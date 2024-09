TZB-info / Elektrotechnika / SkyLimit posiluje v oblasti automatizace průmyslové výroby

SkyLimit posiluje v oblasti automatizace průmyslové výroby

Skupina SkyLimit výrazně rozšiřuje své aktivity a odborný tým v oblasti komplexní automatizace a robotizace výroby. Do tří let chce patřit mezi lídry českého trhu v této oblasti. Součástí expanze je také uzavření strategické spolupráce se společností MAINWARE (JHV Group) na uvedení unikátního softwaru pro automatické linky na český trh.

Česká republika se dlouhodobě ve srovnání s evropskými zeměmi potýká s nedostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků ve výrobních provozech. SkyLimit vidí příležitost pro český průmysl především v rozvoji automatizace a robotizace výroby.

Skupina proto v posledních letech realizovala akvizice společností INOX Technology, VMK CZ Automation a Technik Partner, jež se specializují na vývoj automatizovaných řešení pro řadu průmyslových odvětví. Realizované zakázky, mezi které patří například automatizovaná řešení pro společnosti Lindab, Denso nebo Continental, široké výrobní a výzkumné zázemí či know-how odborníků navíc skupině umožnilo v segmentu automatizace posílit svou pozici na trhu.

„Komplexní automatizace je prostředkem, jak si české firmy mohou udržet konkurenceschopnost v Evropě. Věříme, že naše řešení pomůže českým zákazníkům dosáhnout i významných úspor nákladů a otevře jim cestu k novým zakázkám,“ uvádí Michal Bakajsa, spolumajitel průmyslové skupiny SkyLimit.

Komplexní řešení pro firmy

SkyLimit aktuálně směřuje odborný tým v oblasti automatizace do nově založené společnosti SkyLimit Automation, která si klade za cíl mimo jiné získávání zakázek komplexních řešení automatizace. V horizontu tří let by měla skupina SkyLimit navýšit v oblasti robotizace a automatizace tržní podíl, etablovat se mezi špičku na českém trhu a zajistit tak organický i akviziční růst skupiny. Důležitou roli při plnění těchto cílů hraje tým předních expertů v čele s Radkem Gebhartem, který se stal výkonným ředitelem nové společnosti.

„V oblasti automatizace výroby v Česku zaostáváme za světovými i evropskými lídry. Kromě automobilového sektoru firmy realizují komplexní projekty jen v malé míře. Snaží se automatizovat jen dílčí části provozů bez detailní analýzy „automatizovatelnosti“ celého výrobního procesu. Toto podcenění může mít následně negativní efekt na náklady a efektivitu celé společnosti,“ vysvětluje roli SkyLimit Automation, Radek Gebhart.





SkyLimit Automation proto podle něj bude cílit zejména na zákazníky z řad menších a středních firem z různých průmyslových a výrobních oborů včetně potravinářství nebo zdravotnictví. Ty často nemají kapacitu na vývoj vlastního komplexního automatizovaného řešení. Praktické zkušenosti odborníků v kombinaci se systémem 3D simulace umožní SkyLimit Automation připravit pro firmy komplexní studii proveditelnosti na míru daného klienta. „Zákazník dostane ucelené řešení, které vychází z úvodní analýzy provozu, a poskytne mu jasně definovaný plán komplexní automatizace. Jeho součástí bude kalkulace dopadu na hospodaření podniku, 3D simulace automatizované výrobní linky a realizační plán její implementace,“ dodává Gebhart.

Unikátní software eliminuje chybovost

Díky širokému výrobnímu zázemí a vývoji zpracuje skupina Skylimit pro zákazníky nejen návrh komplexní studie proveditelnosti včetně ekonomické návratnosti, ale také automatizovanou linku vyrobí a zanalyzuje a otestuje její funkčnost před uvedením do provozu. Právě pro testování nyní SkyLimit uvádí ve spolupráci se společností MAINWARE (součástí skupiny JHV Group) na trh unikátní software, který společně vyvinuli. Ten pomocí vysokorychlostních kamer dokáže zanalyzovat fungování linky a okamžitě vyřešit její možnou chybovost, což je klíčové pro efektivitu výrobního procesu. Řešení firmy MAINWARE dokáže pomocí kamer zaznamenat výpadky ve výrobě a díky tomu může dojít k okamžité nápravě. Zákazník tak dostává v reálném čase detailní diagnostiku výrobních linek v nezkreslené podobě, a to ve fázi testování linky i v jejím ostrém provozu.

„Náš software je jediným v České republice, který dokáže analyzovat a nastavit automatickou výrobní linku ještě před jejím uvedením do provozu. Spolupráce se SkyLimit nám přináší novou příležitost k oslovení českých firem, které uvažují o automatizaci výroby,“ uvedl Jan Hvížďala, CEO skupiny JHV Group.

„Spolupráce přináší benefity, které významně zkracují čas při řešení problémů ve výrobním procesu. Výhodou je také fakt, že se nyní máme možnost podílet na dalším vývoji tohoto systému a zároveň využít exkluzivní podporu ze strany MAINWARE při jeho nasazování na automatické linky dodávané skupinou SkyLimit,“ popisuje přínos pro firmy Michal Bakajsa.

„Řešení funguje na principu sběru dat a jejich párování s tzv. digitálním dvojčetem daného stroje. V reálném čase poznáme případné problémy a zanalyzujeme jejich odstranění a budoucí neopakování. Ve spolupráci se SkyLimit budeme zákazníkům dodávat špičkové hi-tech technologie společně s top digitálními technologiemi ve špičkové kvalitě,“ doplňuje Martin Nepovím, CEO společnosti MAINWARE.





Výrazný růst v roce 2023

Nástrojem financování rozvoje skupiny SkyLimit je private equity fond kvalifikovaných investorů SkyLimit Industry. Fond investuje od roku 2016 do odkupů majoritních podílů ve strojírenských společnostech o obratu přibližně 100–500 mil. Kč, které mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a působí v oblasti moderní strojírenské výroby založené na vlastním know-how a vysokém podílu kvalifikované lidské práce.

V roce 2023 dosáhl fond SkyLimit Industry meziročního růstu hodnoty investiční akcie ve výši 14,99 %. Základem pro růst hodnoty investiční akcie fondu byly velmi dobré hospodářské výsledky portfoliových společností. Souhrnný obrat portfoliových společností v roce 2023 (hospodářské výsledky portfolia se nekonsolidují) dosáhl 712 mil. Kč, což představuje nárůst o 11 % oproti roku 2022. Souhrnná EBITDA uvedených 5 společností v roce 2023 dosáhla hodnoty 66,8 mil. Kč.

SkyLimit Industry

SkyLimit Industry SICAV je prvním otevřeným private equity fondem, který již od roku 2016 nabízí kvalifikovaným investorům možnost investice do fondu s přesně definovanou a propracovanou investiční strategii. Fond navazuje na to nejlepší z široké tradice strojírenské výroby v naší zemi. Investuje výhradně do českých ziskových malých a středních firem, které dlouhodobě působí v oblasti sofistikované strojírenské výroby, založené na vlastním know-how a vysokém podílu kvalifikované lidské práce. V současné době tvoří portfolio fondu šest českých strojírenských společností (STS Olbramovice, INOX Technology, TECHNIK PARTNER, VMK CZ Automation, Ventos Energy Solutions a SkyLimit Automation).

www.skylimit.cz