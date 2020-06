TZB-info / Elektrotechnika / Osvětlení / Kompletní řešení osvětlení pro unikátní vilu na Barrandovské skále

Kompletní řešení osvětlení pro unikátní vilu na Barrandovské skále

Jako maják vzhlížející do všech světových stran se tyčí nad Prahou rezidenční vila postavená na Barrandovských skalách, která je nepřehlédnutelná nejen díky své poloze, ale i funkcionalistickému vzezření.

Rezidenční vila na Barrandově: denní světlo prostupuje širokými okny do interiéru stejně jako světlo umělé v noci propojuje interiér s exteriérem. © Zumtobel Group, všechna práva vyhrazena

Ač stavba vznikla v roce 2010, pohled na ni vás dost možná přenese do 30. let, kdy se Barrandov těšil pověsti „malého Hollywoodu Východu“. Na samotném projektu se podílel architekt Jiří Košťál se svými kolegy z ateliéru Studio AM, s.r.o., kompletní světelné řešení dodala společnost Zumtobel Group.

Vila o rozloze 1 000 m2 disponuje jedním přízemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. „Jednoznačně nejsilnější částí projektu je jeho poloha, která předurčila architektonický koncept záměru,“ uvedl architekt projektu Jiří Košťál. Ojedinělá poloha byla příčinou „obrácené dispozice“, kdy obytné podlaží s terasou po obvodu a panoramatickým výhledem je ve třetím patře, a naopak ložnicové podlaží je o patro níže.

Jedinečná poloha vily také ovlivnila projekt osvětlení. „Řešili jsme zejména nenásilné zvýraznění architektury po západu slunce a taktéž jsme dbali na rozmístění svítidel při pohledu zvenku,“ uvedl ředitel společnosti ZG Lighting Czech Republic Jan Vacek. Osvětlením dodaným společností Zumtobel Group je nasvícen celý interiér i exteriér včetně terasy, schodiště, vstupů a prostranství před garáží. „Po dohodě s panem architektem byla použita svítidla s homogenními vyzařovacími charakteristikami se speciální optikou pro společenské prostory a spotová svítidla pro zvýraznění prvků,“ doplnil Jan Vacek. Speciální optika vyniká svými anti oslňujícími vlastnostmi, kdy při přímém pohledu do svítidla nedochází k oslnění ani při nastavení vysoké intenzity přes 500 luxů.

Celý světelný systém je napojený na protokol DALI pro jednoduché a inteligentní ovládání řízení osvětlení. V objektu nechybí dotykové panely s přednastavenými scénáři pro jednotlivé situace vyžadující odlišný typ osvětlení, jako například sledování televize, soustředěná práce či návštěvy přátel.