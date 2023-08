TZB-info / Elektrotechnika / Informační a telekomunikační technologie / Umělá inteligence je velká příležitost, ale také hrozba, varuje IT společnost Eviden

Umělá inteligence je velká příležitost, ale také hrozba, varuje IT společnost Eviden Pomoci může i připravovaná legislativa EU

Společnost Eviden, an Atos business, upozorňuje na riziko, které přináší umělá inteligence (AI) do oblasti kyberbezpečnosti a přichází s novým konceptem, jak tyto dvě oblasti efektivně propojit. Od roku 2024 budou muset firmy dle nové evropské směrnice NIS2 splňovat přísnější podmínky kybernetické bezpečnosti. V rámci efektivního nastavení ochrany by tak měly počítat také s riziky, která nově přináší umělá inteligence a zároveň se snažit využít využít její potenciál. Využívání umělé inteligence by navíc v budoucnu měla zpřísnit směrnice známá jako AI Act. Na co si dát pozor už nyní? Radí Tomáš Hlavsa, ředitel divize Big Data & Security ze společnosti Eviden.