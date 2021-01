TZB-info / Elektrotechnika / Elektromotory, pohony a stroje / Metodický návod k realizaci přípojných míst pro náhradní zdroje elektrické energie III

Standardně je KEC vybaven náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregátem), řídicím rozvaděčem, vývodovým polem a sestavou kabeláží pro připojení k externím stavbám. Nejnovější KEC, v ISO kontejnerech, jsou vybaveny řídicím systémem, který umožňuje paralelní provoz s jiným dieselagregátem.

4 Specifikace náhradních zdrojů

KEC jsou součástí celkové koncepce HZS ČR a celého systému NATO, který je v těchto strukturách dlouhodobě rozvíjen – tzv. Kontejnerový program.

V rámci HZS ČR jsou pořizovány kontejnerové nosiče, které umožňují manipulaci s kontejnery pomocí technologie jednoramenného podélně uloženého háku (podle DIN 30722-1). Součástí HZS ČR je i Záchranný útvar HZS ČR, který využívá kontejnerové nosiče umožňující manipulaci pomocí H-rámu.

V rámci standardizace jsou KEC, vyráběná v ISO kontejnerech (od roku 2016 a s výkonem nad 200 kW), konstruována s možností manipulace pomocí jednoramenného, podélně uloženého háku (standard HZS ČR) a zároveň s možností manipulace pomocí H-rámu (standard Záchranný útvar HZS ČR a Armáda ČR). Konstrukce KEC v ISO kontejnerech zároveň umožňuje manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem.

KEC o menších výkonech (do 100 kW), která nejsou vyráběná v ISO kontejnerech, jsou manipulovatelná pouze pomocí technologie jednoramenného, podélně uloženého háku. KEC s výkonem do 100 kW, které budou vyrobené v roce 2020 a dále, budou umožňovat manipulaci pomocí technologie jednoramenného, podélně uloženého háku nebo manipulaci jeřábem nebo vrtulníkem.

Maximální výkon jednotky KEC je limitován rozměrem ISO kontejneru (délka 6 m) a nosností jednoramenného háku. Jedná se o maximální hmotnost 13 000 kg a s tím související výkon dieselagregátu 320 kW PRIME.

Výstupní zásuvkové pole obsahuje standardní zásuvky a konektory pro soustavu TN-S a TN-C. Do jmenovitého proudu 125 A jsou to průmyslové čtyř- nebo pětipólové zásuvky, pro vyšší výkony se jedná o konektory PowerLock.

4.1 Specifikace náhradních zdrojů – kabelová výbava

KEC je prozatím 20 kusů v různých výkonech s tím, že v horizontu několika let by to mohly být další desítky kusů. Mobilních náhradních zdrojů jsou dnes v rámci HZS ČR desítky kusů. Tyto mobilní náhradní zdroje většinou nemají jako součást kapoty kabelovou výbavu. Ty jsou buď v různých přepravních boxech, nebo přímo ve vozidlech, která mobilní náhradní zdroje přepravují.

Standardní součástí KEC je kabelová výbava. Provedení kabelů se u jednotlivých KEC liší podle výkonu a podle času pořízení (viz tabulku v příloze č. 13). Pro výkony vyšší než 125 A mají starší KEC většinou pro vyvedení plného výkonu kabely s oky na obou stranách. Novější KEC mají na straně připojení k vývodovému poli koncovky PowerLock a na straně pro připojení ke stavbě oka. Někteří majitelé KEC si již pořizují kabely s PowerLock na straně vývodového pole a konektorem s krytím na straně druhé.

V současné době probíhají jednání a vznikají projekty pro standardizaci kabelových výbav. Je to nejen z důvodů kompatibility pro použití kabelových výbav u různých KEC, ale hlavně z důvodů bezpečnosti obsluhy, která připojování provádí. Dále se jedná hlavně o zamezení škod, které by mohly vzniknout nevhodným připojením náhradního zdroje.

Provedení koncovek kabeláží samozřejmě velice úzce souvisí s provedením externích přípojných míst. Standardizace kabelové výbavy musí být v souladu s provedením externích přípojných míst v gesci jednotlivých HZS krajů, které mají KEC v užívání.

Jako vhodným standardem se v současnosti jeví použití koncovek PowerLock 400 A na straně vývodového pole kontejneru KEC a koncovek v krytí na straně druhé.

Úprava stávajících kabeláží je možná několika způsoby, které odpovídají platným normám a jsou pro obsluhu bezpečné. U kabelů vybavených na straně stavby okem je nejvhodnějším způsobem výměna koncovky za průmyslový konektor a výroba redukce konektor – oko, případně konektor – konektor. Tyto redukce musí být vyrobeny odbornou firmou a dodány s patřičnými dokumenty a zkouškami dle platné legislativy. Na straně vývodového pole KEC se jedná o případné doplnění průmyslovými koncovkami a výměna oka za průmyslový konektor. Tato úprava stávajících kabeláží musí být provedena odbornou firmou a musí být provedeny nové kusové zkoušky kabelů.

