TZB-info / Elektrotechnika / FEL ČVUT od září 2025 otevírá dva nové magisterské studijní programy

FEL ČVUT od září 2025 otevírá dva nové magisterské studijní programy

Nové magisterské programy na FEL ČVUT reagují na nedostatek učitelů elektrotechniky na středních školách a boom AI.

Učitelství elektrotechniky a kybernetiky pro střední školy a mezifakultní prg.ai Master, vyučovaný v angličtině

„V akademickém roce 2025/2026 naše fakulta významně rozšíří nabídku magisterských studijních programů. Prg.ai Master dále posiluje výchovu expertů a expertek na umělou inteligenci, kterou bylo doposud možné na FEL ČVUT samostatně studovat jen jako specializaci v magisterském programu Otevřená informatika. Zavedením programu Učitelství elektrotechnických a kybernetických předmětů pro střední školy vycházíme vstříc potřebám zejména odborných škol, jejichž kvalita výuky stojí a padá s generací pedagogů středního a vyššího věku. Naši absolventi by je měli postupně nahradit,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan FEL ČVUT.

Na oba programy si už studenti a studentky mohou podávat přihlášky. A to až do 30. dubna 2025, tedy v pozdějším termínu, než je to u ostatních programů.

prg.ai Master zprostředkuje interdisciplinární pohled na umělou inteligenci

Na výuce v placeném programu prg.ai Master se vedle FEL ČVUT bude podílet i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT a vybraní odborníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Díky tomu může studentům a studentkám přinést opravdu interdisciplinární pohled na umělou inteligenci – od strojového učení, přes počítačové vidění, datové inženýrství po zpracování přirozeného jazyka a etiku. Právě pochopení etických důsledků použití AI a jejího dopadu na společnost je důležitým aspektem vzdělávání v tomto programu.

Studijní plán tohoto programu byl navržen po konzultaci s českými i zahraničními průmyslovými hráči tak, aby absolventům a absolventkám zaručil schopnosti reagovat na technologické novinky budoucnosti a okamžité uplatnění v oboru. Studující se už během studia mohou zapojit do výzkumných projektů, a využít tak silný ekosystém expertů na umělou inteligenci působící v Praze.

FSV UK v rámci programu nabídne povinný kurz, který se zaměří zejména na otázky bezpečnosti a limitů velkých jazykových modelů.

„Jeho součástí bude také přiblížení praktických zkušeností české bezpečnostní komunity v oblasti umělé inteligence,“ popisuje doc. Vít Střítecký z Institutu politologických studií FSV UK.

Kurz navazuje na stávající vzdělávací a výzkumné aktivity FSV UK, která například vede interdisciplinární projekt TAČR SIGMA, jehož cílem je zkoumat celospolečenské dopady umělé inteligence a její potenciál pro posílení demokratických principů.

Benefitem je také podpora iniciativy prg.ai, která usiluje o to, aby se Česká republika etablovala jako regionální lídr v oblasti AI. Program bude vyučovaný výhradně v angličtině a je určen pro samoplátce.

„Program prg.ai Master je velmi ambiciózní program, jehož cílem je poskytnout studentům solidní základy v široké škále témat umělé inteligence prostřednictvím intenzivního harmonogramu. Věříme, že se jedná o zajímavý program, který je atraktivní jak pro studenty, kteří právě dokončili bakalářské studium a mají zájem o kariéru v oblasti umělé inteligence, tak pro profesionály, kteří se chtějí do tohoto oboru zapojit,“ říká Torsten Sattler z CIIRC ČVUT.

Mgr. z FEL = více kvalitních učitelů na středních školách

České školství se dlouhodobě potýká s nedostatkem vyučujících odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích. Výjimkou nejsou ani ty zaměřené na elektrotechniku a kybernetiku. Tento nedostatek se promítá do kvality výuky a následně i do zájmu středoškoláků o studium technických oborů na vysokých školách. V rychlém technologickém vývoji 21. století, kde mají technologie vliv na téměř každý aspekt života, je přitom vzdělání v této oblasti klíčové.

A právě k řešení tohoto problému přispěje nový magisterský studijní program Učitelství elektrotechnických a kybernetických předmětů pro střední školy na FEL ČVUT, jehož absolventi a absolventky získají titul Mgr. a který lze studovat v prezenční i kombinované formě.

Studium je složeno ze 70 % pedagogiky a didaktiky a 30 % elektrotechniky a kybernetiky. Rozvíjí a prohlubuje odborné znalosti z bakalářské úrovně studia v elektrotechnických, kybernetických a příbuzných oborech. Součástí je také povinná učitelská praxe.



Učitelství elektrotechnických a kybernetických předmětů. Zdroj: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Učitelství elektrotechnických a kybernetických předmětů. Zdroj: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČVUT má se vzděláváním žáků základních a středních škol i jejich vyučujících bohaté zkušenosti. Každoročně pořádá oblíbenou Robosoutěž, v níž mají žáci a žákyně ZŠ i SŠ za úkol sestavit ze stavebnice LEGO Mindstorm robota a naprogramovat ho tak, aby splnil zadaný úkol na hrací ploše. Více si o posledním ročníku můžete přečíst na webu FEL. Stejně tak oblíbený je pak mezi učiteli každoroční Robotický seminář pro učitele technických předmětů i robotických kroužků.

Povědomí mladých lidí o důležitosti studia technických oborů zlepšuje FEL také jako organizátor každoroční Elektrotechnické olympiády. Úvodní kolo soutěže se orientuje na obecné znalosti z přírodních věd, ve finále pak studenti a studentky prezentují své projekty. Všichni, kdo se probojují do finále soutěže, mají možnost nástupu na FEL ČVUT bez přijímaček.

Studenti a studentky FEL ČVUT jsou v oblasti vzdělávání budoucích inovátorů, vědců a tvůrců aktivní dokonce i ve svém volném čase. Studentský spolek wITches pořádá řadu zajímavých workshopů programování, elektrotechniky a robotiky, kde učí děti kouzlit v IT.

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky je moderní vědecko-výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT), který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat technologické hranice a navázat na to nejlepší z tradic českého technického vzdělávání. Těžiště výzkumné práce CIIRC ČVUT se zaměřuje na čtyři základní pilíře: průmysl, energetiku, chytrá města a zdravou společnost, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.

CIIRC ČVUT byl založen v roce 2013. V současné době čítá více než 300 zaměstnanců v 8 výzkumných odděleních. Oblast odborného zájmu CIIRC ČVUT je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, bioinformatiku, biomedicínu či asistenční technologie.

CIIRC ČVUT podporuje horizontální spolupráci mezi všemi částmi (fakultami a ústavy) ČVUT a otevírá prostor pro vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími univerzitami, s Akademií věd ČR, s průmyslovými společnostmi a mezinárodními institucemi. CIIRC ČVUT vytváří jedinečný ekosystém akademicko-průmyslové spolupráce, ve kterém využívá diverzifikované formy financování projektů z národních, evropských a soukromých zdrojů. Více na www.ciirc.cvut.cz.