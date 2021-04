Máte starší nepoužívaný telefon Samsung Galaxy? Udělejte z něj zařízení pro chytrou domácnost

Zákazníci dostanou možnost znovu oživit staré smartphony Galaxy a udělat z nich zařízení pro internet věcí – pomůže k tomu jednoduchá aktualizace softwaru. Každá domácnost může být chytrá.

Společnost Samsung Electronics rozšiřuje program Galaxy Upcycling o iniciativu nazvanou Galaxy Upcycling at Home. Samsung tuto iniciativu rozjel v rámci pilotního projektu ve Spojených státech, Velké Británii a Korejii. Ze starých zařízení Galaxyii se můžou stát dětské chůvičky, hlídač domácích mazlíčků apod. Iniciativa podporuje upcyklaci jako kreativní řešení v boji s elektronickým odpadem a nabízí zákazníkům zajímavé nápady pro každodenní použití.

Upcyklace znamená opětovné využití přístrojů s vyšší přidanou hodnotou. Program Galaxy Upcycling at Home využívá senzorů v telefonech k detekci světla nebo zvuků, takže se ze starších modelů stávají přístroje úplně jiného typu. Ke konverzi se používá funkce SmartThings Labs, součást aplikace SmartThings.

Pomocí umělé inteligence dokážou přístroje řady Galaxy se značnou přesností rozeznat různé zvuky v běžném prostředí a uživatelé si můžou zvolit typ zvuků, který má zařízení monitorovat. Příklad: pokud přístroj zaznamená dětský pláč, psí štěkot, kočičí mňoukání či klepání na dveře, může o tom uživateli poslat zprávu a v příloze i samotný zvukový záznam, aby si ho uživatel mohl poslechnout.

Přístroje lze využít i jako světelné senzory k měření jasu v místnosti. Uživatelé tak starší telefon nastaví tak, aby prostřednictvím aplikace SmartThings automaticky zapnul televizi nebo rozsvítil světlo, když intenzita osvětlení v místnosti poklesne pod určitou přednastavenou hodnotu.

Aby přístroj dovedl nepřetržitě detekovat zvuk a světlo, musí být dlouhou dobu aktivně v chodu. Z tohoto důvodu Samsung do iniciativy Galaxy Upcycle at Home přidal i řešení optimalizace spotřeby baterie. Přístroje se budou moct bez jakýchkoli problémů připojit ke službě SmartThings, a vstoupit tak do interakce s jinými zařízeními pro internet věcí v rámci celého ekosystému.

„Chytrá domácnost patří k nejpopulárnějším trendům v současné spotřební elektronice a my jsme přesvědčeni, že vyřazené přístroje řady Galaxy můžou při tvoření chytrých domácností hrát důležitou roli,“ říká Jaeyeon Jung, viceprezident a ředitel týmu SmartThings v divizi mobilních komunikací Samsung Electronics. „Díky programu Galaxy Upcycling at Home se z nich stanou zařízení kompatibilní se systémem SmartThings, což dokazuje sílu naší inteligentní platformy pro internet věcí a zároveň umožňuje uživatelům své staré chytré telefony oživit a dát jim nový smysl. Uživatelé tak získají přístup k celému ekosystému a budou moct využívat všech jeho funkcí, aniž by si museli kupovat nový přístroj.“

Druhý život přístrojů – cesta k udržitelné budoucnosti

„Program Galaxy Upcycling at Home jsme vytvořili, aby lidé mohli znovu smysluplně využívat své staré přístroje. Společně tak přispíváme k menšímu dopadu naší práce na životní prostředí,“ vysvětluje Sung-Koo Kim, viceprezident oddělení pro udržitelné řízení v divizi mobilních komunikací Samsung Electronics. „V současné době vymýšlíme nové způsoby, jak využívat stávající zdroje, a klíčem k upcyklaci je pro nás vývoj řešení, která ze starých přístrojů dělají nové, a tím zvyšují jejich hodnotu. Chceme, aby se udržitelná řešení stala součástí našeho každodenního života. Program Galaxy Upcycling at Home pomáhá uživatelům na cestě k udržitelnější budoucnosti.“

Toto inovativní řešení je součástí kontinuální snahy Samsungu o podporu programu 2030 Agenda for Sustainable Development, což je globální iniciativa udržitelnější budoucnosti. Jako cíl je stanovený rok 2030 a v rámci programu 17 cílů udržitelného rozvoje. Program Galaxy Upcycling at Home se soustředí na cíl číslo 12, tedy zodpovědnou spotřebu a výrobu. Náplní programu je snižování množství odpadů a podpora udržitelných výrobních postupů i spotřebitelských návyků.

V rámci programu Galaxy Upcycling at Home vznikla celá řada nových řešení, která usnadňují každodenní život a zároveň podporují udržitelné zvyky, prospěšné celé planetě. Nabízíme uživatelům, jak starší produkty díky novým funkcím a pozměněnému účelu upcyklovat, a tak pomáháme prodloužit životnost těchto produktů a zároveň vysvětlujeme uživatelům, jak omezit produkci odpadů.

Ekologická udržitelnost je důležitou hodnotou ve všem, co děláme. V každé fázi životního cyklu našich produktů děláme vše pro to, abychom pomohli při současném globálním přechodu k cirkulární ekonomice. Ta stojí na využívání udržitelných materiálů, prodlužování životnosti zařízení a opětovném využití zdrojů. Programy typu Galaxy Upcycling jsou způsobem, jak v tomto dění přiložit ruku k dílu a umožnit to i našim zákazníkům.