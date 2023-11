TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Úspora 50 % energie při výrobě vakua ve firmě Monier

Úspora 50 % energie při výrobě vakua ve firmě Monier

Společnost Monier, lídr ve výrobě střešních tašek, dosáhla díky implementaci šroubových vývěv Atlas Copco GHS VSD+ 50% úspory energie. Použití této inovativní vakuové technologie nejenže vedlo ke snížení spotřeby energie, ale také zajistilo klidnější pracovní prostředí díky tichému provozu.

Zadavatel: Monier, Lucembursko, Evropa

Odvětví: výroba hliněných dlaždic

Řešení: šroubové vývěvy Atlas Copco GHS VSD+

Přínosy: úspora energie

Aplikační specialisté pro ČR a SK: VAKUUM BOHEMIA s.r.o.

Společnost Monier, se svou téměř stoletou historií, patří mezi světové lídry v oblasti produkce šikmých střešních krytin. Specializuje se na výrobu vysoce kvalitních střešních tašek, které jsou důležitou součástí jejího rozsáhlého sortimentu. Kromě toho, že je společnost Monier známá svými tradičními technikami a inovacemi ve výrobě střešních krytin, rozšiřuje své působení i na další související produkty a systémy. To zahrnuje výrobu komplexních střešních systémů, které se hodí pro různé typy staveb, stejně jako výrobu kvalitních komínových systémů, jež jsou klíčové pro bezpečnou a efektivní funkci střech. Navíc společnost vstupuje do sektoru energetických systémů, přičemž klade důraz na udržitelnost a inovace, aby reagovala na rostoucí potřebu ekologických a energeticky efektivních řešení ve stavebnictví. S touto širokou paletou produktů a služeb ukazuje Monier svůj závazek k poskytování komplexních a kvalitních řešení pro moderní stavebnictví.

Výzva

Při výrobě hliněných dlaždic je třeba z hlíny dostat vzduch, stejně jako při výrobě keramiky. K tomu se používá vakuum. Úkolem tohoto procesu je vytlačování hlíny. Vývěva zde slouží pro nasávání vodní páry a prachu.

Společnost Monier hledala robustní vakuové řešení, které by zvládlo tento náročný proces, snadno by se servisovalo a šetřilo by na energiích, protože ne vždy je potřeba vakua tak velká.

Řešení:

Společnost Monier instalovala inovativní olejem mazanou šroubovou vývěvu GHS 575 VSD+, která je speciálně konfigurována pro aplikace s vysokým obsahem vodní páry, jako je například vytlačování hlíny.

Nová vývěva nahradila starou rotační lamelovou vývěvu s olejovým těsněním.

Výsledek:

Vývěva GHS 575 VSD⁺ přinesla společnosti Monier významné zlepšení. Nejenže nová vývěva nahradila zastaralý a méně efektivní model, ale také poskytla výraznější energetickou úsporu. Díky její schopnosti efektivně zpracovávat vysoké množství vodní páry bez rizika kondenzace a zanesení bylo možné dosáhnout výrazného snížení provozních nákladů a zvýšení produktivity. Automatické čisticí a proplachovací funkce vývěvy znamenaly vedly k menší potřebě servisu, což znamenalo další snížení nákladů a zefektivnění procesů ve výrobním zařízení Monier.

Předchozí rotační lamelová vývěva měla výkon 11 kW. GHS 575 VSD⁺ poskytuje stejný výkon při výkonu pouhých 7,5 kW, což přináší výraznou úsporu energie, což je pro společnost Monier důležité.

Vývěvy GHS VSD+ vykazují výrazně lepší výkon oproti tradičním technologiím s pevnými otáčkami. Potenciálně může ušetřit až 50 % nebo více nákladů na energii.

Vývěva GHS VSD+ je vybavena integrovaným regulátorem Hex@, který celý tento proces přísně kontroluje. Hex@ komunikuje přímo s řídicí jednotkou stroje a slaďuje úroveň vakua s rychlostí balení: Když karusel běží maximální rychlostí, vývěva vytváří vysoký vakuový výkon. Jakmile se výkon sníží, karusel zpomalí a GHS VSD+ sníží své otáčky tak, aby odpovídaly rychlosti vyprazdňování komor. Výsledek: výrazná úspora energie a nákladů, které se v průběhu času sčítají.





„Snižování spotřeby energie je důležitou součástí naší ekologické politiky. Vývěva Atlas Copco nám v tom pomáhá.“

Gerard Holtmaat.

vedoucí výroby Monier Benelux

Pokud chcete dosáhnout podobných výsledků nebo realizovat vakuový systém pro váš vakuový proces, obraťte se na společnost VAKUUM BOHEMIA s.r.o. Tato společnost je specializovaným dodavatelem vakuových technologií a systémů v České republice a na Slovensku a nabízí široký sortiment vakuových řešení nejen od společnosti Atlas Copco, ale i od dalších výrobců.

S pokročilou technologií, kterou Atlas Copco přináší, dokáže společnost VAKUUM BOHEMIA uspokojit potřeby svých zákazníků a dodá jim kompletní řešení na klíč. Následně zajišťuje záruční a pozáruční servis a podporu pro uživatele při provozu systémů po celou dobu jejich životnosti.

Firma se specializuje na poskytování expertních poradenství, návrhů a instalací vakuových systémů, které zefektivňují vakuové procesy, zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii. Tým specialistů společnosti VAKUUM BOHEMIA je připraven pomoci s optimalizací systémů i s výběrem vakuové techniky.

Kromě prodeje specializovaných vývěv a vakuových systémů nabízí společnost také komplexní servis a údržbu vývěv, dmychadel a průmyslových ventilátorů. Tímto způsobem uživatelé integrují práce od více dodavatelů do jednoho centra kompetence. Pokud chcete zjistit, zda je pro vás takové řešení vhodné, kontaktujte aplikační inženýry. www.vakuum-bohemia.cz