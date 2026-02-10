Otrokovice obnovují veřejné osvětlení
Součástí projektu je kompletní rekonstrukce vybrané části osvětlovací soustavy, včetně napájení zemním a vzdušným vedením. Celkem je v projektu navržena výměna 719 svítidel.
Cílem projektu je rekonstrukce osvětlovací soustavy pozemních komunikací s využitím úsporné technologie LED svítidel. Nové veřejné osvětlení bude umístěno ve veřejném prostranství tak, aby zajistilo rovnoměrné osvětlení komunikací a zároveň přispělo k bezpečnému a komfortnímu užívání prostoru.
Obnova veřejného osvětlení vychází z aktuálně platných technických norem, které stanovují požadovanou intenzitu a rozložení světla v uličním prostoru. „Současné předpisy kladou důraz na omezování světelného smogu, a proto se moderní LED svítidla zaměřují na cílené osvětlení komunikací a chodníků, nikoli na rozptýlené světlo do okolí. Po zkušenostech se složitým nastavováním intenzity svícení v rámci předchozí etapy budou nová svítidla nastavena na maximální možnou úroveň intenzity osvětlení, kterou umožňuje norma, a současně budou vyzařovat teplejší barvu světla, což je příznivější pro životní prostředí. Vzhledem k odlišné technologii bude snazší i případné seřízení,“ uvedl Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice.
Součástí projektu je kompletní rekonstrukce vybrané části osvětlovací soustavy, včetně napájení zemním a vzdušným vedením. Počítá se také s kompletním dovybavením hlavních rozvaděčů tak, aby bylo zajištěno bezpečné a bezproblémové fungování celé soustavy v souladu s požadavky distributora elektrické energie.
Celkem je v projektu navržena výměna 719 svítidel. Součástí prací bude rovněž nátěr 333 stožárů veřejného osvětlení. Předpokládané celkové náklady projektu činí přibližně 14,3 milionu korun. Město chce získat dotaci z Modernizačního fondu, který je financován z výnosů z emisních povolenek.
Obnova veřejného osvětlení ve městě probíhá postupně. V rámci předchozích etap bylo již vyměněno téměř 1 300 svítidel z celkového počtu zhruba 2 400, která se na území města nacházejí. Nyní se výměna dotkne zejména hlavních komunikací I. třídy, sídlišť Trávníky a Dolní Střed a dalších lokalit.
Provoz veřejného osvětlení představuje významnou položku městského rozpočtu a jenom na platby za spotřebovanou elektřinu jde každoročně částka 3,5 milionu korun. „Moderní LED svítidla spotřebují přibližně jen 25 procent elektrické energie ve srovnání se staršími sodíkovými typy. Připravovaná 3. etapa modernizace by proto měla přinést roční úpory elektřiny v rozsahu asi 200 MWh, což ve finančním vyjádření představuje přibližně 800 tisíc korun. Potřeba těchto úsporných opatření se tak ukazuje čím dál zřetelněji,“ uzavřel Vladimír Plšek.