Dřevoobráběcí stroje ROJEK ocení profesionál, stroje KDR malé dílny a hobby segment

ROJEK je jediný český výrobce dřevoobráběcích strojů a stoletá tradice svědčí o kvalitě a oblíbenosti této značky. Pro malé dílny, malé řemeslníky a nadšené hobysty je určena kategorie KDR. Pro profesionály kategorie ROJEK EURO 9 a INDUSTRY 9.

„Vyrábíme na moderních CNC strojích a svařujeme roboticky. Jsme moderní výroba. Vyrábíme nejen pro český trh, ale naše výrobky odchází do více než 60 zemí světa,“ říká Evžen Rojek, ředitel společnosti.

Dřevoobráběcí stroje vyrábí ROJEK v několika kategoriích

„Pro malé dílny, malé řemeslníky a nadšené hobbysty je určena kategorie KDR. Pro profesionály kategorie EURO 9 a INDUSTRY 9,“ říká Jiří Ladman, specialista prodeje a popisuje rozdíly: „Stroje KDR se nevyrábí přímo v ČR, ale my je kontrolujeme, poskytujeme plný servis a dodáváme zákazníkům se zárukou. Stroje EURO 9 a INDUSTRY 9 jsou zcela vyráběny v České republice a vynikají prvotřídním dílenským zpracováním a robustností. U řady ROJEK EURO 9 je kladen důraz na na malé rozměry, stroje jsou mnohdy vyráběny v kombinaci aby vyhovovaly požadavkům pro malé dílny kde je méně prostoru. ROJEK INDUSTRY 9 jsou stroje převážně koncipované jako samostatné, s důrazem na komfortní obsluhu a a vysokou robustnost.“

Jednooperační a kombinované stroje, obráběcí centra a speciální stroje a stroje na palivové dřevo.

Mezi vybrané výrobky patří i formátovací pila PK250A

„Je to stroj v kategorii ROJEK EURO 9 a vyniká kompaktními rozměry. Může řezat i velkoformátové desky, nicméně se spíše předpokládá, že do dílny již přijdou velkoformátové desky nařezány a v dílně se s touto pilou již dořezává, úhluje a pracuje s menšími rozměry materiálu,“ říká Jiří Ladman. Novinkou tohoto stroje, méně obvyklou na trhu, kterou umožnila až změna norem, je provedení DADO, které umožňuje na pile použití drážkovací frézy o průměru 125 – 250 mm a do šíře drážky 15 mm, na stroji pak lze i jednoduše drážkovat.

Podívejte se ve videu na další stroje a jejich výhody a vychytávky