chytré hodinky a další. Novinky, které Niceboy v posledních letech představil, jsou ucelená řada gamingového vybavení ORYX a řada chytrých výrobků do domácnosti ION.