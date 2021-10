TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Jak se svítí v Brně, ukáže obyvatelům testovací polygon v Lužánkách. V praxi si vyzkoušejí i pohybová čidla

Jak se svítí v Brně, ukáže obyvatelům testovací polygon v Lužánkách. V praxi si vyzkoušejí i pohybová čidla

Jak se z hlediska svítivosti liší jednotlivé typy moderních LED svítidel nebo jakým způsobem fungují u pouličního osvětlení pohybová čidla, ukáže Brňanům nový testovací polygon v Lužánkách. Ukázku jednotlivých řešení, s nimiž se mohou lidé setkat v různých částech metropole, připravily Technické sítě Brno (TSB).

Na osvětlení brněnských ulic připadá v současné době více než čtyřicet tisíc světelných míst. Část z nich je již osazena moderními LED svítidly, prvky automatizace či pohybovými čidly, přičemž množství takto modernizovaných míst se rok od roku zvyšuje. Jednotlivé části města – ulice, parky, cyklostezky či silnice – jsou pak osvětleny různě, a to například z hlediska chromatičnosti (teploty světla), ale i míry regulace v nočních hodinách.

„Abychom lidem přiblížili, jaké technologie do moderního veřejného osvětlení patří a s čím vším se v jihomoravské metropoli mohou setkat, rozhodli jsme se vybudovat v centru Brna v Lužánkách testovací polygon. Na relativně malé ploše a celkem šestnácti stožárech se tak budou moci zájemci na vlastní oči přesvědčit, jak se jednotlivé typy svítidel liší či jak fungují i další technologie, například automatická regulace či pohybová čidla,“ uvedl Pavel Rouček, generální ředitel Technických sítí Brno s tím, že v rámci polygonu bude k vidění čtveřice konkrétních řešení, přičemž část již byla instalována v průběhu srpna, zbytek je plánován na letošní listopad.

Na všech 16 stožárech budou instalována moderní LED svítidla. Čtyři budou vybavena řešením s chromatičností 1 800 Kelvinů (K) a autonomní regulací. Světelný tok svítidel bude vždy od 20. do 22. hodiny po šedesáti minutách postupně snižován od hodnoty 1 478 lumenů (lm) přes 887 lm až na 591 lm. Podobnou ukázku připravují TSB i u další sady čtyř svítidel, tentokrát s chromatičností 3 000 K. Ty budou mít do 21. hodiny světelný tok 1 845 lm, do 22. hodiny 1 107 lm a po 22. hodině už jen 738 lm.

„Autonomní regulaci – tentokrát nejen v kontextu světelného toku, ale i teploty světla – pak přiblíží další sada čtyř svítidel. Do 21. hodiny budou svítit s teplotou 3 000 kelvinů a se světelným tokem 1 845 lumenů, další hodinu pak s hodnotami 2 700 kelvinů a 1 279 lumenů a od 22. hodiny přejdou na režim 2 200 kelvinů a 774 lumenů. K původním hodnotám se svítidla vrátí po šesté hodině ranní,“ popsal provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun.

Poslední část polygonu zaujme zejména technologické nadšence. V praxi si totiž budou moci vyzkoušet, jak funguje pouliční osvětlení v kombinaci s pohybovými čidly. „V tomto případě si lidé budou mít možnost zkusit řešení na svítidlech s teplotou světla 2 200 kelvinů. Ta budou běžně svítit jen na deset procent výkonu, jakmile ale pohybová čidla na krajních stožárech zaznamenají pohyb, přejdou plynule během deseti sekund na plný výkon. Pokud pak čidla 1,5 minuty nezaznamenají žádný pohyb – chodec úsek opustí nebo se v něm zastaví – výkon se zase plynule vrátí na původní desetiprocentní hodnotu,“ vysvětlil Josef Šaroun.