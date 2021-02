TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Různé návrhy osvětlení schodiště v rodinných domech

Různé návrhy osvětlení schodiště v rodinných domech

Doba, kdy osvětlení schodiště bylo jen funkční záležitostí, je pryč. Dnes díky boomu LED technologie se schodiště může stát výrazným oživením interiéru. Pozor ale, aby dekorativnost nezvítězila nad funkčností a bezpečností.

Jak popisuje odbornice na osvětlení Sára Maletičová v rozhovoru pro web czechdesign.cz, dobře zvolené osvětlení dokáže s interiérem zázraky. „Zrak představuje jeden z nejdůležitějších smyslů, pomocí kterého vnímáme prostor okolo sebe a to, jak se v něm cítíme. Ve chvíli, kdy osvětlení nevěnujeme dostatečnou pozornost nebo zvolíme nesprávné technické parametry, tak byť investujeme do luxusních povrchů a krásných věcí, dokážeme špatným osvětlením daný prostor úplně znehodnotit.“

Navíc při nesprávném osvětlení schodiště může jít o vaši bezpečnost. Proto pro veřejné prostory je dáno osvětlení schodiště normou ČSN EN 12464-1, 5.3 a ta stanovuje intenzitu 150 luxů na metr čtvereční. Je dobré se tímto údajem orientačně řídit také v případě rodinných domů.

Světla podél schodů je potřeba doplnit celkovým osvětlením

Jistě jste na internetu viděli množství fotografií, na nichž byla svítidla pouze podél schodů. Z praxe specialistů e-shopu e-light.cz, kteří se problematice osvětlení věnují přes dvacet let, ale vyplývá, že kromě osvětlení podél schodových stupňů je žádoucí instalovat i samostatně ovládané celkové osvětlení. Nejvhodnější jsou stropní přisazená či zapuštěná světla nebo nástěnná svítidla. Hlavní osvětlení se rozsvítí třeba za situace, kdy po schodišti jdou hosté, kteří logicky dané vnitřní prostory neznají tak dobře jako domácí, a celkové osvětlení schodiště ocení také starší lidé, kteří z důvodu pocitu bezpečí i ve známém prostředí preferují vyšší hladiny světla a zejména plošné obecné osvětlení.



Nástěnná svítidla ke schodišti

Stropní osvětlení schodiště



Osvětlení schodiště doporučujeme plánovat s předstihem



Osvětlení schodiště svítící dolů

Podle odborníků bývá jednou z nejčastějších chyb, že lidé osvětlení schodiště neplánují předem. Již ve fázi přípravy instalace je potřeba mít vybraný konkrétní typ svítidel a to včetně promyšleného způsobu ovládání. Často si lidé připraví krabice KU68 v domnění, že právě nabídka schodišťových svítidel do KU68 je nejširší, ale opak je pravdou.

Naštěstí existují i nástěnná svítidla vhodná pro osvětlení schodiště, která nevyžadují montážní box a jsou plochá. Ať již jde o jakýkoliv typ, vždy je nutné zvolit taková světla, která svítí dolů, aby při chůzi neoslňovala. A pozor také na to, do jakého typu stěny se mohou instalovat. V současnosti je naprostá většina svítidel pro osvětlení schodiště určená pro montáž do stěny z běžného cihelného zdiva. V případě že máte stěnu ze sádrokartonu, je potřeba se podívat na přesný popis vybraného svítidla.

Tipy pro osvětlení konkrétních typů schodišť

Pro netočitá schodiště (jednoramenná či víceramenná) doporučujeme centrální stropní svítidlo, případně nástěnné na podestách a podél schodů vestavná světla. Je už na vkusu každého, jestli budou podlouhlejší a bude jich méně, nebo zvolí variantu více menších světel. Klidně postačí i osvětlení prvního a posledního schodového stupně každého ramene. Vždy je potřeba brát v potaz velikost schodišťového prostoru a v jaké výšce budou světla umístěná. Například pro schodiště šířky 1 až 1,5 m postačí výkon dekorativních vestavných svítidel umístěných zhruba 30 cm nad schody (to bývá nejčastější řešení) kolem 1 až 3 W.

U točitých schodišť jsou kvůli stěně do oblouku vhodná mini svítidla nebo obdélníková světla úzkého tvaru, která oblouk nejméně narušují. Pro otevřená točitá schodiště je nejlepší nasvícení schodových stupňů pomocí LED pásků.



Vestavná svítidla pro osvětlení schodů

Světla vhodná k točivým schodům



V případě, že je schodiště propojeno s chodbou, je vhodné vybírat svítidla z jedné kolekce. K zamezení tmavých míst dobře poslouží nepřímé osvětlení v podobě LED pásku umístěného v sádrokartonové kapse u stropu.

Pokud je schodiště, ať již točité nebo rovné, součástí obývacího pokoje či kuchyně, skvěle vypadá nasvětlení zábradlí a jednotlivých schodových stupňů pomocí LED pásků. Dnes již jsou přímo k dostání schodové lišty pro LED pásky a pro podsvícení schodových stupňů ze spodní strany lze použít i některé typy mělkých vestavných hliníkových profilů.

Pokud se týká zabudování LED pásků do zábradlí, je nutné myslet na to, aby provedení bylo „na omak“ příjemné a současně třeba nevypadával difuzor chránící LED pásek.



Osvětlení schodových stupňů

Osvětlení zábradlí schodiště



Kompletní průvodce k osvětlení schodiště

