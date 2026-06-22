Čistý propan pro manipulační techniku: výkon bez kompromisů
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Čistý propan pro manipulační techniku: výkon bez kompromisů
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V logistických centrech, skladech nebo průmyslových provozech rozhoduje o efektivitě práce každá minuta. Vysokozdvižné vozíky musí fungovat spolehlivě bez neplánovaných odstávek a zbytečných prostojů. Důležitou roli přitom hraje nejen samotný vozík, ale také zdroj energie. Plynové lahve TOMEGAS PREMIUM jsou navržené právě pro náročný každodenní provoz, kde je vyžadován stabilní výkon, bezpečnost a rychlá obsluha.
Stabilní výkon
Základem je plnění čistým propanem, který zajišťuje konzistentní výkon motoru vysokozdvižného vozíku. Na rozdíl od směsí propan-butanu nedochází při nízkých teplotách k poklesu výkonu. To ocení zejména provozy ve venkovním prostředí, nevytápěných skladech nebo během zimních měsíců. Čistý propan funguje spolehlivě až do teploty −42 °C, takže vozík neztrácí výkon ani v náročných podmínkách. Výsledkem je plynulejší manipulace s materiálem, stabilní chod motoru a menší riziko neplánovaných odstávek.
Rychlá výměna
V provozech s intenzivním využitím manipulační techniky je důležitá také rychlost výměny lahve. Varianta TOMEGAS PREMIUM o objemu 10 kg je vybavena systémem CLICK-ON, který umožňuje připojení jedním kliknutím bez použití nářadí. Výměna je otázkou několika sekund, což pomáhá minimalizovat odstávky techniky a zvyšuje produktivitu práce.
Bezpečnost
Manipulační technika se často pohybuje v uzavřených halách nebo provozech s vysokou koncentrací zaměstnanců. Proto jsou lahve TOMEGAS PREMIUM vybaveny omezovačem nadměrného průtoku plynu a přetlakovým pojistným ventilem. Tyto bezpečnostní prvky pomáhají minimalizovat rizika při poškození hadice nebo při extrémním zahřátí lahve. Čistý propan navíc přispívá k čistšímu chodu motoru, nižším emisím a omezuje zanášení motorových částí.
Nízká hmotnost
Při každodenním provozu hraje roli také komfort obsluhy. Nižší hmotnost lahví usnadňuje jejich výměnu a snižuje fyzickou námahu pracovníků. Kompozitní lahve TOMEGAS PREMIUM patří k nejlehčím ve své kategorii. Menší varianta o objemu 7,5 kg váží bez náplně pouze 4,5 kg, větší desetikilová verze pak 5,4 kg.
Řešení pro různé provozy
Plynové lahve TOMEGAS PREMIUM jsou dostupné ve variantách 7,5 kg, 8 kg a 10 kg. Ekonomicky nejvýhodnější je 8kg lahev z odlehčené oceli, která prázdná váží necelých 9 kg a je vhodná pro široké spektrum použití.
Kompozitní lahve vynikají především nízkou hmotností, vysokou odolností a moderní konstrukcí. Díky kombinaci čistého propanu a kvalitního motoru vysokozdvižného vozíku lze dosáhnout spolehlivého provozu, nízké spotřeby a minimálních emisí.
Správná volba plynové lahve se promítá do každodenního fungování celého provozu. Stabilní výkon, rychlá výměna, nižší hmotnost a vysoká úroveň bezpečnosti pomáhají snižovat prostoje techniky, zvyšovat produktivitu práce a optimalizovat provozní náklady. Plynové lahve TOMEGAS PREMIUM proto představují praktické řešení pro logistická centra, sklady i průmyslové provozy, kde je spolehlivý provoz manipulační techniky nezbytnou součástí každodenní práce.
Více informací najdete na www.tomegas.cz.
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