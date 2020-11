TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Denní světlo je důležitější, než si myslíme

Denní světlo je důležitější, než si myslíme

Umíte si doma správně rozsvítit? Zapomeňte na noční svícení, s LED světly buďte opatrní, radí Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

Prostředí, které navrhujeme řešíme tak, abychom dobře viděli. Ale oko nám přináší ještě další informace. Pokud počítáme se studenty, kolik světla je venku a kolik se dostane do budovy, mnohdy je to méně než 1 %. A to je hrozně málo a náš organismus se s tím těžko vypořádává.

Je problém krátký zimní den?

Předkové měli také dlouhý letní a krátký zimní den. Přes léto byli mnohem aktivnější, v zimě více odpočívali a přizpůsobili se. V průběhu roku se vše vyrovnalo. Ale my dnes žijeme v tempu letního dlouhého aktivního dne po celý rok. Existují technologie, kterými umíme simulovat denní světlo a jeh změny v čase. Umíme napodobit přírodu moderními LED světly. Bohužel to nejsou LED světla, která běžně koupíte v obchodě.

Jak si doma správně svítit?

K večeru patří teplé světlo

Pokud se večer používá studené bílé LED světlo, pak je to nepřirozené, proto nám to nevyhovuje. Důležité jsou varianty. Přes den maximum denního světla, příp. větší intenzitu neutrálního nebo bílého studeného světla, večer naopak teplé světlo, které tělo připraví na to, že za nějakou hodinu dvě půjdeme spát. To lze vytvořit jen jednoduše kombinací světel, nebo prostřednictvím systémů, které světelnou scénu sami přepínají podle hodin a dne v roce, případně prostřednictvím přepínače jedné žárovky v režimech denní, večerní a tlumené noční světlo. Zajímavé jsou v tomto systémy tzv. přirozených budíků, které podle nastavení postupně přidávají na intenzitě světla.

Ideální dům?

Dostatek denního světla, dostatek slunce, možnost slunce odstínit, když je ho příliš. Vhodné jsou okna na dvě světové strany.

Světlo ve veřejném prostoru

Mělo by být jen tam, ke je potřeb a jen tolik, kolik je potřeba. Světla, která nejsou důležitá z hlediska bezpečnosti by s v noci měla tlumit.