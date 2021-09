TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / MPO uzavřelo dohodu o energetických úsporách s firmou Signify

MPO uzavřelo dohodu o energetických úsporách s firmou Signify

K dobrovolné dohodě o úsporách energie s Ministerstvem průmyslu a obchodu se připojila firma Signify, dříve známá pod jménem Philips Lighting. Působí v oblasti osvětlení pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele a nabízí produkty například pod značkami Philips nebo InterAct. Dohoda počítá se snižováním spotřeby energie osvětlení u konečných spotřebitelů. V úterý ji podepsal vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček a generální ředitel společnosti Signify v České republice Tomasz Waszkiewicz.

„Těší mě, že firma Signify smýšlí společensky odpovědně a připojila se jako firmy před ní,“ říká vicepremiér a ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Věřím, že ochotu podílet se na udržitelné spotřebě energie a zvyšování energetické účinnosti projeví i další společnosti.“

Společné úsilí státu, subjektů na trhu s energetickými službami a dalších podniků pomůže zvyšovat energetickou účinnost, aniž by to významněji dopadlo na konečné spotřebitele energie. Česká republika má v letech 2021 až 2030 s ohledem na změny klimatu a nutnost snižovat emise skleníkových plynů každý rok uspořit 0,8 % z konečné spotřeby energie. Vyplývá tak ze směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravilo Strategické prohlášení v oblasti dosahování energetické efektivity, tzv. dobrovolnou dohodu.

„K dohodě o energetické efektivitě se mohou dobrovolně připojit firmy, kterým není lhostejná kvalita životního prostředí, změna klimatu a efektivní nakládání s energií spojené se zvyšováním energetické účinnosti,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla a dodává: „Dohody je možné uzavírat ihned. Stačí se seznámit se vzorovou podobou na webu MPO a obrátit se na nás s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Po shodě nad konkrétním zněním může být uzavřena takřka obratem.“ Na webu MPO je i seznam firem, které se už k dohodě připojily.

„Jsme přesvědčeni, že ‚zelený‘ přechod na LED osvětlení může mít významný pozitivní dopad na českou ekonomiku, životní prostředí a celou společnost. Z naší letošní analýzy vyplývá, že úplný přechod na LED osvětlení pouze ve třech oblastech souvisejících s veřejnými rozpočty – u silničního a uličního osvětlení, ve zdravotnictví a vzdělávání – pomůže České republice dosáhnout ročních úspor na elektřině ve výši 1,861 miliardy Kč. Snížení spotřeby elektřiny by ušetřilo množství CO 2 , které může během jednoho roku absorbovat 20 milionů plně vzrostlých stromů, nebo které odpovídá objemu ročních emisí více než 158 tisíc automobilů se spalovacím motorem,“ říká generální ředitel společnosti Signify pro Českou republiku Tomasz Waszkiewicz a dodává: „My sami klademe na udržitelnost mimořádný důraz – loni jsme dosáhli uhlíkové neutrality ve všech našich provozech po celém světě a využíváme tak ze 100 % obnovitelnou elektřinu. A 84 % našich výnosů pochází z energeticky efektivních produktů, systémů a služeb.“

Firma Signify bude spotřebitelům poskytovat konzultace a řešení týkající se optimálního a nejúspornějšího osvětlení. Díky implementaci chytrých systémů řízení osvětlení jim navíc může kromě úspor získaných samotným přechodem na LED zajistit další až 20% snížení spotřeby energie.