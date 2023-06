TZB-info / Elektrotechnika / Nářadí, vybavení, zkoušecí technika a ochranné pomůcky / Lisovací nástroje, které určují nová pravidla hry

Lisovací nástroje, které určují nová pravidla hry

Lisovací nářadí patří na každé stavbě ve fázi realizace topenářských a sanitárních instalací mezi základní a nepostradatelnou výbavu. Aby byly tyto práce ještě jednodušší a efektivnější, vyvinula společnost Viega novou generaci lisovacího nářadí Viega Pressguns 6. Všechny nástroje z této řady nabízí zvýšený komfort díky kompaktnějším rozměrům, výjimečnou přesnost i trvanlivost v procesu lisování a moderní smart funkce.

Klíčovými prvky nové řady lisovacího nářadí Pressguns 6 jsou ergonomický design, kompaktní velikost, lehká konstrukce a optimalizované těžiště. Díky tomu je manipulace s lisovacím nářadím snazší a pohodlnější. Snadná ovladatelnost výrazně snižuje únavu při práci. A navíc umožňuje bezproblémové lisování i v těžce přístupných a stísněných prostorách. Všechny modely z rodiny Pressguns 6 jsou vybaveny moderní technologií a spolehlivými mechanismy. Například nástroj Pressgun 6 Plus disponuje funkcí Viega SmartCycle, kdy proces zalisování probíhá ve třech definovaných krocích, během kterých lze kontrolovat přesnou pozici lisované tvarovky. Výsledkem jsou pevné, kvalitní a trvale bezpečné spoje.



Baterie u akumulátorových lisovacích nástrojů Pressguns 6 mají o 25 % větší kapacitu a lze je nabíjet i v zásuvkách vozidel. (foto: Viega) Baterie u akumulátorových lisovacích nástrojů Pressguns 6 mají o 25 % větší kapacitu a lze je nabíjet i v zásuvkách vozidel. (foto: Viega)

Flexibilní uchycení lisovací čelisti, se kterým se dá libovolně otáčet, dělá z nástroje Pressgun 6 Plus skvělého pomocníka na každé stavbě. (foto: Viega) Flexibilní uchycení lisovací čelisti, se kterým se dá libovolně otáčet, dělá z nástroje Pressgun 6 Plus skvělého pomocníka na každé stavbě. (foto: Viega)



Extrémní výdrž a chytré funkce

Interval údržby u Pressgun 6 Plus činí 40 000 zalisování nebo 4 roky, podle toho, co nastane dříve. Diagnostiku stavu je možné průběžně sledovat na integrovaném LED displeji. Nové baterie s inovovanou technologií mají o 25 % větší kapacitu a lze je nabíjet i v zásuvkách vozidel. V kombinaci s nástavcem Pressgun-Press Booster zvládne tento nástroj také XL dimenze silnostěnných ocelových trubek až do 4 palců. Spolu s dalšími funkcemi, jako je dvojité LED osvětlení nebo flexibilní uchycení lisovací čelisti, kterým se dá libovolně otáčet, dělá z nástroje Pressgun 6 Plus skvělého pomocníka na každé stavbě.







Dvojité LED osvětlení zvyšuje komfort při práci a připojení k mobilní aplikaci přes Bluetooth umožňuje dálkové zablokování nástroje, např. při krádeži. (foto: Viega) Dvojité LED osvětlení zvyšuje komfort při práci a připojení k mobilní aplikaci přes Bluetooth umožňuje dálkové zablokování nástroje, např. při krádeži. (foto: Viega)

Kompaktní a silný

Chytrým a velmi kompaktním nástrojem je Pressgun Picco 6 Plus. Při váze 1,6 kg se snadno ovládá jen jednou rukou a zároveň je dostatečně silný na to, aby spolehlivě spojoval kovové tvarovky až do dimenze 35 mm, potažmo plastové systémy do 40 mm. Snadno se polohuje i v těžce přístupných prostorách a s novými výkonnými bateriemi umožňuje náročnou práci a nabízí dlouhou výdrž.

Oba zmíněné modely mají připojení Bluetooth pro komunikaci s mobilní aplikací. V ní lze sledovat aktuální provozní stav nástroje i akumulátorových baterií, a dokonce přístroj i vzdáleně zablokovat, což je nedocenitelné v případě neoprávněného používání nebo krádeže.



Diagnostiku stavu lisovacího nástroje Pressgun 6 Plus je možné průběžně sledovat na integrovaném LED displeji. (foto: Viega) Diagnostiku stavu lisovacího nástroje Pressgun 6 Plus je možné průběžně sledovat na integrovaném LED displeji. (foto: Viega)

Vhodný pro každého uživatele

Dalšími lisovacími nástroji z řady Pressguns jsou Pressgun 6 a mini verze Pressgun Picco 6. Rovněž odvedou spolehlivou práci, zvládnou až 30 000 cyklů zalisování bez údržby a disponují výkonnou baterií. Nemají možnost připojení k aplikaci a nelze je použít s nástavcem pro systém Megapress XL. Avšak pro všechny, kteří si při práci příliš nepotrpí na elektronické vychytávky a instalují běžné kovové lisovací systémy, jde o skvělou alternativu za přijatelnou pořizovací cenu.

Spolehlivě poslouží i základní model Pressgun 6 B. Nemá akumulátorové napájení, ale zato zvládne provoz v extrémních teplotních podmínkách, a ani stísněný prostor pro něj není překážkou.

Společnost Viega poskytuje ke všem lisovacím nástrojům i instalačním systémům širokou podporu a odborné poradenství, aby instalatéři mohli naplno využít potenciál sortimentu, který Viega nabízí. Komplexní lisovací systémy od Viega jsou určeny všem profesionálům, kteří si cení kvality, efektivity i moderních a chytrých instalačních postupů.



Lisovací nástroj Pressgun 6 Plus. (foto: Viega) Lisovací nástroj Pressgun 6 Plus. (foto: Viega)

Kompaktní lisovací nástroj Pressgun Picco 6. (foto: Viega) Kompaktní lisovací nástroj Pressgun Picco 6. (foto: Viega)