Osvětlení Národního divadla byla čest, ale nejvíc umíme průmyslové instalace

„Roční úspora za spotřebu energie pro osvětlení u středně velké firmy může dosáhnout stovek tisíc korun,“ říká Jiří Snášel, obchodní ředitel společnosti Snaggi, která patří mezi nejúspěšnější české výrobce úsporného průmyslového osvětlení. Snaggi má za sebou už zhruba tisícovku instalací průmyslových hal, venkovních prostor i kanceláří. „Firmy v poslední době hodně zvažují náklady nejen na pořízení, ale i na následující provoz. A zjišťují, že levnější produkty se často nevyplatí,“ vysvětluje Jiří Snášel.

Podle čeho by se měla firma rozhodovat při výběru svítidel?

Zásadní chybou při rozhodování o novém osvětlení je dívat se jen na pořizovací náklady. Často platí, že dražší zářivky či LED svítidla nabízí obrovskou úsporu energie. Umíme nabídnout produkty, které přinášejí špičkovou účinnost při až 80% snížení spotřeby energie. Při výběru osvětlení pro průmyslové haly, venkovní prostory i kanceláře by proto firmy neměly brát v úvahu jen pořizovací náklady na nová LED svítidla, ale i veškeré náklady za celou dobu jejich životnosti.



A slyší na to firmy nebo se pořád řídí hlavně pravidlem nejlevnějšího vstupního nákupu?

Těch firem, které si uvědomují, že musejí počítat celou dobu životnosti svítidla, je čím dál více. Samozřejmě jsou i takové, které slepě poslouchají designéra nebo projektanta. Ti často osvětlení vůbec neřeší a navrhují ta nejlevnější řešení, aby se vešli do rozpočtu. Klient sice na úvod zaplatí méně, ale za pár let toho lituje.

Proč?

Roční úspora za spotřebu elektrické energie u osvětlení ve středně velkých provozech může dosahovat i statisíce korun. Pravidelně se ale setkáváme s tím, že firmy výběr světla podceňují, koupí svítidla ve velkoobchodu a pořídí si osvětlení, které nabízí stejnou účinnost jako stará fluorescenční svítidla či výbojky. Za méně peněz si tak pořídí méně světla a všechny slíbené návratnosti zůstávají jen na papíře.

Co v takovém případě může firma dělat?

Nespoléhat pouze na rady elektrotechniků nebo Těmto vícenákladům lze předejít přímou volbou dodavatele, porovnáním dat a měřením skutečné hladiny světla. U nás to vše klientům poskytneme zdarma. Aktuálně jsem třeba řešil s jednou středně velkou firmou situaci, kdy svítidla dodávala 3x méně světla než produkty od Snaggi, a to při stejné spotřebě. A po 3 letech jsou na konci své životnosti. Investor tak ve výsledku prodělal, prospěch z podobné investice má jen ten, kdo ji navrhl.

Máte za sebou už zhruba tisícovku instalací, minimálně část firem tedy nad kvalitou osvětlení přemýšlí více…

Na trhu jsme od roku 1995, postupně jsme se skutečně podíleli na tisícovce projektů. Troufám si říct, že díky našim produktům a službám už firmy na elektrické energii ušetřily desítky milionů korun. V době energetické krize v posledních dvou letech se i úspory za osvětlení dostaly do popředí úvah finančních ředitelů. Vývoj ceny energií asi ani v nejbližších letech nebude stabilní, jako jsme tomu byli dříve zvyklí. Právě teď je proto ta správná chvíle na výměnu starého osvětlení za nové, úsporné, bezúdržbové a s dlouhou životností.

Mluvíte o tom, že umíte dosáhnout až 80% úspory energie, čím to je?

Používáme prvotřídní LED čipy s účinností 230 lm/W. Tyto svítidla uspoří o 50 % energie i ve srovnání s LED svítidly dodávané v EU. Vzhledem k bezúdržbovému provozu je návratnost úvodní vyšší investice již v dvouletém horizontu. Snaggi je českým výrobcem, nicméně využíváme vysoce kvalitní japonské LED čipy Nichia s vysokou účinností a stabilitou. Nabízí několikanásobné zhodnocení vstupní investice v záruční době, prvotřídní světelný výstup, nejlevnější provozní náklady, 10 let záruku na pokles svítivosti, rozšířenou pracovní teplotu, vodotěsnost, nadrozměrnou mechanickou odolnost a nejmenší světelné slábnutí při vysokých provozních teplotách.

Mezi vašimi instalacemi vyniká i jedna netradiční, můžete ji trochu představit?

Máme za sebou i instalace různých výstavních prostor. Ale největší nadšení u nás vzbudil fakt, že jsme se mohli podílet na osvětlení prostor Národního divadla. Pro nás byla obrovská čest osvětlovat prostory, kudy procházely největší herecké legendy. I tahle práce ukazuje, že umíme navrhnout a vyrobit úsporné, bezúdržbové osvětlení s příjemným světlem přesně na míru.

