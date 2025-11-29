Udržitelná světelná řešení pohledem architektů, techniků i zástupců veřejné správy
Přehrát audio verzi
Udržitelná světelná řešení pohledem architektů, techniků i zástupců veřejné správy
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Veřejné osvětlení patří mezi nejnáročnější prvky městské infrastruktury. Pro zástupce měst a obcí byly na konferenci Světlo 2025 připraveny návody i s konkrétními příklady systémů, které umí lokalizovat poruchy, plánovat údržbu a optimalizovat spotřebu energie. Součástí osvěty byla i aktuální dotační výzva SMARTNET č. 1/2025 – Modernizace veřejného osvětlení podporující komplexní obnovu veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie a omezení světelného znečištění. Program přinesl celou řadu zajímavých informací, ukázal uměleckou práci se světlem i zdařilé architektonické realizace napříč časem.
„Konference byla unikátní svým širokým mezioborovým záběrem a účastí špičkových osobností české architektury, designu, světelné techniky i veřejné správy. Klíčovým momentem byla inspirativní myšlenka architektky Evy Jiřičné, která ve své přednášce mimo jiné zdůraznila, že světlo je součástí myšlení architekta a je nedílnou součástí jeho tvorby – a právě tato myšlenka se stala pomyslným mottem celého letošního ročníku,“ vysvětlila Lenka Budinská Biglié z pořádající agentury Sekurkon.
Program, který udrží pozornost širokého spektra návštěvníků
O nutnosti mezioborové spolupráce se hovoří na konferencích stále častěji, proto byl i program koncipován tak, aby uspokojil co nejširší spektrum návštěvníků. Konferenci Světlo 2025 dramaturgicky pomohlo rozdělení do čtyř odborných bloků: Světlo ve veřejném prostoru, v architektuře, v umění a v oblasti veřejného osvětlení a energetických úspor. Vytvořila se tak zajímavá platforma pro dialog mezi architekty, urbanisty, projektanty, umělci, designéry, starosty měst a obcí a světelnými techniky.
Na základě odevzdaných dotazníků organizátor vyhodnotil, že velký ohlas vzbudilo především složení přednášejících. Návštěvníci velice oceňovali účast respektovaných osobností, jako byla Eva Jiřičná, Martin Kropáč, Marek Tichý, Vladimír Šlapeta, Martin Pošta, Kateřina Handlová, Petr Žák či Tomáš Jílek.
„Právě přítomnost Evy Jiřičné byla označována za jeden z hlavních magnetů celé akce. Kladně byla hodnocena i úroveň přednášek a diskusí, pečlivý výběr řečníků, vyvážená dramaturgie a pestrost tematických bloků. Mezi podněty pro další ročník se objevila přání jít u některých témat ještě více do hloubky. Někteří respondenti by uvítali detailnější odborné debaty nad konkrétními realizacemi. V bloku o veřejném osvětlení by část účastníků ocenila více příkladů z praxe a sdílení osobních zkušeností s realizací smart systémů v municipalitách,“ dodává k vyhodnocení dotazníků Lenka Budinská Biglié.
Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení, normy a dotace
Praktické zaměření měla především odpolední část programu a debaty v předsálí u stolků prezentujících se firem. Zástupci měst a obcí se zde mohli informovat ohledně aktuálních dotačních titulů či sledovat nabídku nových trendů a technologií v oblasti veřejného osvětlení. Prezentovala se zde i Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO). Podle jejích odhadů je v Česku zhruba 1,5 milionu světelných bodů a více než 50 % z nich tvoří úsporná LED svítidla. Nicméně velká část je již zastaralá, stejně jako většina stožárů či kabelových rozvodů. Upozornil na to ve své přednášce Josef Smolík, předseda SRVO.
„Veřejné osvětlení nejsou jen lampy a svítidla. Jde o celý propojený systém, který má zásadní dopad na bezpečnost, hospodaření obcí i životní prostředí. Životnost jednotlivých částí systému je rozdílná. Samotná svítidla vydrží 20 až 25 let, stožáry 30 až 40 let a kabely až 60 let. Mnoho obcí však za poslední desetiletí neprovedlo ani částečnou obnovu. Věnují se pouze základní údržbě, která je nutná pro pravidelné revize,“ uvedl s odkazem na aktuální dotační výzvu SMARTNET č. 1/2025 – Modernizace veřejného osvětlení, která má podpořit komplexní obnovu a modernizaci soustav veřejného osvětlení s cílem snížení konečné spotřeby energie, úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů, úspory emisí CO2 a omezení světelného znečištění v obcích mimo území národních parků. Příjem žádostí se otevře 1. prosince 2025 a vlastníci infrastruktury veřejného osvětlení budou moci žádat až do 30. září příštího roku.
Předseda SRVO Josef Smolík doporučil zástupcům měst a obcí sledovat kromě aktuálních dotačních titulů i nové trendy a technologie. Na prvním místě uvádí zaměření na světelné znečištění, a to konkrétně na nové normy a technologie, které minimalizují rušivé světlo a chrání přírodu. Preferuje LED technologie, inteligentní (smart) osvětlení a systémy, které umožňují dálkové řízení a automatickou regulaci intenzity podle pohybu osob, denní doby nebo počasí, což umí pouze adaptivní a dynamické osvětlení, které se přizpůsobuje aktuálním potřebám. Za velmi důležitou považuje rovněž integraci s dalšími městskými systémy, jako součást širší infrastruktury chytrých měst (Smart City). S tím souvisí i kvalitní senzorika a IoT, tedy implementace senzorů k detekci pohybu, měření intenzity osvětlení či sledování poruch.
„Novým technologickým směrem mohou být i solární a obnovitelné zdroje. Využíváním solárních panelů a bateriových úložišť lze pomoci s napájením osvětlení, což výrazně snižuje závislost na distribuci ze sítě a usnadňuje montáž v nepřístupných oblastech obcí a měst, a to zejména vzhledem ke stávajícím inženýrským sítím,“ dodává k tématu a odkazuje na vystavující firmy v předsálí, kde je možné získat podrobnější informace nejenom o nových technologiích a dotacích, ale také o znění diskutované normy ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení a o aktualizované příručce správného osvětlování z dílny Ministerstva životního prostředí ČR (podrobněji v Literatuře).
Propojení osobností české architektury, designu, světelné techniky a veřejné správy
Konference svým širokým záběrem poukázala na to, že světlo má takřka nekonečné možnosti využití a mělo by být, jak říká Eva Jiřičná, nedílnou součástí tvorby architekta a designéra. Přesvědčila o tom řada vystoupení, která odkazovala k historickým ikonám (např. Vladimír Šlapeta a jeho přednáška věnovaná architektovi Scharounovi) i ta, ukazující, jak esteticky i funkčně spojit staré s nových (např. Marek Tichý a rekonstrukce bývalého hotelu Intercontinental). Významným momentem celé akce bylo vyhlášení architektonicko-technické soutěže na nové osvětlení exteriéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, které otevřelo debatu o citlivém nasvěcování historických památek. Za Zlatý hřeb lze označit udělení ocenění za celoživotní přínos architektuře Evě Jiřičné a Josefu Pleskotovi.
„Myslím si, že se nám podařilo návštěvníky přesvědčit, že je možné na jedné konferenci spojit krásné s ryze praktickým. Ukázali jsme skvělé realizace spojené se světlem i osvětlením měst a obcí, připraveny byly návody s konkrétními příklady inteligentních systémů, které umí lokalizovat poruchy, plánovat údržbu a optimalizovat spotřebu energie; součástí osvěty byla aktuální dotační výzva. Na jaře se budou moci naši světlaři těšit na společný běh v rámci Běhu pro Světlušku, aby podpořili ty, kteří naši pomoc potřebují nejvíce, nevidomé lidi,“ dodává na závěr Lenka Budinská Biglié.
Literatura a zdroje:
- Více o konferenci světlo, obsah přednášek zde
- Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) zde
- ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení zde
- Ministerstvo životního prostředí ČR a jeho sekce Světelné znečištění, kde je možné najít nejrůznější metodiky a také aktuální Příručku správného osvětlování zde
- Doporučená svítidla pro veřejné osvětlení města Brna, kde je stanovena maximální intenzita osvětlení a upřesněné technické parametry zde
- Podrobnosti a dokumenty k aktuální výzvě SMARTNET 1/2025 zde