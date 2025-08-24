Nejnavštěvovanější odborný web
Pár členů gangu napadlo, že by bylo fajn vyrobit úplně nový moped pro 21. století

24.8.2025
Mopedix
Přijďte si vyzkoušet legendární Mopedix Electrix – český elektrický moped. Posaďte se do sidecar. Nadchne vás to! Svezeme každého! Na začátku byla revolta spojená s recesí, do dvou let se gang rozrostl a vyrazil do světa.

Přijďte za námi. Svezeme každého, i kdo sám na motorce nejezdí, děti jsou vítány

Přijměte naše pozvání a přijďte si osobně vyzkoušet jízdu na legendárním Mopedix Electrix – českém elektrickém mopedu, který spojuje klasiku s moderní technologií a vášní pro volnost pohybu. Nadchne Vás i možnost se posadit do sidecar. Setkání je vhodné pro fanoušky, dvojice, rodiny s dětmi a každého, kdo rád objevuje novinky, zajímavosti a práce českých ručiček.

4.9.2025 od 15.00 hodin
v sídle společnosti Mopedix, K Líčnu (areál statku), Zaječice - Pyšely, (cca 30 minut od Prahy).
Přijďte se podívat, jak vzniká stroj, který vrací radost z jízdy a spojuje lidi s láskou k jednoduchosti, řemeslu a svobodě pohybu. Svezeme každého, i kdo sám na motorce nejezdí, děti jsou vítány.
Mopedix je ryze český projekt, který vznikl z touhy navázat na slavnou éru mopedů, a přitom nabídnout spolehlivý, zábavný a stylový dopravní prostředek pro dnešní dobu. Původně stroj s benzínovým motorem a pedály, dneska mopedix – elektrický moped pro 21. století. Za celou značkou stojí Jindřich Melichar, CEO a zakladatel, který s týmem nadšenců vyvíjí a vyrábí Mopedix ručně přímo v srdci Posázaví. Každý kus projde pečlivou výrobou i testováním – a právě to Vám osobně ukážeme. Na místě Vás přivítá přímo pan Melichar, který Vás provede výrobními prostory, ukáže celý proces vzniku Mopedixu a rád zodpoví Vaše dotazy.


Pohodlný, ekologický, dobře ovladatelný. Velká kola 19″, jízda bez vibrací a hluku. Individualita, bezpečnost a zábava. Mopedix Electrix 25 je určen pro ty, co nevlastní řidičský průkaz a chtějí se pohodlně a bez spěchu přepravit na krátké a střední vzdálenosti.

Co Vás čeká:

  • Testovací jízda na Mopedixu
  • Nahlédnutí do výroby
  • Setkání s tvůrci
  • Drobné občerstvení

Revolta spojená s recesí.
Vyzvat Noční vlky a jejich fanoušky prostřednictvím vlastního mopedového gangu

„Příběh Mopedix se začal psát nevědomky už na jaře 2018, kdy jsme na naší vesnici pořídili první moped manet korádo a během několika týdnů dalších deset. Důvodem byla revolta spojená s recesí. Vyzvat na střet přitroublý Noční vlky a jejich fanoušky prostřednictvím vlastního mopedového gangu ZZ Corps Bandidos Locales.

Během dvou let se gang rozrostl a začal vyrážet do světa. Jízda na mopedu totiž dělá radost jak jezdci, tak okolí. Pohybujete se rychlostí okolo 40–50 km/hod a máte tak možnost vnímat okolní krajinu a lidi okolo vás,“ říká Jindřich Melichar, CEO a zakladatel společnosti a pokračuje:


„Nás pár členů gangu napadlo, že by bylo fajn vyrobit úplně nový moped pro 21. století. Elektrický, velký, výkonný, nezničitelný. Tak jsme se do toho pustili a za 3 roky byl výsledek na světě. A při tom jsme si uvědomili, že přátelství a nadšení pro věc nás spojuje natolik, že chceme svoje cesty a osudy propojit a uvidět, kam až společně dojdeme.
Rádi bychom náš mopedix dostali více na zahraniční trhy a stále vylepšovali o nové technologie. Do konstrukce a celkového designu zasahovat ale moc nechceme. Je nadčasový a ověřený, žádný fast fashion.“

