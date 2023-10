Poptávka po rozváděčích Xiria bez obsahu SF 6 rychle roste, protože se stávají udržitelnou volbou pro použití v technologiích obnovitelných zdrojů energie

Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením elektrické energie, oznamuje, že vyrobila již 150 000 rozváděčových panelů Xiria bez obsahu SF 6 . Jde o jasný důkaz, že poptávka po ekologičtějších alternativách rozváděčů obsahujících fluorid sírový (SF 6 ) stále roste.

SF 6 se v rozváděčích široce používá jako izolant a prostředek k potlačení elektrického oblouku. Zároveň ale jde o tak silný skleníkový plyn, že se v EU blíží zákaz jeho využití. Pokud se tak stane, bude používání SF 6 v rozváděčích v EU zcela zakázáno, a to v napětí do 24 kV včetně.

Preferovanou alternativou se stává vakuová technologie pro spínání a to zejména pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (ta vyžaduje časté spínání). S tímto úzce souvisí narůstající poptávka po řadě Xiria bez SF 6 od společnosti Eaton, která je kompaktní, nenáročná na údržbu a vhodná pro aplikace do 24 kV včetně.

Dirk Kaisers, vedoucí segmentu Distribuovaný energetický management ve společnosti Eaton pro region EMEA, řekl: „Větrné elektrárny a solární parky jsou klíčovým prvkem budoucí energetické strategie v mnoha zemích, takže výstavba bude pokračovat rychlým tempem. Výběr rozváděčů bez obsahu SF 6 pro takové projekty zvyšuje energetickou bezpečnost, aniž by to narušilo ambice v oblasti nulové spotřeby. Od roku 2018, kdy jsme dosáhli milníku 100 000 vyrobených kusů, jsme vyrobili více než 50 000 nových panelů Xiria bez obsahu SF 6 a nic nenaznačuje tomu, že by se toto zrychlení mělo zpomalit.“





Společnost Eaton byla v 60. letech minulého století průkopníkem v používání technologie vakuového spínání, a to navzdory tehdy nastupující popularitě technologií SF 6 , a díky tomu má více než 200 relevantních patentů získaných během desetiletí výzkumu a vývoje.

Osvědčená technologie, která je základem řady Xiria, spolu s inovacemi, díky nimž je vhodná pro širokou škálu aplikací, přispěla k rychlému růstu prodeje v 60 zemích světa. V současné době existuje již více než 3 000 referenčních míst z nejrůznějších aplikací a segmentů.

Globální přínos pro udržitelnost je značný: pouhý 1 kg SF 6 odpovídá 25 200 kg CO 2 a každá jednotka rozváděče ho podle odhadů spotřebuje 2,5 kg, zatímco jističe bez SF 6 jsou nenáročné na údržbu a bez emisí po celou dobu své životnosti, a to dokonce i při vyřazování z provozu.

O alternativách využití SF 6 v rozváděčích jsme si povídali s produktovým specialistou společnosti Eaton Petrem Eliášem.

Jaké jsou důvody pro zvyšující se poptávku po vysokonapěťových rozváděčích bez plynu SF 6 ?

Důvodů je hned několik. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů je SF 6 jedním z nejsilnějších skleníkových plynů a jeho oteplovací potenciál v období 100 let je asi 25,000krát větší než potenciál CO 2 . Vzhledem k tomu, že nedochází k jeho absorpci ani přirozenému odbourání, může SF 6 zůstat v atmosféře aktivní až 3.200 let. Při elektrickém výboji vznikajícím při spínacích procesech navíc vznikají v plynu SF 6 toxické vedlejší produkty, které představují zdravotní a bezpečnostní rizika, jde například o fluorid siřičitý či fluorovodík.

Jaké další komplikace přináší rozváděče s SF 6 ?

S použitím plynu SF 6 jsou také spojeny časté servisní úkony, jako např. doplňování plynu. Při nich musí být rozváděč navíc většinou odstaven, což má vliv na spolehlivost dodávky el. energie. Současně znamenají rozváděče s SF 6 pro uživatele vysoké provozní náklady – jak na servisní personál, tak na samotný plyn SF 6 , či konečnou likvidaci rozváděče certifikovanou osobou. Řešení bez využití plynu SF 6 je tedy nejen ekologičtější, ale také snazší a efektivnější.

Proč jsou tedy rozváděče s SF 6 nadále využívány?

SF 6 neboli hexafluorid sírový je bezbarvý syntetický plyn bez zápachu. Je vysoce stabilní, což jej chrání před chemickými reakcemi. Díky své vysoké dielektrické pevnosti, která se pod tlakem zvyšuje, je excelentním elektrickým izolantem a právě proto našel své užití v rozváděčích. EU ve svém nařízení z roku 2014 zakázala používat SF 6 při výrobě mnoha běžných položek, včetně tenisových míčků, sportovní obuvi, pneumatik a dvojitě prosklených oken. V případě rozvaděčů se komise EU ale rozhodla SF 6 nezakázat a argumentovala tím, že neexistuje široce rozšířená, cenově efektivní, technicky schůdná, energeticky výkonná a spolehlivá varianta. Od té doby jsme se ale technologicky posunuli mnohem dále a alternativy na trhu samozřejmě jsou. Eaton, stejně jako mnozí jiní průmysloví hráči, volá po okamžitém zákazu plynu SF 6 v rozvaděčích vn do 36 kV a vzhledem k současnému vývoji se dá předpokládat, že EU se rozhodne využití SF 6 zcela zakázat.

Jaké tedy máme alternativy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí?

Eaton začal s výrobou vysokonapěťových rozváděčů bez plynu SF 6 jako jeden z prvních v roce 1960 s produktem Magnefix, kompaktním řešením pro provozovatele distribučních sítí. Magnefix využíval izolaci z lité pryskyřice, díky níž bylo možné zkonstruovat bezpečné a kompaktní zelené rozváděče. Osvědčená technologie je také základem řady Xiria. Tato řada rozváděčů pro izolaci používá čistý vzduch a pro spínání využívá vakuové vypínače. Díky svým kompaktním rozměrům umožňuje výrazně snížit náklady a ušetřit instalační prostor. Je také vhodná pro širokou škálu aplikací, což přispělo k rychlému růstu prodeje v 60 zemích světa. V současné době existuje již více než 3 000 referenčních míst z nejrůznějších segmentů, kde jsou rozváděče Xiria využívány.

Proč je nutné využití SF 6 co nejrychleji ukončit?

Vědecké studie dokazují, že i navzdory zákazu používání tohoto plynu pro všechny ostatní účely než jsou vysokonapěťové rozváděče koncentrace plynu SF 6 v atmosféře nadále roste. Vzhledem k tomu, že poptávka po energiích se zvyšuje, bude mít tento trend pravděpodobně stoupající tendenci. A proto je potřeba jednat co nejdříve.

Více informací naleznete na adrese: Vítejte v budoucnosti bez SF 6