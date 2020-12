TZB-info / Elektrotechnika / Informační a telekomunikační technologie / Novinka: Rozšířená realita Viessmann – aplikace VIAR

Novinka: Rozšířená realita Viessmann – aplikace VIAR

Co je to rozšířená realita? Název rozšířená realita pochází z anglického Augmented Reality (AR) a je to způsob, jak umísťovat virtuální objekty do reálného prostředí. Tyto objekty jsou viditelné přes displej smartphonu, tabletu nebo přes speciální brýle pro rozšířenou realitu.