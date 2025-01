TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Padesát nových generátorů do českých lokomotiv CZ LOKO dodá Innomotics z Drásova

Padesát nových generátorů do českých lokomotiv CZ LOKO dodá Innomotics z Drásova

Innomotics dodá v průběhu následujících tří let 50 nových generátorů společnosti CZ LOKO. První trakční generátor obě firmy společně vyvinuly a zprovoznily již v roce 1999, nyní si tedy obě strany připomínají čtvrtstoletí vzájemné spolupráce. Innomotics se také podílí na projektu nového provedení unikátní dvousystémové úsporné lokomotivy CZ LOKO s označením DualShunter 2000 AC/DC.

Největší český výrobce dieselelektrických lokomotiv CZ LOKO objednal dalších 50 nových generátorů od společnosti Innomotics. Padesátka nových generátorů doplní více než 1 300 již provozovaných generátorů Innomotics.

Synchronní generátory 1FC2 v osové výšce 560 mm a výkonu 1 000 kVA vyrobí odborníci v Drásově na Tišnovsku, kde sídlí jeden ze 4 českých závodů skupiny Innomotics, předního celosvětového dodavatele elektrických strojů a velkých pohonů.

„Naše lokomotivy jezdí ve více než 20 zemích celého světa, ale jsou dobře známé i v Česku, vyvíjíme je a vyrábíme zde, v tuzemsku. Se závodem Innomotics spolupracujeme již tak dlouho a intenzivně proto, že nám spolupráce dokonale vyhovuje a vzájemně si naprosto věříme. I proto jsme nyní objednali 50 nových generátorů Innomotics do našich nových lokomotiv, je to naše největší zakázka za posledních několik let,“ zdůrazňuje Josef Bárta, předseda představenstva CZ LOKO. A vypočítává důvody dlouhodobé spolupráce se společnostní Innomotics, která je již 25 let dvorním dodavatelem elektromotorů a generátorů do lokomotiv CZ LOKO. „Innomotics má kvalitní zázemí, využívá obrovské know how zkušených zaměstnanců, a navíc máme blízko umístěné i naše výrobní závody. Ta spolupráce trvá opravdu natolik dlouho a je tak intenzivní, že si troufnu říci, že přesahuje běžné obchodní vztahy mezi dvěma firmami,“ říká Josef Bárta.

Spolupráce Innomotics a CZ LOKO trvá už 25 let

Synchronní generátory typu 1FC2 pro nové lokomotivy CZ LOKO se budou vyrábět v závodě Innomotics v jihomoravském Drásově.

„Naše motory a generátory se vyznačují nejvyšším stupněm stability i za extrémních okolních podmínek. Mezi další charakteristické vlastnosti patří nízké náklady na údržbu a také nízká hladina vibrací a hluku,“ uvádí Libor Mezník, ředitel výrobního závodu Innomotics v Drásově a dodává: „Velmi si vážíme naší 25leté spolupráce s CZ LOKO i nové zakázky na symbolicky dvakrát 25 generátorů.“ Mimochodem Innomotics pro CZ LOKO dodává také širokou paletu dalších pohonů. K původním trakčním generátorům z Drásova se postupně přidaly asynchronní motory v drážním provedení pro pomocné systémy lokomotiv, které se vyrábí v závodech v Mohelnici a ve Frenštátě. Innomotics v současnosti do lokomotiv CZ LOKO tedy dodává generátory pro trakci, pomocné napájení nebo topení o výkonech 120 až 1 350 kVA. Dále elektromotory, které se využívají pro pomocné pohony o výkonech 11 až 45 kW, pro kompresory, případně chlazení.

Společný vývoj vylepšené dvousystémové lokomotivy

Obě společnosti nyní připravují další projekty pro českou železnici i zahraniční dráhy. Jde například o dvousystémovou úspornou lokomotivu s označením DualShunter 2 000 AC/DC, která je určená pro středně těžkou posunovací a traťovou službu.

„Její koncept umožňuje využívat výhod závislé trakce při vozbě nákladních vlaků na elektrifikovaných tratích a zároveň díky dostatečně výkonnému spalovacímu motoru umožňuje bezproblémový provoz na vlečkách a tratích, které elektrifikovány nejsou. Tím například odpadá nutnost mít dvě lokomotivy – elektrickou a dieselovou – nebo provozovat dieselovou lokomotivu na elektrických tratích,“ vysvětluje Jan Kutálek, obchodní ředitel CZ LOKO. Upozorňuje přitom na to, že železniční doprava obecně je už dnes ve srovnání s dalšími druhy dopravy velmi ekologická a úsporná. Nicméně aby nové provedení lokomotivy fungovalo jako celek, je nutná i úprava generátoru, který je srdcem každé lokomotivy: „Společnost Innomotics je díky vlastnímu vývojovému centru schopná flexibilně reagovat na technické požadavky výrobce lokomotivy a optimalizovat návrh tak, aby vyhověl mechanickým, elektrickým a náročným provozním podmínkám. Díky tomu bylo možné navýšit nominální výkon soustrojí dieselgenerátoru bez nutnosti změny celkových vnějších rozměrů, nebo významného navýšení hmotnosti,“ doplňuje Martin Pochyla, vedoucí obchodního úseku MVHV Innomotics.

Několik čísel:

25 let – tolik let trvá úzká spolupráce

1999 – v tomto roce Innomotics a CZ LOKO vyrobily a společně zprovoznily první trakční generátor

3 000 ks – dodaných asynchronních motorů

1 300 ks – dodaných trakčních generátorů

< 20 – v tolika zemích jezdí lokomotivy od CZ LOKO

Nová dodávka generátorů:

První trakční generátor obě firmy společně vyvinuly a zprovoznily již v roce 1999, nyní si tedy obě těžké váhy české železnice připomínají čtvrtstoletí vzájemné spolupráce

Největší český výrobce dieselelektrických lokomotiv CZ LOKO objednal celkem 50 nových generátorů od společnosti Innomotics, které budou realizovány v následujících třech letech

Synchronní generátory typu 1FC2 vyrobí odborníci v Drásově na Tišnovsku, kde sídlí jeden ze 4 českých závodů skupiny Innomotics, předního celosvětového dodavatele elektromotorů a velkých pohonů

Pro více informací:

www.innomotics.cz – link na film o 25leté spolupráci Innomotics s CZ LOKO

www.linkedin.com/company/innomotics