TZB-info / Elektrotechnika / Informační a telekomunikační technologie / Diakonie a Sigfox spouští v Česku chytré domovy pro seniory

Diakonie a Sigfox spouští v Česku chytré domovy pro seniory

Diakonie Českobratrské církve evangelické a technologická společnost Sigfox spustily v Česku projekt chytrých domovů pro seniory. S péčí o potřebné v nich personálu pomáhají inteligentní čidla napojená na internet věcí (IoT).

Technologie v domovech průběžně sleduje kvalitu prostředí, bezpečí klientů i spotřebu energií. Zvyšuje tak komfort života seniorů a zároveň snižuje provozní náklady domova. Po úspěšném otestování v ostrém provozu ve dvou domovech pro seniory na východní Moravě bude Diakonie technologii zavádět i do dalších svých zařízení v Česku.

Diakonie je druhým největším nestátním provozovatelem sociálních služeb v České republice. Spravuje více než 150 zařízení po celé zemi, ve kterých ročně pečuje o přibližně 21 tisíc klientů. Její tým tvoří přes 2 tisíce pracovníků a využívá také pomoci stovek dobrovolníků. „Hledali jsme inovativní řešení, které posune naši péči o seniory a potřebné na další úroveň. Chytrá technologie zajišťuje vyšší komfort pro naše klienty a zároveň znamená úlevu pro personál, protože nahrazuje část jeho práce. Ten se pak může více věnovat činnostem, kde je člověk opravdu nenahraditelný,“ vysvětluje Jan Soběslavský, ředitel Diakonie.

V chytrých domovech pro seniory je nainstalováno hned 5 různých typů inteligentních čidel. Velký význam pro kvalitu života seniorů má čidlo, které hlídá kvalitu vzduchu na pokoji. Ve chvíli, kdy se zvyšuje koncentrace CO 2 , dává okamžitě personálu signál, že musí vyvětrat. „Samotné nás překvapilo, jak často dochází v pokojích k překračování nastaveného limitu. Nyní máme nad kvalitou a čistotou vzduchu úplnou a nepřetržitou kontrolu,“ uvádí Miloslav Běták, specialista pro ekonomiku a řízení Diakonie ve Valašském Meziříčí, kde technologii více než dva měsíce testovali v ostrém provozu.

Součástí setu čidel od Sigfoxu je také kouřový a záplavový detektor, který hlídá budovu před vznikem požáru nebo havárií vody a chrání tak zařízení i klienty před nedozírnými škodami, jež můžou živly na majetku i životech způsobit. Vedle zabezpečení budovy řeší chytrá technologie také energetiku domova pro seniory. Speciálně vyvinutá čidla pro dálkový odečet energie umožnují mít neustálý přehled o spotřebě energií. Na základě sesbíraných přesných dat pak může Diakonie přizpůsobit výši záloh a řídit tak svou spotřebu směrem k energetickým úsporám.

Důležitým zařízením, které může přímo zachránit lidský život je chytré tísňové SOS tlačítko. Ve chvíli, kdy se seniorovi přitíží může si pomocí něj jednoduše zavolat pomoc personálu. Na rozdíl od běžného nouzového tlačítka funguje bez připojení k elektřině nebo internetu. Je napájeno pomocí miniaturních baterií s životností větší než pět let. V případě poruchy nebo ve chvíli, kdy se blíží vybití baterií, dává do systému s předstihem vědět, takže je vyloučeno to, že by v klíčový moment nefungovalo. Je předpokládáno, že SOS tlačítka bude moci Diakonie využívat u tisíců klientů v terénu, za kterými dojíždí do jejich domovů.

Společnost Sigfox působí na českém trhu již více než 5 let, během kterých zde vybudovala robustní infrastrukturu pro chytrou IoT síť. Mentálně je k ní připojeno více než sto tisíc aktivních zařízení jako jsou čidla a sondy. „Díky vysoké životnosti baterie odpadá nutnost četných servisních zásahů, které obzvláště v případě instalací o tisícovkách zařízení znamenají výraznou úsporu provozních nákladů. Navíc pořizovací cena různých senzorů a čidel se pohybuje ve stokorunách,“ uvádí Jan Soukal, generální ředitel společnosti Sigfox Česká republika.

„Chytré technologie zajišťují seniorům vyšší kvalitu života jak v domácím prostředí, tak i v pobytových zařízeních. Zájem ze strany domovů pro seniory o ně proto v poslední době prudce narůstá,“ dodává Viktor Kubát, místopředseda sociální služby Dohled na dosah, z.s., která se zabývá tísňovou péčí a implementací asistivních technologí v sociálních a zdravotních službách

Globální IOT síť francouzské technologické společnosti Sigfox funguje v 73 zemích světa. Je postavena na vlastní autonomní infrastruktuře tvořené miliony chytrých zařízení. Běží na ni stovky aplikací umožňující realizaci konkrétních technologických řešení v energetice, logistice, zdravotnictví nebo zemědělství. V Česku na ní své služby provozují Skupina ČEZ, pojišťovna Direct, Plzeňský Prazdroj, Veolia, Innogy nebo Plzeňský kraj.