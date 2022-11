TZB-info / Elektrotechnika / Bezpečnost a revize / Doba „elektronická“ – nezapomeňte chránit svá zařízení! A jak umí UPS systémy zachraňovat životy?

Doba „elektronická“ – nezapomeňte chránit svá zařízení! A jak umí UPS systémy zachraňovat životy?

Ať už máte malou domácnost, firmu a nebo řídíte nemocnici, všude najdete elektronická zařízení bez kterých jednoduše nejde existovat.

V dnešní době, kdy máme již skoro vše připojené k elektrické síti představují UPS technologie nezbytnost pro každého. V domácnosti sice můžete fungovat i bez zapnuté televize nebo počítače, ale UPS systémy také představují ochranu Vašich spotřebičů před poruchami sítě (mikrovýpadky, přepětí, atd.), které mohou zásadně poškodit či dokonce zničit citlivá zařízení připojená k síti. Dle výkonu daného UPS zařízení lze napájet v případě potřeby vše od bezpečnostních kamer a elektronických zámků až po lednice, televize či počítače.

V případě firem je již nutnost instalace UPS systému evidentní. Během výpadku nebo kolísání napětí sítě může dojít k poškození strojů nebo ztrátě cenných dat. Nelze opomenout také bezpečností rizika vyplývající z výpadku proudu – neosvětlené únikové cesty, nefunkční požární systémy nebo elektronické zámky (to je ovšem dáno zákonem, čili žádná firma se náhradnímu zdroji energie pro tato zařízení nevyhne).

Bezpochyby nejzásadnějším místem pro instalaci UPS záložních systémů jsou pak nemocnice a další zdravotnická zařízení. Nejde zde totiž jen o již zmiňovaná data v počítačích, kamerové zabezpečení nebo platební terminály. Jde především o záchranu lidských životů. Lůžková oddělení v nemocnicích, kde jsou pacienti připojeni na kyslíkovou podporu či plicní ventilaci, dializační centra a v první řadě operační sály (pozn.: v případě operačních svítidel existuje záložní zdroj UPOL, který je speciálně konstruovaný pro tyto účely). V těchto případech opravdu záložní zdroje UPS chrání lidské životy.

Existuje mnoho typů záložních zdrojů energie. Můžete se setkat s bateriovými a rotačními UPS systémy a v případě velkých jednotek je nazýváme modulární UPS systémy. Bateriové UPS se dále člení na Off-line, Line-interactive a On-line systémy. V současné době se využívají zejména On-line systémy technologie VFI (Voltage and Frequency Independent). Pro užití v domácnostech se instalují především malé bateriové UPS systémy zvané TOWER nebo RACK, které nelze paralelně rozšiřovat o další jednotky, ale pro běžného uživatele jsou dostačující.

Dalším typem, který současný trh nabízí, jsou modulární systémy s výkonem v rozpětí zhruba od 25 kVA až po 200 kVA v jedné skříni, které lze rozšiřovat o další výkonové moduly nebo akumulátory pro zvýšení kapacity nebo prodloužení doby zálohy celého systému (až 6 připojených jednotek). Modulární řešení je vhodné především do velkých datových center, bank, pro mobilní sítě a zmiňovaná zdravotnická zařízení, a to zejména pro vyšší spolehlivost a bezpečnost napájení. Modulární systémy bývají instalovány nejčastěji v konfiguraci N+1 nebo N+2. Tedy výkon potřebný pro napájení zátěže uživatele a jeden či dva záložní moduly navíc pro případ nefunkčnosti některého z modulů.

Dle kapacity poskytují UPS systémy záložní elektrickou energii na několik minut (překlenutí krátkodobého výpadku veřejné sítě) až po desítky minut – nutné především pro dokončení výrobního procesu, aby nedošlo k poškození strojů. Pokud je třeba delší záloha, instalují se spolu s UPS systémy také motorgenerátory, které jsou schopné pokrýt delší výpadek, avšak potřebují několik vteřin na spuštění – v tomto čase hrají svou roli bateriové systémy, které pokryjí čas potřebný pro náběh motorgenerátoru.

Nemusíte se však obávat, pokud si nejste jisti, co přesně by se do Vašeho provozu hodilo. Specializovaní dodavatelé těchto systémů zajišťují kompletní řešení na míru každému zákazníkovi – od návrhu až po instalaci.